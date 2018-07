Inhalt Seite 1 — Das Dorf wird interessant Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bundesernährungsminister Dr. h. c. Lübke hat ein langfristiges Programm entworfen – einen Zehnjahresplan, mit dem Ziel, die deutsche Landwirtschaft im Rahmen des europäischen Marktes soweit irgend möglich wettbewerbsfähig zu machen. Die strukturellen Nachteile, unter denen die Ertragsverhältnisse leiden, sollen mit einem Gesamtaufwand von 25 Mrd. DM, verteilt auf zehn Jahre, ausgeglichen werden.

Grundpfeiler dieses Planes sind Flurbereinigung und Dorfauflockerung; dazu soll verhelfen die Verbilligung der Agrarkredite; subsidiär kommt ferner in Frage die Mechanisierung des bäuerlichen Betriebes sowie die Typenbeschränkung und Normung bei den landwirtschaftlichen Maschinen.

Seit vielen Jahren steht die Flurbereinigung auf dem Programm eines jeden neuen Ernährungsministers. Die Schwierigkeiten sind auf diesem Gebiete besonders groß, weil einmal partikularistische Widerstände (auch „föderalistische Bedenken“ der Besatzungsmächte) zu überwinden waren – und weiterhin auch deshalb, weil Flächen, die erst mit Mühe zusammengelegt sind, bei späteren Erbteilungen wieder in die Zersplitterung „auseinanderfallen“ können. Insgesamt sind noch 6,5 Mill. Hektar, das ist etwa die Hälfte der Gesamtfläche der bäuerlichen Betriebe, umlegungsbedürftig. Ob es in zehn Jahren gelingt, dieses große Vorhaben zu bewältigen, wird abgewartet werden müssen... Verfahrenskosten insgesamt 3 Mrd. DM. (Dazu kommen dann noch die „Folgekosten“.)

Die vorgesehene Zusammenlegung der Flächen und die Auflockerung der Dörfer durch Aussiedlung von Gehöften soll keinesfalls unter Zwang geschehen. Es wird weiter daran gedacht, durch rechtzeitige Erbauseinandersetzungen eine „Verjüngung der Betriebsleiter“ herbeizuführen. Ein Drittel der Inhaber bäuerlicher Wirtschaften ist nämlich überaltert. Vierzigjährige Hoferben, die völlig unselbständig und ohne ausreichenden Verdienst auf dem väterlichen Hof arbeiten müssen, sind hauptsächlich im Südwesten und im Süden des Bundesgebiets vielfach anzutreffen. Hinzu kommt, daß viele Kleinbetriebe die Familienmitglieder, selbst wenn sie älter sind, als „billige“ Arbeitskräfte nicht entbehren können, da sonst der mit unproduktiven Kosten – Folgen der Besitzzersplitterung und des daraus resultierenden übergroßen Arbeits- und Kostenaufwandes! – überlastete Betrieb sich überhaupt nicht trägt. Es gilt also, in großem Umfange eine Besitzfestigung einzuleiten.

Die Schwierigkeiten auf diesem Gebiet sind mannigfach und von besonderer Art. Hier überschneiden sich zwei Kernprobleme unserer gegenwärtigen Agrarpolitik. Da ist zunächst die Frage: wie sollen die unzähligen Flächen in wenige größere zusammengelegt werden? Wie schafft man also eine Flurbereinigung? Und zum anderen: wo ist dann die Betriebsgröße, bei der eine Familie nur von der Landwirtschaft allein noch leben kann? Auf die erste dieser Fragen eine Antwort „aus der Praxis“ zu geben, war der Zweck einer Fahrt in den Hunsrück, zu der das Bundesernährungsministerium eingeladen hatte. Es muß vorausgeschickt werden, daß in Rheinland-Pfalz der bäuerliche Klein- und Kleinstbetrieb überwiegt, und daß hier eine weitgehende Besitzzersplitterung, durch fortgesetzte Realteilungen, bei Mangel an Arbeitskräften, zunehmend zur Unrentabilität geführt hat. Durch Flurbereinigung und durch Aussiedlung versuchen die Landeskulturämter, unterstützt durch den Bund, bessere Voraussetzungen für die Betriebsführung zu schaffen.

