Die Gelsenberg Benzin AG wurde im Dezember 1936 als Tochtergesellschaft der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft, Essen, einer Betriebsgesellschaft der Vereinigte Stahlwerke AG, Düsseldorf, gegründet. Sie sollte nach dem IG-Hochdruck-Hydrierverfahren Treibstoffe aus Steinkohle herstellen. Sämtliche Aktien übernahm die damalige Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft. Bei der Entflechtung dieser Gesellschaft sind die Aktien der Gelsenberg Benzin AG auf die neugegründete Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft übertragen worden, die nunmehr alleinige Aktionärin des nom. 100 Mill. DM betragenden AK ist.

Das Hydrierwerk Gelsenkirchen-Horst wurde Mitte 1939 in Betrieb genommen. Bei Kriegsende war das Werk stark zertrümmert und lag still. Bis Januar 1946 wurde das große werkseigene Kraftwerk notdürftig wieder instandgesetzt, so daß die Erzeugung von Strom für den öffentlichen Bedarf aufgenommen werden konnte. Für das Hydrierwerk blieb die Herstellung synthetischen Benzins aus Steinkohle verboten.

Nach langwierigen Bemühungen gelang es schließlich die Genehmigung zur Umstellung des Werkes auf die Verarbeitung von Erdöl zu erhalten, Anfang 1949 konnte der Betrieb aufgenommen werden. Mit Unterbrechung durch erneuten Stillstand auf Grund eines später aufgehobenen Demontagebeschlusses der Alliierten wird seitdem mit steigenden jährlichen Durchsatzmengen Erdöl zu Benzin, Dieselöl und Treibgas verarbeitet. Durch Ergänzungsanlagen, z. B. die Mitte 1953 in Betrieb genommene neuzeitliche katalytische Crackanlage, würde das Werk zu einer der größten und modernsten Raffinerien Westdeutschlands ausgebaut. Weitere Anlagen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit sind in Bau.

Mit der Erzeugung von etwa 20 v. H. des deutsche! Benzin- und Dieselölbedarfs ist das Werk zu einem bedeutenden Faktor in der Versorgung Westdeutschlands mit Treibstoff geworden. Der jährliche Erdöldurchsatz beträgt über Mill. t. Auch das Kraftwerk wurde völlig wiederhergestellt und ausgebaut. Mit 240 000 kWh installierter Leistung und der jährlichen Erzeugung von 1,3 Mrd. kWh Strom zählt es zu dem größten Steinkohlen-Kraftwerk Deutschlands.

Der Absatz der Erzeugnisse ist durch die Zugehörigkeit der Gelsenberg Benzin AG zum Benzin-Benzol-Verband (BV-Aral AG), durch Verträge mit der Deutsche Vacuum Oel AG, der Esso AG, der BP Benzin- und Petroleum-Gesellschaft m. b. H. und der Rheinisch-Westfälische Elektrizitäts-Werk-AG gesichert. Die werkseigene Belegschaft beläuft sich auf rund 3200 Arbeiter und Angestellte. B.

Die Deutsche Erdöl AG (DEA), Hamburg, konnte 1953 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 30 v. H. auf 333 Mill. DM erhöhen) davon entfielen 172 Mill. DM auf Mineralöle. Der Rohüberschuß (nach Organschaftsabrechnung) ist auf 167,33 (139,87) – in Mill. DM – gestiegen. Nach 37,85 (20,93) Abschreibungen, davon 12,70 Sonderabschreibungen, ist ein Gewinn von 6,11 (2,70) ausgewiesen, aus dem – wie bereits berichtet – 6 (i. V. 4) v. H. Dividende auf das 100 Mill. DM betragende Aktienkapital verteilt werden sollen. Zur teilweisen Deckung der Sonderabschreibungen wurden der freien Rücklage 3,40 entnommen. Die Rohölförderung ist im Berichtsjahr um fast 43 v. H. auf 357 000 (250 300) t gestiegen. Für das laufende Jahr rechnet man mit einer Förderung von 450 000 t. Wie Vorstandsmitglied Günther Schlicht vor der Presse mitteilte, ist auf Grund der Untersuchungen in den bereits erschlossenen Feldern zu erwarten, daß die Förderung auch in den nächsten Jahren noch zunehmen wird. – Die DEA ist zur Zeit mit etwa 18 v. H. an dem Rohöl aufkommen in Westdeutschland beteiligt. Die Verwaltung hofft, auf einen Anteil von 20 v. H. zu kommen. 1953 sind fast 100 000 m Tiefbohrungen niedergebracht worden; im Jahr zuvor waren es nur rd. 67 000 m. Die Verarbeitung von Rohöl in den DEA-Raffinerien war 1953 mit rd. 512 000 t nahezu doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Der Anteil des verarbeiteten Import-Rohöls ist von etwa 30 v. H. auf rd. 20 v. H. zurückgegangen. Die Erlöse im Treibstoffgeschäft waren durch schärfer werdenden Wettbewerb rückläufig.

Einer der populärsten Markenartikel Deutschlands, die Margarine „Sanella“ – der Hamburger Margarine-Union AG., feiert am 18. Juni ihren 50. Geburtstag. Es war ein weiter Weg, der von der „Mandelmilch-Pflanzenbutter-Margarine“ des Geheimen Medizinalrats Prof. Dr. Liebreich bis zur heutigen Jubilarin führte, aber er war gleichzeitig auch ein Abschnitt des ungestümen Fortschritts. In den rückliegenden fünf Jahrzehnten hat sich der Margarineverbrauch in Deutschland verfünffacht, und dabei darf nicht vergessen werden, daß man heute Margarine noch immer zu den gleichen Preisen kaufen kann wie 1938, was man leider nicht von allen Lebensmitteln sagen kann. Das markanteste Datum aus der jüngsten Margarine-Geschichte ist der September 1952, als die „Sanella“ mit den lebenswichtigen Vitaminen A und D angereichert wurde, um dieses wichtige Grundnahrungsmittel vollkommen zu machen.

Junghans mit Verlust. Die Gebr. Junghans AG, Uhrenfabriken in Schramberg, konnte im Geschäftsjahr 1952/53 (30. Juni) wertmäßig ihren Umsatz nochmals leicht erhöhen, was jedoch nicht hinderte, daß durch die starken Preiseinbrüche im Uhrengeschäft im Gesamtergebnis Verluste entstanden, die nur durch Rückgriff auf die Rücklagen ausgeglichen werden konnten. Der Gesamtverlust 1952/53 stellt sich auf 0,37 Mill. DM (i. V. 0,19 Mill. DM Gewinn); zur Deckung wurden der freien Rücklage 0,32 Mill. DM entnommen, außerdem für Leistungen zum Lastenausgleich weitere 0,41 (0,38) Mill. DM. Auch der Gewinnvortrag von 54 436 DM wurde zur Tilgung des Verlustes herangezogen. Die Gesellschaft hatte für 1951/52 erstmals seit der Währungsreform 4 v. H. Dividende gezahlt. Grundkapital 7,98 Mill. DM, überwiegend in Familienbesitz,