Das schon seit Jahr und Tag über dem Bundesrepublikaner schwebende Damoklesschwert der Posttariferhöhung soll also, das ist ja nun wohl beschlossene Sache, am 1. Juli auf unsere geprüften Häupter niedersausen. Es wird keine Toten geben, aber Verletzte und viel Ärger und Verdruß. Das Porto für Briefe und Karten im Inlandsverkehr (und damit der kleine „Gelegenheitskunde der Post!) bleibt weitgehend ungeschoren. Aber im Auslandsverkehr, bei den Drucksachen und den Fernsprechgebühren ergeben sich massive Verteuerungen, die den Geschäftsverkehr ganz erheblich belasten werden.

Aus der Wirtschaft kommen daher auch entsprechend geharnischte Proteste. Aber im Verwaltungsrat der Post, der ja das entscheidende Wort gesprochen hat, sitzen auch Vertreter der Wirtschaft. Sie sind offenbar, Aug’ in Auge mit den harten Tatsachen, davon überzeugt worden, daß die unangenehme Prozedur unvermeidlich ist. Dem Spruch dieses doch wohl neutralen Gremiums wird man respektieren müssen – und schließlich kommt ja auch der Bundespostminister aus der Privatwirtschaft.

Alles in allem soll die Tariferhöhung der Post etwa 160 bis 200 Mill. DM im Jahr an Mehreinnahmen bringen. Damit soll, wohl auch unter Einrechnung einer zu konzedierenden Sicherheitsmarge gegen Konjunkturschwankungen, das seit dem Rechnungsjahr 1952 wachsende Defizit bereinigt, also ermöglicht werden, daß die Bundespost wie jedes andere nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführte Unternehmen ihre Kosten decken und damit wenigstens durch Re-Investierung („über Abschreibungen“) ihre Substanz erhalten kann.

Damit sind die finanziellen Sorgen der Post aber noch keineswegs behoben. Zur Befriedigung des Nachholbedarfs, zur Durchführung der notwendigen Modernisierungsarbeiten und Anpassung an den wachsenden Verkehrsbedarf sind noch umfangreiche Neu-Investitionen erforderlich, für die man, verteilt auf die nächsten fünf Jahre, einen Bedarf von 2,4 Mrd. DM errechnet hat. Die schon jetzt in der Diskussion sooft geforderten Anleihen werden also noch akut werden. Die jetzt beschlossene Tariferhöhung steht mit diesen Plänen der Bundespost nur insofern in einem Zusammenhang, als mit dieser Sanierungsaktion überhaupt erst die Voraussetzung dafür geschaffen wird, zu gegebener Zeit mit Anleihewünschen an den Kapitalmarkt herantreten zu können; denn darin wird man dem Bundespostminister beistimmen müssen: auch die Bundespost kann erst dann Kredite nehmen, wenn sie gesund und kreditwürdig geworden ist.

Der Wirtschaft sind die am 1. Juli in Kraft tretenden Tariferhöhungen zu massiv. Sowohl der Deutsche Industrie- und Handelstag wie auch das Deutsche Industrieinstitut steht auf dem Standpunkt, daß sich die kommende Gebührenerhöhung nicht auf das unbedingt notwendige Mindestmaß beschränkt, daß also damit Mittel für eine Selbstfinanzierung, die man der Privatwirtschaft so übel nimmt, freigemacht werden sollen.

Wir sind nicht ganz dieser Meinung, wenn natürlich auch die Grenzen zwischen Kostendeckung und Selbstfinanzierung nicht immer klar zu ziehen sind. Während in den letzten Jahren die Preise auf fast allen anderen Gebieten angezogen haben, ist die Bundespost, trotz der sehr zu Buche schlagenden Lohn- und Gehaltserhöhungen, ohne Gebührenerhöhungen ausgekommen. Man wird ihr nun das als recht zugestehen müssen, was anderen billig war. Damit soll allerdings nicht gesagt werden, daß diese Methode der Tariferhöhung auch weiter der Weisheit letzter Schluß bleiben darf und daß die Bundespost von ihrem Auftrag entbunden ist, zu rationalisieren (auch in ihrem Personaletat!), zu sparen (auch bei den hypertrophischen sozialen Aufwendungen für ihre Gefolgschaft!) und zu leisten, was man an Leistung auch und gerade von einem im öffentlichen Dienst stehenden Unternehmen verlangen kann. Man wird es den Kunden der Post nicht verübeln dürfen, wenn sie in dieser Richtung in Zukunft ein noch kritischeres Auge haben werden als bisher. kr.