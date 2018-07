Gedanken und Tatsachenmaterial des FORUMS DER ZEIT bildeten den Hauptgegenstand einer Arbeitstagung, die die Gruppe „Junge Unternehmen der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer – also die im Betriebe der Familie arbeitenden Juniorchefs – am vergangenen Wochenende in Malente (Schleswig-Holstein) veranstaltete. Der Tagung war die Aufgabe gestellt, Fragen der Persönlichkeitsbildung zu behandeln. Die Ergebnisse des Forums (DIE ZEIT vom 15. April 1954: Wie sieht der Unternehmer von morgen aus?) sollten in Malente im Hinblick auf den Führungsnachwuchs speziell jener Unternehmungen dargestellt und ausgewertet werden, welche sich noch in Familienbesitz befinden.

Die spezielle Bedeutung, die die Nachwuchsbildung gerade für den großen Kreis der selbständigen Unternehmer hat, stellte Professor Eschenburg (Tübingen) dar, der selbst Teilnehmer des Forums der Zeit gewesen ist. Eschenburg ging von der Funktion und der Bildung der Eliten aus. Es gibt eine politische Elite, die an der Willensbildung und der Herrschaftsregelung beteiligt ist, weiter eine administrative Elite, die im Rahmen der Gesetze die Herrschaft ausübt, es ist ferner dort eine Elite notwendig, wo innerhalb der Wirtschaftsführung Funktionen ausgeführt werden, und schließlich wird eine Elite benötigt im großen Bereich der Verbände und Gruppen, die auf die Willensbildung einwirken und gleichzeitig an der Begrenzung der Herrschaft beteiligt sind. Zur Erneuerung der Eliten gibt es drei Möglichkeiten: Erbschaft, Wahl und Ernennung. Einer der ganz wenigen Bereiche, wo die Erbfolge noch gilt, sind die wirtschaftlichen Unternehmungen – ein anderer ist der der Bauerngüter –, sonst ist sie überall weggefallen. Auf die Erneuerung der Führung in den Unternehmungen hat daher der Staat keinen Einfluß. Dagegen ist sein Einfluß groß auf die Tätigkeit, auf Erfolg und Mißerfolg dieser Führung, ob es sich nun um kleine oder um Riesenunternehmungen handelt. Doch mögen die Anforderungen an den kleinen und mittleren Unternehmer, dem die Hilfsmittel des Großkonzerns nicht zur Verfügung stehen, in mancher Hinsicht noch schwerer sein.

Die Führungsfunktion des Unternehmers, sagte Professor Eschenburg, ist heute viel wichtiger als vor fünfzig oder hundert Jahren. Zwar mußte sich der damalige Pionier gegen mancherlei noch aus dem Feudalismus überhängende Widerstände durchsetzen, trotzdem war er im wesentlichen nur mit Produktion und Absatz, also mit zwei Problemen beschäftigt, die beide auf das eigene Unternehmen bezogen waren. Heute ist der Arbeitsbereich, der überschaut und beherrscht werden muß, viel größer geworden. Es sind, gerade im Hinblick auf den Staat, zahllose Beziehungen zu regeln (wie zum Beispiel Steuern, Verkehr, Tarife, Konzessionen, Auftragsvergebung der öffentlichen Hand), während der Unternehmer früher hauptsächlich nur mit seinen Lieferanten und Abnehmern zu tun hatte, also mit Leuten seiner eigenen Art. Aber das ist noch nicht alles, dazu kommen noch viele andere Kräfte, die in den Betrieb hineinwirken, vor allem die Gewerkschaften, die Arbeitsämter und die Funktionäre der Mitbestimmung.

