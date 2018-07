Inhalt Seite 1 — Tanz in der russischen Botschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das FDJ- und Sporttreffen in Berlin hat Gelegenheit gegeben, die Wandlungen zu studieren, die die Jugend der Sowjetzone in den letzten Jahren durchgemacht hat. Es wäre verkehrt, die Augen vor der Tatsache zu verschließen, daß ihr der „Westen“ nicht mehr als eine einzige große Verlockung erscheint. Man muß das Bild der Aufmärsche, der Sport- und Tanzfeste noch einmal beschwören, um aus ihm ableiten zu können, wie weit die Jugend heute schon von den Machthabern der Sowjetzone eingefangen ist und wie weit sie in Zukunft dieser Gefährdung zugänglich sein wird. Vergessen wir nicht die Erfahrungen, die wir in dieser Hinsicht in der Nazizeit gemacht haben.

Gegen elf Uhr am Vormittag marschierte die „Gesellschaft für Sport und Technik“ (GST) über die Linden. Ihre Fahrzeuge und Motorräder haben ein besonderes gelbes Nummernschild. Das Abzeichen am Ärmel der Blauhemden zeigt einen Anker, mit Gewehr und Propeller gekreuzt. Diese „Gesellschaft“, die der vormilitärischen Ausbildung dient, bildet neben einigen Sondergruppen der Polizei auch physisch die Elite und war nicht das einzige, aber doch auffälligste Zeichen für die Fortentwicklung, die sich in der Sowjetzone vollzogen hat. Fallschirmspringer und Fallschirmspringerinnen, eine Motorradabteilung, die dröhnend, in Benzindunst gehüllt, nach dreitägiger Leistungsfahrt am Zielort eintraf; eine Probe der Nachrichtentruppe, die mit der Drahtrolle auf dem Rücken marschierte, und gleich hinterher die sehr viel interessantere Formation der Funker mit dem kleinen Kurzwellensender an Gürtel. Die Segelflieger und ihre auf Rollen mitgeschleppten Flugzeuge leiteten zu der bürgerlichen Seite des Liebhabersports über, ein Schwarm von Modellbauern mit den ungeheuerlichsten Typen folgte. Auf Rollen gezogene Marinekutter beendeten den Zug.

In den drei Jahren seit dem letzten Ostberliner Aufmarsch hat manches den Charakter der Improvisation verloren und vieles sich zum Institutionellen entwickelt. Die Kolonnen schwenkten in Sechzehnerreihen ein, die Mimik war militärisch gleichmütig und nicht enthusiastisch. Man war unter sich. Es fehlten die Redner, die den Zuschauer in Gespräche verwickeln wollten. Es fehlten die Versuche, Dialektik auch weit drüben im Westen auszuprobieren. Die kasernierte Volkspolizei marschierte als „Sportverein Vorwärts“. Der „Sportverein Fortschritt“ rekrutierte sich aus den Angehörigen der Textil- und Leichtindustrie, die Gruppe „Empor“ aus dem Konsum, die Gruppe „Aufbau“ aus der Bauwirtschaft. Die FDJ war je nach Alter hier und da eingeflochten oder marschierte – besonders die Pioniere und jüngeren Jahrgänge – allein. Hinter dem Sichtbild des Sportaufmarsches trat, wie im Röntgenbild, der Schichtenbau einer anderen Gesellschaft auf. Mai war gar nicht bemüht, viel zu verstecken. Die bürgerlichen Vereine hatten sich in kommunistische Symbolgruppen verwandelt, die die vorgeformten Kader der Mobilmachung darstellten. Am deutlichsten war es beim „Dynamo“, dessen Mitglieder als schlichter Sportverband mit nackter Brust und braunen Gliedmaßen wie ein fehlerloses Zuchtprodukt der Männlichkeit aufmarschierten. „Dynamo“ ist in Rußland die Sportgruppe des MWD

