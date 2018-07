schö., Wöllmarshausen

3,50 DM pro Kopf und Tag für Nahrung, Kleidung, Wohnung, Lehrmittel, Lehr- und Pflegepersonal – das ist der Satz, den die Jugendämter des Landes Niedersachsen dem Agnes-Karl-Kinderheim in Wöllmarshausen bei Göttingen für die Waisenkinder, unehelichen Kinder, Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen zahlen, die von den Ämtern dorthin überwiesen werden. Ursprünglich war das Kinderheim dem Deutschen Roten Kreuz angegliedert. Seit einem Jahr gehört es zum Paritätischen Wohlfahrtsverband Deutschlands, und diese Institution hilft als einzige der Leiterin des Heimes, Oberschwester Martha Schneider, mit gelegentlichen Geldspenden. Diese Unterstützung reicht knapp dazu, den Tagessatz von 87,50 DM, der Schwester Martha für ihre 25 Schützlinge, die Kindergärtnerinnen und Küchenhilfen zur Verfügung steht, auf eine erträgliche Höhe zu bringen. Sie reicht nicht zu Anschaffungen, wie ausreichender Bettwäsche, Kleider, Spielzeug. Sie reicht nicht zu notwendigen Reparaturen des alten Fachwerkbauernhauses, geschweige zur Modernisierung von Küche und Waschräumen. Das Haus steht in der Senke des Gartetals – eine beliebte, idyllisch gelegene Ausflugsgegend. Die schweren Flußnebel rufen beiden 4- bis 14jährigen Kindern Bronchialkatarrhe hervor, so daß nicht selten ein Viertel der Kinder bettlägerig ist. Seufzend sagt die Heimleiterin: „Das beste wäre, wenn wir in ein anderes Haus ziehen könnten...“