Was er gesagt hat, das wissen wir – was er gemeint hat, bleibt dunkel... der Bundesminister für Familienfragen nämlich, Herr Dr. Wuermeling. Als er kürzlich über den Münchener Sender sprach, äußerte er sich zur Frage der Kinderbeihilfen wie folgt:

Der Gesetzentwurf hierzu sei. der eiligste und dringendste von allen Entwürfen, die zur Zeit dem Bundestag vorliegen. Das Kindergeld solle nicht als Staatsalmosen aus Steuermitteln, sondern als Rechtsanspruch aus Arbeitsleistung gewährt werden.

Hierzu ist leider eine ganze Menge zu sagen. Zunächst: es liegt dem Bundestag kein Regierungsentwurf in Sachen Kinderbeihilfen vor; die zuständigen Ministerien (Storch und Wuermeling vielleicht wäre auch eine Kompetenz des Innenministeriums zu konstruieren) haben leider nicht funktioniert. Dafür sind nun zwei Initiativanträge vorhanden: welchen von ihnen meint Dr. Wuermeling, welchen hält er für so besonders eilig und dringlich? Die Sache war übrigens, als sie vor fast viel Jahren aufkam, gewiß noch dringlicher als heute; wenn sie immer noch nicht erledigt ist, so doch offenbar nur deshalb, weil sie verfahrensmäßig falsch aufgezäumt war (und ist), weil sie also bisher an den Bedenken der Fachkundigen scheiterte. Somit wäre keine besondere Eile erforderlich, sondern eine gründliche Prüfung der Durchführungsmöglichkeiten – auch dann, wenn das noch einige Zeit kosten sollte!

Was aber heißt nun „Staatsalmosen aus Steuermitteln“? Die Bezieher sozialer Leistungen aller Art – auch die Sozialrentner der Renten Versicherung – werden es sich energisch verbitten, daß Minister Wuermeling sie zu „Almosenempfängern“ degradieren möchte. (Schließlich steckt ja in jeder Rente, auch wenn die Anwartschaft durch namhafte eigene Beitragsleistungen des Beziehers erworben worden ist, ein sehr erheblicher Anteil staatlicher Zuschüsse: aus Steuermitteln stammend.) Und wer ist noch kürzlich in einer „Großen Anfrage“ dafür eingetreten, die Leistungen der Rentenversicherung zu erhöhen – was natürlich nur durch größere Zuschüsse aus Steuermitteln geschehen kann, und nicht etwa dadurch, daß nun die Reserven der Sozialversicherung (um sich einmal der bildkräftigen Sprache von Minister Storch zu bedienen) „in einen Pott geschmissen und mit der großen Suppenkelle ausgeteilt werden“ –? Das war, mit seinen Freunden, der Abgeordnete Dr. Wuermeling... woraus hervorgeht, daß er mit dem „Almosenprinzip“, das er bei Kinderbeihilfen ablehnt, auf dem Gebiet der Sozialrenten durchaus einverstanden ist.

Wir freilich halten die Aufwertung der sogenannten Altrenten, mit der Minister Storch die (von ihm euphemistisch als „Sozialreform“ bezeichnete) Reform der sozialen Hilfeleistungen einleiten und präjudizieren möchte, auch dann für verfehlt (u. a. deshalb, weil sie dem Versicherungsprinzip widersprechen würde!), wenn sie, wie es jetzt eine große Organisation vorgeschlagen hat, aus Steuergeldern finanziert wird. Der andere Weg, die Entrahme der 750 Mill. DM jährlich aus dem mit Steuergeldern kräftig gespeisten Reservefonds der Rentenversicherung (oder aus den entsprechenden Fonds verschiedener Zweige der Sozialversicherung) verbietet sich, weil unsolide, für jeden guten Haushälter von selbst. Am 18. Juli 1952 hat Minister Storch vor dem Bundestag erklärt: er müsse in spätestens zwei Jahren (!) die Beiträge zur Rentenversicherung um 50 v. H. erhöhen, um die bisherigen Leistungen aufrechterhalten zu können, oder aber, bei gleichbleibenden Beiträgen die Renten um ein Drittel kürzen ... So sagten damals die Versicherungsmathematiker, und sie hatten zweifellos recht – wenn sie auch nicht voraussehen konnten, daß in den seither verflossenen (fast) zwei Jahren die Renten erheblich weiter aufgebessert werden konnten: weil nämlich die Zuwendungen aus Steuermitteln noch stärker gestiegen sind, als die aus einem schnell wachsenden Lohnfonds zu zahlenden Beiträge... Das bedeutet aber noch längst keinen Freibrief für Minister Storch, daß er nun die Reserven der Rentenversicherung mit vollen Händen über bedürftige und nichtbedürftige „Altrentner“ gleichermaßen ausstreuen könnte!

Nach diesem Exkurs über die Problematik der „Altrenten“-Aufwertung müssen wir uns noch eine mal der Münchner Rundfunkrede des Familienministers zuwenden. Er meinte also, die Kinderbeihilfen sollten nicht als Almosen, sondern als „Rechtsanspruch aus Arbeitsleistung“ gegeben werden. Daraus ist ja wohl zu schließen, daß an Arbeitslose, an Arbeitsunfähige sowie an die große Gruppe der „berufslosen Selbständigen“ keine Kinderbeihilfen gezahlt werden sollen: sie haben ja nicht die „Arbeitsleistung“ als Äquivalent für solche Zahlungen aufzuweisen! Wer aber zahlt dem Bauern, dem Handwerker, dem Einzelhändler, dem freiberuflich tätigen Arzt, Anwalt, Künstler – wer zahlt all diesen Gruppen von Menschen, die ja eine Arbeitsleistung aufzuweisen haben und somit (laut Wuermeling) einen „Rechtsanspruch“ auf Kinderbeihilfen hätten, die in Frage kommenden Beträge aus? Wir meinen, sie werden, was anderen Arbeitleistenden recht ist, für sich als billig verlangen – und der Bundestag wird ihnen diese Beihilfen wohl aus Steuermitteln bewilligen müssen: auch dann, wenn Minister Wuermeling bis dahin noch zehnmal das ungeschickte Wort von den „Staatsalmosen“ wiederholt haben sollte! E. T.