Wenn schon nicht Eigentümer, dann Pächter

Mit der geplanten Verbesserung der Agrarstruktur – ausgehend von der Flurbereinigung, d. h. Zusammenlegung der vielen kleinen Parzellen, wie sie sich insbesondere in den Realteilungsgebieten finden, über eine Aufstockung, d. h. Vergrößerung der unzähligen Kleinbetriebe – ist zwangsläufig ein starker Landbedarf verbunden. Dieser Landbedarf scheint das Programm des Vertriebenenministers, die verstärkte Ansiedlung von Vertriebenen und Flüchtlingen, nahezu unmöglich zu machen. Wenn überhaupt nennenswerte Erfolge auf beiden Seiten erzielt werden sollen, so geht es wohl nur über die Inanspruchnahme der „auslaufenden Betriebe“, d. h. solcher Höfe, bei denen kein direkter Erbe vorhanden ist und wo die Betriebsinhaber schon ein verhältnismäßig hohes Alter erreicht haben. Der Deutsche Bauernverband hat nun einen Plan ausgearbeitet, der dieses Problem anfaßt. Dabei wird insbesondere von den Betriebseinheiten ausgegangen, die an der Grenze der Rentabilität stehen, d. h. deren geringe Betriebsfläche eine rationelle Bewirtschaftung nach modernen betrieb wirtschaftlichen Gesichtspunkten nahezu ausschließt – solche Betriebe ausgenommen, bei denen über Sonderkulturen (wie Weinbau, Gemüse, Tabak, Obst) besondere Rentabilitätsgrundlagen gegeben sind.

Eine alte Frau wäre bereit

Der umsichtige Plan des Deutschen Bauernverbandes sucht nach Möglichkeiten, über Naturalpachtverträge und eine gewisse Bargeldleistung die „Abgabefreudigkeit“ jener Betriebsinhaber zu erhöhen, die keine, unmittelbaren Erben haben, an die der Betrieb abgegeben werden könnte, und die auch im Hinblick auf ihr Alter nicht in der Lage sind, den Betrieb rentabel zu bewirtschaften, da die geringen ha-Erträge die Beschäftigung hauptberuflicher Arbeitskräfte weitgehend ausschließen. Der Bargeldbedarf, der bei einer solchen Abgabe an fremde Hand entsteht, wird in der Regel durch den Pachtzins nicht abgedeckt werden können. Er muß daher über besondereBeihilfen aufgebracht werden. Dafür ein konkretes Beispiel: In der Nähe eines bekannten Kurortes in Hessen liegt ein Betrieb von 6,5 ha. Die Inhaberin ist 62 Jahre alt; das einzige lebende Kind, eine Tochter, ist mit einem Nichtlandwirt verheiratet. Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung ist seit langem nicht mehr möglich. Der Viehbesatz ist unzureichend. Die vorhandenen Maschinen, darunter ein Schlepper, sind unvollkommen ausgenutzt. Die Frau wäre zur Abgabe dieses Betriebes bereit. Die zu erzielende Pacht reicht aber für die Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht aus. Es wären höchstens 837 DM Bruttopacht zu erzielen, von denen nach Abzug der Lasten, Steuern usw. nur 712 DM verblieben. An einen Verkauf denkt die Besitzerin nicht, weil ja gerade in den bäuerlichen Kreisen die Angst vor einer erneuten „Entwertung“ besonders groß ist. Es ist also an Betriebe dieser Art nur dann heranzukommen, wenn aus irgendwelchen Quellen der fehlende Bargeldbedarf – in diesem Falle 50 DM je Monat – gedeckt wird.

Als bester Weg hierfür erscheint ein Pachtvertrag mit Kaufanwartschaft, bei dem die Zahlung der monatlichen Beihilfe über einen Lebensrentenvertrag gesichert wird. Die Übernahme dieser Verpflichtung durch den Staat erscheint gerechtfertigt, wenn man sie in Vergleich setzt zu den Leistungen, – die der Staat bereits jetzt für den Lebensunterhalt der Vertriebenen und Flüchtlinge aufbringen muß, oder aber wenn man sie mit den Kosten vergleicht, die bisher im Zuge des „klassischen“ Siedlungsverfahrens, d. h. der Neubildung von Bauernhöfen, aufgebracht werden.

Neusiedlung zu kostspielig

Die Kosten für eine Neusiedlung von 15 ha schwanken mit allen Folgeeinrichtungen zwischen 90 000 und 110 000 DM. Ausgehend von einer Belastungsgrenze, d. h. tragbaren Rente von 110 bis 140 DM je ha wird dem Siedler diese Stelle aber nur zu einem Werte von 40 000 bis 50 000 DM in der Regel überschrieben. Der Staat gibt, mit anderen Worten, für jede Siedlerstelle in der Größe von 15 ha einen verlorenen Zuschuß, der 50 000 DM überschreitet. Dabei ist der Siedlungseffekt zahlenmäßig so gering, daß er einen wesentlichen Beitrag zur Lösung des Vertriebenen- und Flüchtlingsproblems, soweit es Menschen bäuerlicher Herkunft betrifft (und auch zur Ansetzung nachgeborener Bauernsöhne, wie zur Wiederseßhaftmachung von durch den Landbedarf der öffentlichen Hand besitzlos gewordenen Bauern), nicht liefern kann. Man wird sicherlich die Möglichkeiten der Siedlung nach wie vor voll ausschöpfen müssen, und man wird auch im verstärkten Umfange die Kultivierung von öd- und Unlandflächen. Viel ist dabei freilich nicht herauszuholen.