Unter dem Gesichtspunkt, daß die Adam Opel AG., Rüsselsheim, mit dem gegenwärtigen Tagesausstoß von rund 600 Einheiten den Höhepunkt ihrer Produktionskraft erreicht hat und von ihr die künftige Entwicklung der Motorisierung sehrzuversichtlich beurteilt wird, hat sich das Unternehmen zu einer umfangreichen Erweiterung seiner Fabrikationsstätten entschlossen. Mit einem Aufwand von rund 200 Mill. DM wird in Rüsselsheim zur Entlastung und Ergänzung der derzeitigen Fabrikationsanlagen ein völlig neues Karosserie-Bauwerk innerhalb der nächsten beiden Jahre errichtet werden. Damit ist auch die Erweiterung des erst 1951/52 erstellten Preßwerks von acht auf 20 Fertigungsstraßen verbunden. Mit diesem Ausbau der Fabrikationsstätten (die Bauarbeiten haben bereits begonnen) wird die gegenwärtige Arbeitsfläche des Opel-Werkes um mehr als ein Drittel auf 711 500 qm ansteigen. Sinn dieser gewaltigen Investitionen, die in ihren Auswirkungen auf dem gesamten deutschen Automobilmarkt spürbar sein dürften, ist es, die Opel-Tagesfertigung auf 1000 Einheiten zu erhöhen. Die Belegschaft – sie beläuft sich heute auf 24 000 Arbeitnehmer – wird nach Beendigung der Bauarbeiten um 10 000 steigen.

Im vergangenen Jahr wurden von der Adam Opel AG. 105 792 Fahrzeuge produziert: für 1954 rechnet man mit einem Ausstoß von 162 000 Einheiten. Exportiert wurden im Vorjahr 51 923 Fahrzeuge, für das laufende Jahr erwartet man eine Erhöhung der Ausfuhr auf 82 000 Stück. Diese Ergebnisse sollen in den nächsten Jahren noch beträchtlich gesteigert werden. Die Grundlagen dafür wurden bereits bei dem modernen Wiederaufbau des Werkes gelegt, das bei Kriegsende zu rund 47 v. H. zerstört war. SV diesen Aufbau hat das Unternehmen in der Zeit von 1948 bis 1953 insgesamt 262 Mill. DM aufgewendet. Mit der neuen Planung, so glaubt man in Rüsselsheim, kann das Werk selbst gegendieschärfste Konkurrenz bestehen – eine Erwartung, die bei dem Erfolg der derzeitigen Modelle „Olympia Rekord“ und „Kapitän“ keinesfalls übertrieben sein dürfte.

Ungeklärt blieb bisher, ob in den neuen Anlagen Personenwagen (etwa ein dem ehemaligen „Kadett“ ähnlicher Typ) oder aber Lastkraftwagen fabriziert werden sollen. Zur Frage des Absatzes der künftig produzierten 1000 Opel-Wagen ist man auch für den Inlandmarkt sehr optimistisch. Vorstandsmitglied K. W. Doelling sagte dazu: „Der Inlandmarkt wird in dem Umfange zunehmen, in dem es durch staatliche Maßnahmen gelingen wird, die seitherigen, die breiteste Motorisierung hemmenden Einflüsse und Einwirkungen zu verringern und auszuschalten. Die Einführung der reinen Verbrauchssteuer für Treibstoff wäre ein erfolgversprechender Weg in eine solche Zukunft.“ -zke.