d. a., Hannover-Bothfeld

In der chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses Hannover – Nordstadt liegt das Krankenblatt Janina Latynska. Sie starb in der Nacht vom 16. zum 17. Mai 1953. Die Ärzte sahen sich damals einer Frau mit zerschlagenem Gesicht gegenüber, deren Körper überall blaue, grüne und rote Stellen aufwies. Aber ihre Kunst versagte, da die Patientin nicht sofort in ärztliche Behandlung gekommen war, sondern erst einen Tag nach der Verletzung. Seit Freitagnachmittag hatte sie in ihrem Zimmer im Ausländerlager Hannover-Bothfeld mit gräßlichen Schmerzen gelegen, die nur von erlösenden Ohnmächten unterbrochen wurde. Am Sonnabend wurde sie eingeliefert, und in der Nacht zum Sonntag starb sie.

Die Arbeit der Kriminalpolizei wurde durch die Tatsache erschwert, daß die meist ausländischen Bewohner nichts gesehen haben wollten oder widersprechende Angaben über die Ereignisse machten. Die Tote, Mutter von vier Kindern, war seit Jahren mit dem Russen Michael Rudenko intim befreundet, der auch der Vater der beiden Kleinsten ist. Rudenko ist Chauffeur bei den American Friends of Russian Freedom, einer Flüchtlingsorganisation der Amerikaner. Seine ersten Aussagen, Janina sei gestürzt, wurden zwar durch den ärztlichen Befund widerlegt, doch gab es niemanden, der etwas anderes aussagte. Seine Leumundszeugnisse, die er beibrachte, waren einwandfrei, und so blieb der Tod ungeklärt.

Zwei Kinder als Zeugen

Im September 1953 gab es eine neue Wendung. Bei der Kriminalpolizei Hannover erschien ein ehemaliger Rotarmist mit seiner deutschen Frau Gertrud und deren Tochter aus erster Ehe, Gerlinde Otto, 14 Jahre alt, die soeben von einer dreimonatigen Erholungsreise aus der Schweiz zurückgekommen war. Dieses Mädchen sagte aus: Am Freitag, dem 15. Mai 1953, kam ich aus der Schule. Auf demselben Flur im Block 4 wohnte Frau Latynska. Ich spielte mit ihren Kindern. Ich hörte Lärm in ihrem Zimmer. Die Tür war aufgebrochen und jetzt nur angelehnt. Ich ging hinein. Herr Rudenko schlug auf Frau Latynska ein, bis sie am Boden lag. Dann trat er ihr mit seinen schweren Schuhen immerzu in den Bauch. Ein blutiges Beil lag auf dem Fußboden. Dann kam mein Stiefvater und meine Mutter. Während der ganzen Zeit war außer mir noch Haiina, die acht Jahre alte Tochter der Frau Latynska aus erster Ehe im Zimmer anwesend und hat alles gesehen.“

Der Ex-Rotarmist und seine Frau sagten aus, die kleine Haiina wurde gefragt – es gab keinen Zweifel: die Aussagen deckten sich nicht nur, sie bestätigten den ärztlichen Befund. Michael Rudenko kam in Untersuchungshaft, und die Staatsanwaltschaft übernahm die Akte. In dem Bestreben, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen, wurde auch die Frage überprüft, wie es kam, daß diese belastenden Aussagen erst ungefähr vier Monate nach der Tat gemacht wurden, obwohl Stiefvater und Mutter der Gerlinde anfangs aussagten, sie wüßten von nichts. – Aber nach drei Wochen Haft verfügte die Staatsanwaltschaft Hannover die Freilassung Michael Rudenkos wegen Mangels an Beweisen. Das gute Leumundszeugnis seines Arbeitgebers schien die Aussagen des Ex-Rotarmisten, der der Kripo von einer Schlägerei her bekannt war, in entkräften. Zumal Rudenko glaubhaft machte, daß der arbeitslose Zeuge ihn nur „verleumdet“ habe, um ihn aus seinem guten Job zu verdrängen; Er nahm seine Tätigkeit bei den Amerikanern wieder auf und lebt heute unangefochten im Block 6, genau gegenüber dem Block 4, in dem seine Gefährtin Latynska starb.

SS-Mann Rudenko