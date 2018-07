Die Thüringische Zellwolle AG in Gronau/Westf., deren in der Sowjetzone gelegene Betriebe enteignet worden sind, legt der HV am 30. Juni die DM-Eröffnungsbilanz zum 16. 1. 1950 vor sowie die Abschlüsse für die Geschäftsjahre 1950, 1951, 1952 und 1953. Das Grundkapital soll von 31,38 Mill. Reichsmark im Verhältnis 4:1 auf 7,93 Mill. DM umgestellt werden. Auf Grund des Vergleiches zwischen der Thüringischen Zellwolle AG., Gronau (früher Schwarza) und der Schwäbische Zellstoff AG., Ehingen (Donau) – wegen des umstrittenen Aktientausches – vom August 1953 erhält die Thüringische Zellwolle von der Schwäbische Zellstoff AG und dem anderen Vergleichspartner, der Ch. Gervais AG., Köln (als Aktionär der Schwab. Zellstoff) bis zum 30. 6. in Raten insgesamt 4 Mill. DM zuzüglich 5 v. H. Zinsen. Das Geschäftsjahr 1950 bei der Thüringische Zellwolle schloß mit 0,11 Mill. DM Verlust, die drei nachfolgenden Jahre insgesamt mit 0,37 Mill. Gewinn, so daß per Saldo ein Gewinnüberschuß von 0,26 Mill. DM verbleibt, der zur teilweisen Tilgung des außerordentlichen Kapitalentwertungskontos, das in der DM-Eröffnungsbilanz mit 0,34 Mill. DM zu Buche steht, verwendet wird.

Besseres Geschäft bei De-Te-We. Die HV der Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG (De-Te-We), Berlin, genehmigte den Abschluß für das Geschäftsjahr 1952/53 (30. 9.), wonach wieder 6 v. H. Dividende auf 4,5 Mill. DM Grundkapital gezahlt werden. Wie zu hören war, konnte inzwischen die Zahl der Belegschaftsmitglieder, die im Berichtsjahr auf 3430 Personen verringert werden mußte, im laufenden Geschäftsjahr wieder auf nahezu 3600 erhöht werden, in der Hauptsache durch Neueinstellungen in der Rechenmaschinen-Abteilung. Während im Berichtsjahr am Gesamtumsatz des Unternehmens öffentliche Auftraggeber mit rd. 45 v. H., Privatkunden mit 47 v. H. und das Ausland mit 8 v. H. beteiligt waren, scheint im neuen Geschäftsjahr der Exportanteil im Steigen begriffen zu sein. In den AR ist Bankdir. Willy Ruehl, Berlin, eingetreten, an Stelle des im Oktober 1953 ausgeschiedenen Dipl.-Ing. Bodo Joachim von dem Knesebeck, Köln.

Süddeutsche Bodencredit verdoppelte Pfandbriefabsatz. Die Süddeutsche Bodencreditbank, München, schlägt der HV am 3. Juli vor, für 1953 eine auf 5 (1. V. 4) v. H. erhöhte Dividende auf 5 Mill. DM AK zu verteilen. Nach Zuweisung von 0,15 Mill. DM zur ges. Rücklage verbleibt ein Jahresgewinn von 0,21 Mill. DM, der sich um den Vortrag auf 0,26 Mill. DM erhöht. Im Berichtsjahr trat eine Verdoppelung des Pfandbriefabsatzes ein, wobei das Privatpublikum mehr als in den Vorjahren als Käufer auftrat. Insgesamt sind – bei Absetzung der zurückgeflossenen und der wiederverkauften Pfandbriefe – mehr als 40 Mill. DM Pfandbriefe im Berichtsjahr abgesetzt worden. Hypothekendarlehen sind im Betrage von 33 Mill. DM gewährt worden,

Salzdetfurth kündigt höhere Dividende an. Die HV der Salzdetfurth AG, Bad Salzdetfurth, hat antragsgemäß beschlossen, für das erst jetzt verabschiedete Geschäftsjahr 1952 wieder 5 v. H. Dividende zu verteilen. Bankdir. Dr. Karl Klasen, Hamburg, wurde neu in den AR gewählt. Für 1953 kann mit einer höheren Dividende gerechnet werden? die Verwaltung will den Abschluß 1953 bis Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres vorlegen. Im Hinblick auf die vorhandenen Lagerbestände habe man die Kaliproduktion 1953 etwas gedrosselt auf 451 000 t gegenüber 486 000 t in 1952; der Absatz jedoch sei 1953 mit 493 000 t rund 72 000 t größer gewesen als 1952. Auch im neuen Geschäftsjahr sei der Absatz weiter gestiegen. Die HV des Tochterunternehmens, der Mansfeld AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, Hannover (AK: 7,317 Mill. DM zu 98,5 v.H. bei der Salzdetfurth AG) genehmigte die Abschlüsse für die Geschäftsjahre ab der Währungsreform bis 1952 einschl. Die freien Aktionäre erhalten die vom Großaktionär gerantierte Dividende von 6 v. H.

Karstadt setzt stetige Dividendenpolitik fort. Die Rudolph Karstadt AG, Hamburg, setzt mit dem Vorschlag, für das Geschäftsjahr 1953 eine Dividende von 8 1/2 v. H. zu zahlen, die stetige Dividendenpolitik der vorangegangenen Jahre – 7 v. H. für 1952, 6 v. H. für 1951 – fort.

Umsatz- und Ertragssteigerung bei Kaufhaus Köster. Die Kaufhaus Emil Köster AG, Düsseldorf, hat 1953 eine weitere Umsatzzunahme auf 179 (1952: 134) Mill. DM zu verzeichnen. Damit wird auch erstmals seit der Währungsreform wieder ein ausschüttungsfähiger Gewinn von 1,4 Mill. DM (einschl. 57 000 DM Vortrag) ausgewiesen. Der Jahresbericht weist darauf hin, daß dieser Jahresgewinn im Verhältnis zu der sehr schmalen Kapitalbasis von 8 Mill. DM zu beurteilen sei. Die Geschäftshäuser sind im Berichtsjahr weiter modernisiert, zum Teil auch erweitert worden. Die Verkaufsfläche (32 000 qm) erreichte am Bilanzstichtag 56 v. H. derjenigen im Reichsgebiet von 1938 bzw. bezogen auf das heutige Bundesgebiet 82 v. H. Das Teilzahlungsgeschäft hat zugenommen.

Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, München, das größte Bankinstitut in Bayern, wird, wie aus nahestehenden Kreisen zu hören ist, ihr Grundkapital im Verhältnis 10:8 auf 29,96 Mill. DM umstellen und anschließend auf 40 Mill. DM Stammaktien und 10 000 DM Vorzugsaktien erhöhen. Für 1953 wird 8,5 v. H. Dividende vorgeschlagen, also eine Dividende in derselben Höhe, wie die Großbanken für 1953 gezahlt haben. Außerdem kommt ein Bonus von 6,5 v. H. zur Verteilung, was einer nachträglichen Dividendenzahlung für das Jahr 1952 gleichkommt. HV am 30. Juni 1954.