Hinter der Demonstration lag das Fest. Es wurde die Spree entlang über die Treptower Wiesen bis zur Stalinallee getanzt, die mit ihren acht Stockwerke hohen Mauern in einen weiträumigen Saal verwandelt war. Über hundert Volksfeste: Spreewälderinnen und Erzgebirgische Knappen aus dem Freiberger Revier, dazwischen altertümliches Armbrustschießen und ein dörfliches Reiterfest. Dieses Brauchtum, das vom Staat mit größer Sorgfalt wieder belebt und erweitert worden ist, läßt sich als das menschliche Refugium in der industrialisierten Zwangsgesellschaft betrachten. Wenn die Kulturgruppe der Maxhütte aus Unterwellenborn Volkstanz im Ballettstil treibt, ein Lied aus dem Zupfgeigenhansl mit einem Aktivistenmarsch verbindet, und mindestens einmal Chorgesang in Russisch ertönt, so ist das allerdings eine Erscheinung, die nachdenklich macht. Die meisten Gruppen hatten ihre Zuhörerschaft, manche haben den Tanz unter die Zuhörer getragen, und am dämmerigen Abend trompete der Jazz. Die russische Botschaft war geöffnet und im Empfangssaal unter tief hängenden Lüstern aus Kristall drehten sich die Halbwüchsigen im Tanz. Die Gesamtzahl lag zwischen 600 000 und 800 000, die Jahrgänge zwischen fünfzehn und siebzehn waren am dichtesten besetzt.

Wer nun die politische Zangenfrage stellt: wer war dafür – wer dagegen ... muß wohl erklären, daß in dieses großartige Gefängnis des östlichen Berlin viel süßes Konfekt geworfen wurde. Zwei Feuerwerke, eines bei Tage, eines bei Nacht, alle Läden geöffnet, Bier und Bockwurst, und über die Straßen wälzte sich die Lawine des Taumels.

Die Zahlen, welche die Überläufer nach Westberlin nennen, weichen sehr voneinander ab. Bestimmt waren es nicht 50 000, nicht einmal 20 000. Manche Kontaktstellen waren kaum besucht. Aus dieser Entstellung der Zahlen spricht die peinliche Enttäuschung der westlichen Organisationen und der westlichen Politik, die sich, was die Ostzone angeht, drei Jahre aufs Faulbett gelegt hat. Oder die jedenfalls aus der Bauernflucht vor anderthalb Jahren und endlich aus dem Aufstand des 17. Juni auf eine fortschreitende Auflösung der kommunistischen Gesellschaft geschlossen hatte. In einer Psychologie, die schon an Emigrantenfremdheit grenzt, waren volle Suppenküchen geheizt, und ein Magen- und Kinoprogramm wurde durch Lautsprecher zwischen die Säulen des Brandenburger Tores ausgerufen. Einigen FDJ-Jungen wurde, zum Teil von amerikanischer Seite, ein einmal dreiseitiger, dann dreißigseitiger Fragebogen vorgelegt, um mit einem Test hinter das Geheimnis der Ostseele zu kommen. (Wie stehen Sie zu einem höheren Wesen? Haben Sie einen Freund, eine Freundin?) Einige wurden in ein westliches Jazzkonzert geschickt.

Es gibt natürlich den östlichen Zazou, den Möchtegerndandy, der mit Blasiertheit sein Widerständlertum demonstriert. Aber was zählt er gegen die anderen. Der echte Gegner des Regimes – und vielleicht rechnet jeder Fünfzehnjährige schon dazu – ist verschlossen, eine einsame Monade der Verschwörung, die daheim nicht spricht, die Sektorengrenze wie eine Todeslinie passiert und drüben wieder schweigt, Der Kurfürstendamm ist nicht mehr so wunderbar, wenn man durch das kommunistische Kolosseum der Stalinallee geschritten ist. Der Kaffeehausluxus, der sich am Zoo an dem strahlenden Pfingsttag in seiner feinsten und fadesten Blüte entfaltete, ist verdächtig und kein Signal des Fortschritts. Die Witterung, mit der die Jungen durch die Weststraßen streiften, war mit den Miasmen des Mißtrauens erfüllt. Wenige haben in den Berg der angebotenen Brotpakete gegriffen und kaum einer hat die Zähne zum Gespräch geöffnet. Am liebsten wären sie, wohl unsichtbar dagewesen, um wie unter einer Tarnkappe auf die neuen Autos zu spähen und die Titel der Kinos zu enträtseln. Sie tauchten in der Menge unter, trennten sich, wenn sie zu mehreren waren, aus Sicherheitsgründen schnell, wollten nicht gefaßt werden, auch nicht von der wohlwollendsten Freundlichkeit und Fürsorge.