Im Schloß Rametz bei Meran starb der österreichische Dichter Fritz von Herzmanowsky-Orlando – fast so unbemerkt von der Welt wie er auch gelebt hatte, vergessen von den meisten schon vor seinem Tode, obwohl er und sein skurriles, hintergründiges Werk Besseres verdienten.

Vor mehr als fünfundzwanzig Jahren erschien im Artur-Wolf-Verlag, Wien, ein Buch mit dem nicht alltäglichen Titel: „Der Gaulschreck im Rosennetz.“ Darin las man vom Schicksal eines Hofsekretärs im kaiserlichen Hoftrommeldepot, eines gewissen Edlen von Eynhuf, dessen Passion es war, Milchzähne kleiner Mädchen zu sammeln. Auch las man von Ursula Schosulan, der vormaligen Kammerfrau der Maria Theresia, und vom Kaiserlichen Hofzwerg i. R., Zephyses Zumpi, dessen Traum es war, noch im Ruhestand Wirklicher Geheimer Oberzwerg zu werden. Der Leser mußte übrigens rasch an dieses Buch herankommen. Bald sperrte der Verlag seine Tore, die Restbestände des „Gaulschrecks“ wurden bei; Lanyi für einen Schilling verschleudert, und von da an war das Buch verschwunden. Die letzten existierenden Exemplare hat später aus unerfindlichen Gründen die Gestapo vernichtet.

Inzwischen hatte freilich der „Gaulschreck“ schon bei den Kennern gezündet. Man erzählte einander, daß hier eine wahre Kostbarkeit, eine hyperbarocke, hyperösterreichische Groteske geschaffen worden war, die nicht bald ihresgleichen fand. Und die da und dort auftauchenden Exemplare des Buches wurden Seltenheiten, nach denen die Kundigen fahndeten. So kraus und skurril wie der Inhalt des Romans wurde auch sein Schicksal. Und auch das Schicksal seines Autors, Fritz von Herzmanowsky-Orlando, von dem man bald nur mehr sagen hörte, daß er irgendwo in Südtirol säße und „der Welt abhanden gekommen“ sei.

Selbst in dieser literarisch nicht allzu reich gesegneten Provinz bedurfte es eines gewissen detektivschen Spürsinns, um den Autor des „Gaulschrecks“ ausfindig zu machen. Die Kriegsjahre mit ihrer Aussiedlungspolitik verschlugen ihn an den Gardasee, und nach dem Kriegsende hatte der alte Herr wieder seinen Wohnsitz auf Schloß Rametz bei Meran aufgeschlagen. So wie in seinen Erzählungen etwas Kubinisches steckt, sah auch er selbst dem Zauber von Zwickledt ein wenig ähnlich. Die Äuglein funkelten listig, wenn er eine von seinen Anekdoten erzählte oder Intimitäten vom „guten Kaiser Ferdinand“ berichtete, wie dieser die wertvollste österreichische Kolonie, die Nikobaren (mit dem größten Nickelvorkommen der Welt) verschenkt habe, weil er unter seinen Untertanen keine Menschenfresser haben wollte, oder wie er sich aus der Hofburg davongestohlen hat, um sich heimlich beim Fleischer für 2000 Gulden Hundefutter zu kaufen, daß er so gerne aß und das man ihm bei Hofe nicht geben wollte.

Seit den Tagen des „Gaulschrecks“ hatte sich die Schreibtischlade gefüllt. Da findet sich die dramatisierte Geschichte jenes Mohren Angelo Soliman, dessen schwarze Hautfarbe einst die Wiener so sehr beunruhigt hatte, daß der geschäftstüchtige Schikaneder nach diesem Vorbild den Monostatos in der „Zauberflöte“ und später Hofmannsthal den Mohren im „Rosenkavalier“ schuf, und daß der Kaiser schließlich den toten Soliman ausstopfen und in seinem Hofraritätenkabinett aufstellen ließ. (Titel: „Exzellenzen ausstopfen – ein Unfug!“)

