Mehrmals schon kursierte das Gerücht, der IrJ-Bundestagsabgeordnete Dr. Linus Kather, Vorsitzender des Zentral Verbandes vertriebener Deutschen (ZvD), wolle die CDU verlassen und in den BHE eintreten. Diesmal hat Kather damit Ernst gemacht. Es sollen seit einiger Zeit Besprechungen zwischen ihm und der Parteileitung des BHE stattgefunden haben, in denen man sich über die politischen Hauptfragen und über die Stellung Kathers im BHE verständigt hat. Oberländer verspricht sich wohl von dem Eintritt des Vorsitzenden des ZvD in seine Partei einen Stimmenzuwachs für diese. Die erste Probe aufs Exempel wird die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 27. Juni sein. Eine engere politische Verzahnung zwischen dem ZvD, der in Nordrhein-Westfalen 180 000 Mitglieder haben soll, und dem BHE ist seit einiger Zeit feststellbar. Mehrere Mitglieder des Präsidiums des ZvD kandidieren für den BHE, auch solche, die früher parteilos waren. Auch sonst wurde der ZvD bei der Auswahl der Wahlkandidaten des BHE stark berücksichtigt.

Sowohl Oberländer wie Kather möchten gern die Vertriebenenorganisationen in einem Dachverband zusammenfassen. Bisher hatten diese Bemühungen wenig Erfolg. Kather versuchte, den Zentralverband der vertriebenen Deutschen, der 1,7 Millionen Mitglieder haben soll, mit den Landsmannschaften, deren Mitgliederzahl auf 500 000 geschätzt wird (in ihren Zahlenangaben weichen die Beteiligten stark voneinander ab), im BvD, dem Bund vertriebener Deutschen, zu verschmelzen. Da sich der ZvD von jeher die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen der Vertriebenen zur Aufgabe machte, die Landsmannschaften aber mehr die Pflege der kulturellen und heimatlichen Traditionen, schien eine Abgrenzung der beiderseitigen Arbeitsbereiche in einer größeren gemeinsamen Organisation, dem BvD, leicht möglich. Als man aber an die Verwirklichung dieser schönen Pläne heranging, ergaben sich Reibereien, die das Einigungswerk immer wieder verzögerten. Bis zur Länderebene ist die Durchorganisation des BvD im großen und ganzen gelungen, nicht aber auf der Bundesebene. Dort steht dem ZvD die Dachorganisation der Landsmannschaften gegenüber: der VdL (Verband der Landsmannschaften), der von dem Sudetendeutschen Lodgman von Auen geleitet wird. Offenbar erwartet man sich von der nun bevorstehenden engen Zusammenarbeit zwischen BHE und ZvD neue Impulse für jenen Zusammenschluß.

Die Stellung Dr. Kathers in der CDU ist seit langem heikel und von Krisenluft umwittert – längst hat er seine Parteiämter niedergelegt. Seine Beziehungen zur Parteileitung waren von jeher kühl, und oft gab es Spannungen zwischen ihm und dem Parteivorsitzenden. Aber es waren nicht nur sachliche Differenzen, die Kather der CDU entfremdeten. Sein starker persönlicher Ehrgeiz drängte nach einer Rolle, die ihm die CDU nicht bot. Ob der BHE dem politischen Geltungsbedürfnis Kathers bessere Chancen geben wird? Oberländer macht nicht den Eindruck eines Mannes, der leicht bereit ist, sich in die Führung einer Partei mit einem zweiten zu teilen. Auch dem Einfluß einer im Hintergrund stehenden Grauen Eminenz wären hier wohl enge Grenzen gesetzt. Eher scheint schon möglich, daß sich Kather auf Kosten des Ministers Kraft in den Vordergrund spielen könnte.