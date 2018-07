Inhalt Seite 1 — Mitsui und Mitsubishi... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gab in Japan eine Form wirtschaftlicher Kon-Zernorganisationen Zaibatsu genannt, wie sie nirgends anders existierte. Bis 1945 war die japanische Wirtschaft von elf solcher großen Familienkonzerne beherrscht, die nicht nur die Rohstofferzeugung und die verarbeitenden Industrien kontrollierten, sondern denen auch Banken gehörten, mit denen sie die Finanzierung von Industrie und Schiffahrt in der Hand hatten. Diese gewaltige Machtanhäufung ermöglichte es den Zaibatsu, auf die Preisgestaltung, die Arbeitsbedingungen, ja, sogar auf die Regierung Einfluß zu nehmen. Häufig haben sie ihren Einfluß dazu benutzt, die Konkurrenz auszuschalten und Syndikate zu bilden. Die Amerikaner haben 1945 die Zaibatsu beschlagnahmt und versucht, die Aktien am offenen Markt zu verkaufen. Da aber nicht genügend flüssiges Kapital vorhanden war, ist ein großer Teil dieser Aktien unverkauft unter der Treuhänderschaft der Amerikaner verblieben. Jetzt nun bemühen sich die alten Besitzer, diese Anteile wieder an sich zu bringen, was ihnen vermutlich auch gelingen wird, da (wie gesagt) keine anderen Interessenten vorhanden sind.

B.J.M., Tokio, im Juni

Als Japan kapituliert hatte und die Amerikaner landeten, um die Insel zu besetzen, hatten sie alle Taschen voller Pläne: zur Demokratisierung des Volkes, der Wirtschaft und des Tenno. Eines ihrer Hauptziele war die Abschaffung der alten großen Familienkonzerne, denen man, ähnlich wie den „Industriekapitänen“ in Deutschland, ein gut Teil Verantwortung an der politischen Entwicklung zuschob. Heute nun sind in Japan Bestrebungen im Gange, einige der früheren Zaibatsu-Tochtergesellschaften wieder erstehen’zu lassen. Auf hochster Ebene finden Gespräche über die Verschmelzung von Unternehmungen statt, die aus der Auflösung der Mitsui- und Mitsubishi-Konzerne entstanden waren. Die früheren Sumitomo-Gesellschaften sind ebenfalls mit Plänen zur Wiederbelebung ihrer alten mächtigen Interessengemeinschaft beschäftigt.

Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Die japanischen Exporte haben heute erst ein Drittel ihres Vorkriegsstandes erreicht (obwohl die Produktion gegenüber 1936 um 150 v.H. gestiegen ist!), weil die japanische Industrie bisher einfach nicht konkurrenzfähig ist. Das liegt einmal am Kapitalmangel: die Industrie „braucht dringend Kapital, um sich zu modernisieren; aber die Kreditkosten sind zu hoch, und die fixen Kosten der durch die Entflechtung verstümmelten Wirtschaftsunternehmungen sind allzu sehr gestiegen; zum anderen werden die Rohstoffe, seitdem die alten Märkte verlorengegangen sind, vorwiegend in Amerika eingekauft und sind darum viel zu teuer. Ganz besondere Schwierigkeiten aber sind der japanischen Wirtschaft, vor allem dem Export, aus der Auflösung der alten großen Zaibatsu erwachsen. Der kleinen und mittleren Industrie, die immer von den großen Konzernen gelenkt worden ist, fehlt die Erfahrung; es fehlt ihr auch das Kapital für die wissenschaftliche Forschung, die früher ganz in den Händen jener großen Konzerne lag. Heute entstehen überall willkürlich (und oft ohne jede Kalkulation) Unternehmungen, die sich dann häufig als Fehlanlagen herausstellen – eine derartige Kapital- und Materialvergeudung war in den Zeiten, als die Zaibatsu die japanische Wirtschaft leiteten, nicht möglich.

Der erste Schritt zur Wiederverschmelzung der entflochtenen Konzerne wurde 1948 getan, als man die von der Besatzungsmacht geschaffene Antimonopolgesetzgebung lockerte. Dies erlaubte es den alten Zaibatsu-Organisationen – wie den Mitsui, Mitsubishi und Sumitomo – ihre Unternehmen wieder unter eine gemeinsame Verwaltung zu bringen. Die Führung bei den Bemühungen, Kapital und Produktionseinrichtungen wieder enger miteinander zu verbinden, wird voraussichtlich der Munitionsindustrie zufallen, der angesichts der allgemeinen Aufrüstung wachsende Bedeutung zukommt. Dies erinnert an die Entstehungsgeschichte der Zaibatsu-Konzerne, deren Gründung – vor allem gilt das für die Sumitomo-Gruppe – auf dem Ausbau der Rüstungsindustrie beruhte.

Einige der alten Zaibatsu-Firmen, insbesondere Sumitomo und Mitsubishi, haben verschiedene Unternehmungen heil durch die Entflechtungsära hindurch retten können. Das gelang ihnen nur deshalb, weil ihre Bankorganisation heil geblieben war. Die Wiederbelebung der aufgelösten Zaibatsu-Firmen ist nämlich nur mit Hilfe dieser Banken möglich, in deren Händen die gesamte Finanzierung der angeschlossenen Konzerne lag, und die eigentlich den Kern der Organisationen bildeten.

Die aktivste der Zaibatsu-Organisationen ist die Sumitomo. Viele ihrer Tochtergesellschaften waren intakt geblieben; sobald der Gebrauch von Namen und Warenzeichen wieder erlaubt war, setzten sie an die Stelle der neuen Bezeichnung Osaka-Bank wieder den alten Namen Sumitomo. Als Japan die nationale Souveränität wiedergewonnen hatte und die alliierten Beschränkungen sich lockerten, bildete die Sumitomo ein zentrales Verbindungskomitee unter dem Vorsitz der Sumitomo-Hauptgesellschaft, das die Interessen aller Tochtergesellschaften wahrnahm. Der nächste Schritt war die Einsetzung von Direktoren der Hauptgesellschaft in die Aufsichtsräte der Tochtergesellschaften. Die Sumitomo-Gruppe beherrscht heute wieder Metall-, Stahl-, Granaten- und Munitionsfabriken, chemische Fabriken und Teile der Flugzeugindustrie.