Die Zusammenlegung erfordert gewöhnlich mehrere Jahre. Die Parzellen müssen vermessen, die Wegeführung (die neuen größeren Ackerstücke sollen leicht erreichbar sein) muß neu geordnet, die Güteklassen der Böden sollen gegeneinander abgewogen werden, und nicht zuletzt gilt es, die Eigentümer von der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens zu überzeugen. Die Vorteile sprechen für sich. Ein paar Zahlen erbringen den Beweis: Die Gemarkungen Löffelscheid und Peterswald (Kreis Zell) umfaßten vor der Flurbereinigung 14 930 Altparzellen, nach der Flurbereinigung 1051 Flurstücke. Die Vertreter der Kulturämter konnten berichten, daß die Bauern heute auf eine noch schärfere Zusammenlegung drängen, während sie sich in früheren Jahren häufig gegen jede Flurbereinigung sträubten. Der Zug zu einer radikalen Reform wird leichter verständlich,wenn man an die Vorteile denkt, die sich durch die nun möglich werdende Motorisierung ergeben. Es darf allerdings nicht übersehen werden, daß die Motorisierung festere Unterlagen im Wegebau erfordert und somit die Kosten der Zusammenlegung höher werden. Während im allgemeinen die Kosten bisher um 200 DM je ha lagen, steigen sie bei den erhöhten Wegekosten jetzt häufig bis zu 300 DM an.

Die Kosten werden erheblich größer, wenn zur Umlegung noch, wie das vielfach der Fall ist, dringend wünschenswerte Verbesserungen in der Ent- und Bewässerung, also Aufwendungen für Meliorationen hinzukommen. Ein charakteristisches Beispiel gibt das Hunsrückdorf Kappel (Kr. Simmern), wo bisher fast die ganze 650 ha umfassende landwirtschaftliche Nutzfläche unter stauender Nässe litt. Hier waren nicht nur 11 000 Parzellen auf 460 Ackerstücke zusammenzulegen: es mußten auch etwa 80 v. H. der Kulturflächen entwässert werden. Weiter war ein großer Teil des Grünlandes in Ackerland umzuwandeln, damit die Fünf-Hektar-Betriebe, die dort die Norm sind, künftig lebensfähig werden. Fragt man nun die Bauern, ob sie mit der neuen Regelung zufrieden sind, so ist fast nur Zustimmung zu hören. Sorgen machen verständlicherweise die Kosten, mit denen die einzelnen Betriebe auf längere Jahre belastet sind. Vermessung und Wegebau erforderten hier 137 000 DM, die im wesentlichen durch Eigenarbeit, also durch Hand- und Spanndienste der Beteiligten, in fünf Jahren aufgebracht werden sollen. Die Entwässerung von 500 ha bringt einen Kostenaufwand von 405 000DM, der zu 80 v. H. durch die Beteiligten, im übrigen durch staatliche Zuschüsse gedeckt wird. Die zur Durchführung des gesamten Vorhabens gebildete Teilnehmerschaft nahm größere Kredite auf und fordert gleichzeitig durch Hand- und Spanndienste noch erhebliche Sachleistungen. Bei den Kosten liegen, wie sich in allen Unterhaltungen mit den Bauern erweist, die größten Schwierigkeiten. Der Einzelne ist den finanziellen Belastungen – zunächst mindestens – nicht gewachsen. Er wünscht aber keine Beihilfe, sondern billige Kredite, mit längerer Tilgungsdauer. Die Bauern sind überzeugt, daß sie, wenn sich alles eingespielt hat, wesentlich höhere Roherträge herauswirtschaften und auch eine bessere Rentabilität erreichen können.