Gerade das letzte Problem ist sehr bedeutsam, sagte Professor Eschenburg. Schon seit 1920 ist eine große Diskussion im Gange über die Frage: Ist unsere Auslese der Unternehmer überhaupt richtig? Muß die Auslese nicht – durch Sozialisierung – verstaatlicht werden? Kann man die Auslese den Unternehmern selbst überlassen? Ist nicht die Arbeiterschaft berechtigt, diese Aufgabe zu übernehmen oder sich wenigstens einzumischen? Die damals begonnene Auseinandersetzung hat mit einem Kompromiß geendigt: nämlich mit dem Mitbestimmungsrecht der Arbeiterschaft, das aber die Entscheidung über die Führung des Unternehmens dem Unternehmer überläßt. Daraus ergeben sich verschiedene Probleme: Führt das Mitbestimmungsrecht zur Betriebsgemeinde? Soll der Unternehmer eine Art erblicher Bürgermeister seiner Betriebsgemeinde sein? Wird der jetzige Stand der Dinge bestehen bleiben oder wird es den Radikalen gelingen, auf dem Wege der Mitbestimmung eine Sozialisierung ohne Gesetz durchzuführen? Werden die Gewerkschaften imstande sein, ihre Kräfte zentral soweit zu lenken, daß der Unternehmer nicht mehr entscheiden kann? Erst in der Krise werden diese Fragen beantwortet werden.

Der Widerstand des Unternehmers gegen die angedeuteten Entwicklungen ist nicht nur legitim, sondern er liegt auch im Interesse des Arbeiters selbst. Denn die Entwicklung der Betriebsgemeinde, sagt Eschenburg, ist im Augenblick in einem guten Stadium. Höchstwahrscheinlich hat der Arbeiter jetzt das Höchstmaß dessen erreicht, was überhaupt möglich ist. Im jetzigen Zustand besteht eine Art Gewaltenteilung, ein Gleichgewicht, ähnlich wie im Staat: eine Obrigkeit, die aber durch soziale Gesetzgebung eingeschränkt ist und neben der – im Betriebsrat – eine Art Volksvertretung vorhanden ist. Die Arbeiter haben Rechte, sie stützen sich auf die Gewerkschaften, deren Tätigkeit aber Grenzen gesetzt sind. Würden sie einen einzigen Schritt über diese Grenzen hinaus weitergehen, dann müßte dies unweigerlich dazu führen, daß die Arbeiter einem neuen Herrn unterworfen werden, nämlich einem Funktionärskörper, sei es der Gewerkschaften, sei es des Staates. Das Interesse, das die Leistung des Arbeiters verlangt, ist immer und unter allen Umständen vorhanden, es ist nämlich das Interesse an der Produktion selbst. Kommt eine andere und größere Macht als der Unternehmer zur Wirkung, dann wird sie die ihr gemäßen Mittel anwenden, um den Arbeiter zu der Leistung zu zwingen, die er heute in der Gemeinschaft mit dem Unternehmer freiwillig ausführt. Das können nur die Herrschafts- und Zwangsmittel sein, die wir aus dem bolschewistischen Bereich kennen und denen jede Gewaltenteilung fremd ist. Deshalb ist diese Gewaltenteilung der vorstellbare Höhepunkt. Sie zu verteidigen, das heißt den Arbeiter immer stärker für den Betrieb zu gewinnen und in die Betriebsgemeinde zu integrieren, auch das ist eine, und zwar eine besonders wichtige Aufgabe der Menschenführung. Mittel der Menschenführung aber sind: Können, Bildung, Menschlichkeit, woraus sich die Persönlichkeit formt, die in echter Überlegenheit entscheidet und führt.

Nach diesem Beitrag zur Bedeutung des Führungsproblems in der Wirtschaft berichtete Professor Eschenburg ausführlich über die auf dem Forum der Zeit erarbeiteten Gedanken, Erkenntnisse und Tatsachen und gab damit Anregungen zu einer mehrstündigen Diskussion der „Jungen Unternehmer“. Ein zweites Thema der Tagung war die Ausbildung der wirtschaftlichen Führungskräfte in Amerika, wo man sich dieses Problems seit Kriegsende in einem solchen Maß bewußt geworden ist, daß das Wort umgeht: Die amerikanischen Unternehmer haben sich in den letzten zwei Jahren mehr damit beschäftigt, die Legitimität der Profite zu verteidigen, als Profite zu machen. Hierüber berichtete in einem vorzüglichen Vortrag Herr Heinz Hartmann vom Research Associate Industrial Relations Center der Universität Chikago. W. F.