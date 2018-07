r. e., Bremen

Am 30. Juni dieses Jahres wird ein Vierteljahr vergangen sein, seitdem das Arbeitsamt Breiten eine bemerkenswerte Initiative entfaltet hat, um arbeitslose ältere Angestellte in eine berufliche Tätigkeit zu vermitteln, die ihren Fähigkeiten entspricht. Das Arbeitsamt stand Pate bei der Gründung eines Übungsunternehmens namens „Schaf er & Sachs G. m. b. H.“, einer fingierten Im- und Exportfirma und Kaffeerösterei, deren – nur in der Theorie vorhandenes – Stammkapital 100 000 D-Mark beträgt. Aufgabe dieser Firma, deren Direktor, Personalchef, Buchhalter, Sekretärinnen durchweg Arbeitslose sind, ist die Durchführung eines dreimonatigen Lehrgangs für alle Beteiligten, der ihre Kenntnisse auffrischen und so dazu beitragen soll, sie nach Beendigung der Übungstätigkeit in den echten Arbeitsprozeß einzuschalten. Der Arbeitsvorgang wickelt sich in der Übungsfima Schaffer & Sachs genau so ab, als ob es sich um ein reguläres Unternehmen handelte. Die Arbeitszeit ist mit fünf Stunden täglich festgesetzt, die Gehälter aber stehen – wie das Firmenvermögen – nur auf dem Papier, desgleichen die Kraftfahrzeuge und sonstigen Mittel des Geschäftsbetriebes, unter ihnen Maschinen zum Kaffeerösten.

Arbeitsamtsdirektor Dovidat und sein Übungsfirmengeschäftsführer Bartko haben mit dieser Idee schon jetzt schöne Erfolge aufzuweisen. „Ihre Angestellten“ sind von neuem Lebensmut erfüllt, denn sie haben allen Grund, mit ihrer baldigen „Versetzung“ in eine richtige Praxis zu rechnen: es hat sich rasch herumgesprochen, daß man im Hanse Langemarckstraße 72 qualifizierte Arbeitslose hei ihrer Übungsarbeit, die sich in nichts vom wirklichen Geschäftsleben unterscheidet, beobachten kann. Mehrere Geschäftsleute, die zuverlässiges Personal suchen, haben Mitwirkende der Übungsfirma bereits engagiert, obwohl ihr erster Vierteljahrskursus noch gar nicht abgeschlossen ist. Von den ursprünglich 22 Angestellten der Übungsfirma, fast nur älteren Menschen, sind bisher schon sieben in echte Berufsausübung zurückgekehrt, den Rest hofft das Arbeitsamt nach dem Abschluß seines Lehrgangs aus der Arbeitslosigkeit in die Berufsausübung verabschieden zu können. Das Experiment des Bremer Arbeitsamtes soll dann ab 1. Juli mit einer neuen „Belegschaft“ der Übungsfirma „Schaffer & Sachs“ fortgesetzt werden. Es wird vom DGB und von der DAG, aber auch von mehreren großen Firmen aus dem Bremer Wirtschaftsleben gern unterstützt, unter anderem von einer Bank, die sich als Übungspartner zur Verfügung stellte. Diese Firmen kamen dadurch in die Lage, gewissermaßen aus erster Hand ein Bild von den Kenntnissen und Fähigkeiten der zu vermittelnden arbeitslosen Angestellten zu gewinnen, indem sie mit ihnen korrespondieren, verhandeln und Abschlüsse tätigen. „Noch stehen wir am Anfang“, sagt Arbeitsamtsdirektor Dovidat, „aber wir sind zuversichtlich. Wenn es uns gelingt, nach dem Ende unseres Lehrgangs alle älteren Angestellten unterzubringen, die sich bei „Schaffer & Sachs“ bewährt haben, dann ist ein neuer Beweis dafür erbracht, daß das weitverbreitete Mißtrauen gegen ältere Angestellte ein unberechtigtes Vorurteil ist.“