Der freie Unternehmer in der gewerblichen Wirtschaft genießt ein köstliches Vorrecht: nämlich, daß er die Chance hat, seine Existenz zu verlieren. Kann er seinen Kunden nicht genau das bieten, was sie wollen, und kann er es nicht zu Preisen anbieten, die sie für angemessen halten und also anzulegen gewillt sind, so ist er „erledigt“, mitsamt seinem Betrieb, der dann – falls nicht etwa (eine seltene Ausnahme!) eine Umstellung der Produktion schnell und ohne große Kosten möglich wird – nur noch einen Bruchteil dessen wert ist, was seine Einrichtung gekostet hat. In weiten Bereichen der übrigen Wirtschaft aber gilt der gebundene Preis, der so bemessen sein soll, daß die Kosten („die durchschnittlichen Gestehungskosten eines gut geleiteten und in technischer Beziehung befriedigend ausgestatteten Betriebes“) gedeckt und außerdem noch die Abschreibungen verdient werden – oder, anders gesagt: daß so viel an Ertrag erwirtschaftet wird, wie erforderlich ist, um die Anlagen laufend zu modernisieren, sie also auf einem den Fortschritten der Technik entsprechenden Stand zu halten.

Der gewerbliche Unternehmer in der freien und sozial-verpflichteten Wettbewerbswirtschaft von heute, die herkömmlicherweise als „soziale Marktwirtschaft“ bezeichnet wird, muß auf der einen Seite seines Hauptbuches mit Kostenfaktoren rechnen, die fast durchweg preisgebunden sind. Seine Lieferanten – falls sie nicht etwa zur gleichen Kategorie des gewerblichen Unternehmertums gehören, wie er selber – genießen das Privileg der Existenzsicherung: über den gebundenen Preis, der für ihre Lieferungen und Leistungen gilt. Sie sollen, sie dürfen, sie können ihre Existenz nicht verlieren – das ist für sie „nicht drin“; diese Möglichkeit, daß ihm von der „Schere“ zwischen Kosten und Erlösen der Lebensfaden abgeschnitten wird, ist allein dem gewerblichen Unternehmer vorbehalten... Ist es denn da ein Wunder, daß er sich zusammenrottet – in „Interessentenhaufen“ nämlich, wie das in der Fachsprache der Marktwirtschaftswissenschaft heißt – und mit immer größerer Lautstärke fordert: „Wir wollen Parität! Wir verlangen Parität! Im Namen der Gerechtigkeit: endlich Parität!“

So ist die Situation heute; das Ganze nennt man dann also Kartelldebatte... Ist diese Darstellung übertrieben? Sehen wir uns doch einmal die Ausgabenposten eines gewerblichen Betriebes der Reihe nach an! – Da sind erstens die Löhne. Sie sind tariflich fixiert. Auf die Löhne ist ein Aufschlag von 12 bis 15 v. H. zu zahlen; das sind die – gesetzlich fixierten – Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung. Der Betrieb braucht Rohstoffe, er braucht Energie, er muß Transporte durchführen. Soweit seine Rohmaterialien und Hilfsstoffe der sogenannten Urproduktion entstammen, ist von einem im freien Wettbewerb gebildeten Marktpreis dafür nur in Ausnahmefällen die Rede. Die Gesetzgebung – des eigenen Staates oder fremder Staaten – sorgt in aller Regel dafür, daß die Produzenten dieser Rohstoffe einen „ausreichenden Preis“ erhalten: einen zur Existenzsicherung ausreichenden Preis. Lediglich beim Bezug von Halbfabrikaten wird unser Betrieb die Vorteile des Wettbewerbs nutzen und frei unter den Angeboten seiner Zulieferer wählen können. Die Energiekosten dagegen sind wieder gebunden; sie sind so fixiert, daß der Energielieferant – mag es sich nun um Kohle, Gas, Kraftstrom handeln – seine Kosten decken und seine Abschreibungen verdienen kann. In der Theorie besteht hier immerhin ein Wettbewerb der einzelnen Energiearten – anders ausgedrückt: die Möglichkeit einer freien Auswahl, Dampf oder Gas oder Elektrizität zu beziehen ( oder selber zu erzeugen) oder einen stationären Verbrennungsmotor einzusetzen. Praktisch ist diese Auswahlmöglichkeit freilich eng begrenzt: ist einmal der Betrieb auf eine bestimmte Energiequelle „eingestellt“, so kommt kaum je ein Wechsel des Verfahrens in Frage.

Soviel über das Lohnkonto, über den Einkauf von Rohmaterialien, Hilfsstoffen und Halbfabrikaten, über die Energieversorgung. Was steht sonst noch auf der Ausgabenseite gewerblicher betriebe? Da sind die Transportkosten: bei der Bain völlig, beim gewerblichen Güterverkehr weitgeherd, beim eigenen Werkverkehr demnächst auf Tarifbasis abzurechnen. Da sind die Porti und Telephonkosten: auf Tarifbasis. Da sind die Kreditkosten: auch für sie gelten (weitgehend) feste Sätze. Ebenso ist es mit (fast allen) Steuern – variabel ist (oder war bisher) allenfalls die Einkommensteuer. Hier kann der kleinere Betrieb u. U. etwas besser abschneiden als der Großbetrieb. Dieser (mögliche) Vorteil ist aber auch vonnöten, weil der Großbetrieb bei der Beschaffung von Energie, Material usw. die Möglichkeit hat, Mengenrabatte auszuhandeln, die kleineren Betrieben verschlossen ist. Der Großbetrieb hat (vielfach) auch eigene Hanlwerker, und damit fällt ihm ein weiterer Vorteil zu: der Kleinbetrieb, der zu Reparaturen und Bauarbeiten fremde Handwerker beschäftigt, muß den Nachbar Handwerksmeister „nach Tarif“ bezahlen – so viel, wie dieser zu seiner Existenzsicherung braucht. Hat man je davon gehört, daß Handwerksbetriebe unter dem freien Wettbewerb zu Preisnachlässen gezwungen waren, die ihre Existenz vernichtet hätten? Das gibt es da ebensowenig wie beim Bauern... Ist es also ein Wunder, daß der industriell-gewerbliche Betrieb nun verlangt, „paritätisch“ behandelt zu werden, und daß er das gleiche Recht auf Existenzsicherung über den Kostenpreis verlangt, wie es den öffentlichen Versorgungsbetrieben, der gesamten Energie- und der Verkehrswirtschaft, dem Bauerntum, den Handwerkern und vielen Wirtschafts- und Bevölkerungsgruppen sonst noch als selbstverständlich zugebilligt wird – mit oder ohne „gesetzliche Verankerung“? Wo diese noch nicht völlig vorhanden ist, wie etwa in der Landwirtschaft, für die bisher „nur“ die Marktordnungsgesetze gelten, soll ja nun, nach den Initiativanträgen der großen Koalitionsparteien, die Parität, im Sinne der Existenzsicherung, nachdrücklichst qua Gesetz hergestellt werden. Niemand spricht aber davon, daß Parität in der Besteuerung herrschen sollte, daß also dann auch die steuerlichen Vergünstigungen abzubauen wären, wie sie namentlich für dienichtbuchführenden landwirtschaftlichen Betriebe gelten – worüber näheres in dem Gutachten zur Steuerreform nachzulesen ist, das der Wissenschaftlerbeirat des Bundesfinanzministers letztes Jahr erstattet hat.