Keine hundert Kilometer vor den östliclen Toren Berlins liegt das einstmals friuchtbire Gebiet des Oderbruchs zwischen Oderberg tnd Seelow. Das Land hat schon während der Kämpfe im Frühjahr 1945 viel zu leiden gehabt: H5fe wurden zerschossen und Entwässerungsanlagen beschädigt. Die darauf folgende Enteignungswelle, die fortschrittliche Agrarpolitik und schließlich die Bauernflucht gaben dem Oderbruch den Rest. Pankow erkannte wohl die Möglichkeiten guter landwirtschaftlicher Nutzung, nutzte sie aber schlecht. Um der Schwierigkeiten Herr zu werdsn, wurde ein Schwerpunktprogramm aufgestellt, das nach der Bodenreform einige hundert Neubauernhäuser als Endergebnis aufwies. Bald zeigte sich der Pferdefuß. Viele dieser Häuser hatte man in der Lehmbauweise errichtet — bei den feuchten Bodenverhältnissen ein Schildbürgerstreich erster Ordnung. Im übrigen waren viel zuwenig Häuser gebaut worden.

Die Frühjahrsbestellung 1954 hat gezeigt, daß auch jetzt mit keiner durchgreifenden Besserung zu rechnen ist. Funktionäre des Ostberliner Landwirtschaftsministeriums sprecheri vom Oderbruch bereits als einem "faulenden Kadaver". Unzählige Hektar besten Acker- und Weidelandes stehen gegenwärtig unter Wasser. Das Land versauert und versumpft. Neun Jahre lang hat man nicht einsehen wollen, daß die Vorbedingung für die agrarische Nutzung des Bruches eine vernünftige Entwässerungspolitik ist. Anstatt die vorhandenen Anlagen wieder instand zu setzen oder die nicht beschädigten wenigstens zu erhalten, schlug man die Zeit mit den Experimenten der Bodenreform und Sozialisierung tot.

fWäg njL die Traktoren, wenn sie in_dem immer 4 ufsen Boden nicht vorwärts kommen? Die M"! Stationen haben längst resigniert und stellen Fahrzeugpark nur den Betrieben zur en! iie etwas höher liegen und über rffgnbj, trockenen Boden verfügen. Die Bauern ndung Jahren: Schickt uns keine Traktore; inkt uns Maschinen, mit denen wir neue Gräb 0b eEntwässerung ausheben und die vorhandem, e d Ordnung halten können. Vergebens. Imn ej denl 6 Teile des fruchtbaren Bodens verwandeln Sumpf. Es erweist sich nun als Bumerang, j, lle der alteingesessenen Bevölkerung, d in Problemen des Bruches vertraut waren, Jet und zur Flucht getrieben zu haben. Kolchosniken und Neubauern haben keinerlei Erfahrung, um mit dem steigenden Flußund Grundwasser fertig zu werden.

Bei den letzten Überschwemmungen der Oder wurden zudem große Ländereien überspült. Es lagerte sich Sand ab. Die Neubauern sind diesen sinnlosen Kampf ohne Unterstützung so müde, daß immer wieder einig die Höfe verlassen, nach Fürstenberg abwandern oder irgendwo in der Zone nach einem besseren Hof suchen. Ist das Land so auch weitgehend entvölkert, reicht der Wohnraum für die wenigen doch nicht. In NeuLewin, Neu Barnim, Kienitz, Letschin, Wollup und Golzow sowie in unzähligen kleineren Gemeinden wohnen immer noch Menschen in Kellern und Notwohnungen. Kienitz sieht ungefähr jetzt noch so aus wie Düren im Jahre 1945. Die Zeit scheint im Oderbruch stehengeblieben zu sein. Tief haben sich die Spuren des Krieges und der kommunistischen Nachkriegswirtschaft in das Land eingegraben. Die unmittelbare Nähe der"Friedensgrenze" an der Oder verstärkt den Eindruck noch, daß hier Niemandsland ist.