An einer Stelle, wo sonst stets der freie Wettbewerb mit all seinen segensreichen Folgen gerühmt wird, lesen wir die folgenden Sätze:

„Der ...-Markt kann nicht sich selbst überlassen bleiben. Ein unbeaufsichtigter und unbeschränkter Wettbewerb in diesem Wirtschaftszweig würde zu Entartungen der Konkurrenz und schweren Reibungsverlusten führen. Diese Tatsache ist unumstritten

Das ist, notabene, auf den „Verkehrsmarkt“, auf die Verkehrswirtschaft also, gemünzt. Natürlich gibt es auch andere Märkte, für die analoges gilt. Wir zitieren dazu (diesmal nach dem „Handelsblatt“) Minister Erhard, der seiner Zeit in Essen vor der „Volkswirtschaftlichen Gesellschaft“ gesagt hat, er sei „nicht weltfremd“:

„Wir stehen zwar auf dem Boden der Marktwirtschaft, müssen aber gleichzeitig einsehen, daß bei Kohle und Eisen die üblichen Spielregeln des Systems der Marktwirtschaft nicht angewendet werden können.“

Prof. Erhard verwahrte sich auf der gleichen Tagung dagegen, daß er das Denkmodell der freien Marktwirtschaft „in völliger Reinheit“ verwirklichen wolle. Am gleichen Tage aber las man im „Bulletin“:

„Jedermann weiß, daß ich meine Wirtschaftspolitik auf den Grundsatz der Freiheit und Freizügigkeit gestellt habe, was besagt, daß eine wirklich organische und harmonische Ordnung nur in einem durch freien Leistungswettbewerb und freie Preisbildung gesteuerten freien Markt gewährleistet ist.“

Da haben wir also das „Zwar“ und gleich hinterher das „Aber“: zwar haben wir eherne Grundsätze, aber wir sind nicht weltfremd genug, sie grundsätzlich überall anzuwenden – zwar gibt es die wirklich organische und harmonische Ordnung nur im freien Leistungswettbewerb und bei freier Preisbildung, aber Verkehr, Energie, Kohle, Eisen, Stahl, wie auch die meisten landwirtschaftlichen Produktionsmittel und die gesamte landwirtschaftliche Erzeugung an Standardlebensmitteln müssen eben anders, also ohne diese „wirklich organische und harmonische Ordnung“ auskommen. Warum eigentlich, und warum werden nur diese Ausnahmen gemacht?

Die Freunde einer allgemein und absolut geltenden Wettbewerbsfreiheit sind uns bisher noch immer die Antwort auf die Frage schuldig geblieben, ob das von ihnen empfohlene Rezept für die gesamte Volkswirtschaft „richtig“ ist, also (schrittweise) auch ganz allgemein in seiner Geltung durchgesetzt und zur Anwendung gebracht werden soll – oder ob es nur für die („konsumnahe“) verarbeitende Industrie paßt. Im letzteren Falle müßte ja wohl sachlich begründet werden – allgemein gehaltene und doktrinär vorgetragene prinzipielle Erwägungen verhelfen eben nicht zu einer hinreichenden Klärung –, warum eigentlich das Rezept für die ebengenannten Ausnahmen (und noch einige mehr!) nicht anwendbar wäre. Ist das erst einmal klargestellt, so wird unschwer festzulegen sein, daß auch ein beträchtlicher Teil der sonstigen industriellen Erzeugung, insbesondere an Standardproduktionsmitteln, nach demselben Prinzip behandelt werden sollte: daß also insoweit Kartelle „moderner Art“ – ohne Preisbindungen! – unbedenklich zugelassen werden könnten und auch zugelassen werden müßten. G. K.