Und da findet sich auch die Geschichte des Ministerialbeamten Edlen von Hahn, dessen Karriere dadurch zerbrochen wurde, daß er sich beim böhmischen Hofschneider Netschek ein Kavaliersabonnement für 700 Gulden, nahm. Er bekam dabei nämlich einen kostbaren Homespun-Anzug geliefert, der aus weichem Hundehaar gewebt war. Dieses Unikum hatte leider den Nachteil, daß es bei heranziehendem Schlechtwetter einen üblen Geruch zu verbreiten begann. Es konnte den Edlen von Hahn zur Raserei bringen, wenn sich in seinem Amtszimmer die Tür öffnete, jemand schnuppernd den Kopf ins Zimmer steckte und gleich wieder verschwand. Aber seit der Herr Minister jeden Freitag dem Präsidialisten sagte: „Gehns hinauf und schauns, ob der Hahn stinkt!“, weil doch der Herr Minister wissen wollte, ob er am Sonntag auf die Rax fahren könne – da war dem armen Hahn selbst der Weg zur Beschwerde verschlossen, und er blieb das lebende Barometer des ganzen. Ministeriums.

Das ist eine winklige, verschrobene und abstruse Welt, die zu schildern Herzmanowsky nicht müde wurde. Eine Welt aus Tragant, voller Zuckerbäckerschnörkel und barocker Raritäten. Aber aus dem Konditor-Rokoko und der fadenscheinigen Zierlichkeit tritt etwas Makabres hervor, und das hebt seine Erzählungen über den bloßen Oberflächenreiz einer amüsanten Anekdote hinaus. Steckt nicht eine grausige Ironie in jenem Romankapitel, in dem der Gaulschreck beschließt, als Schmetterling verkleidet die Redoute in den Apollosälen aufzusuchen? Da vergewissert er sich zunächst bei Hofrat Gimpelsäumer, dem General-prokurator der k. k. Familienfideikommis-Schmetterlingssammlurng, ob etwa gewisse Schmetterlinge höheren Orts unbeliebt oder gar anstößig seien. Sobald er Auskunft erhalten, erwägt er zunächst als Ordensband zu gehen, läßt aber den Gedanken fallen, weil man dies höheren Ortes als unzarte Anspielung mißdeuten könnte. Auch als Admiral wagt er nicht zu gehen, denn dieser rangiert mit den Hofräten in der 6. Rangklasse, was ihm als bloßem Hofsekretär nicht zukomme. Er entschließt sich endlich, als Schwalbenschwanz zu erscheinen, denn „die Natur hat sich da fast übertroffen, indem sie ihm die Farben des Allerhöchsten Hauses verliehen hat“! Leider führt gerade dieses Abenteuer zu einem kläglichen Ende, denn auf der Straße erfaßt ein plötzlich aufkommender Sturm den überdimensionierten Schmetterling und trägt ihn davon, so daß die Pferde vor ihm zu scheuen beginnen und er von da an als der „Gaulschreck von Mariahilf und der oberen Laimgruben“ stadtbekannt ist, was sich für ein Mitglied des k. k. Hoftrommeldepots gewiß nicht schickt.

Kärl Wolfskehl hat seinerzeit eines der Bücher von Herzmanowsky den fehlenden großen humoristischen Roman deutscher Sprache genannt. Aber still und hintergründig wie seine Gestalten ist auch er selbst, geblieben, und von seinem Lebenswerk ist in diesem Zeitalter der lauten Fanfaren nicht allzuviel in die Welt gedrungen. Seither ist aus dem Schilderer der Hofzwerge ein Kenner verborgener Historien geworden, der etwa dem Schicksal der Krone von Byzanz durch ihre geheimen Verflechtungen nachgeforscht hat und sich in Hexenbräuchen, geheimen Orden und mittelalterlichen Zauberriten zurechtfindet! Er ist das echte Produkt einer Schnittlinie zweier Kulturen: der altösterreichischen und der mediterranen. So liegt eine tiefere Logik darin, daß er gerade in Südtirol ansässig geworden war, wo diese beiden Bereiche aneinanderstoßen. Der Mann, dessen Passion die verborgenen Zusammenhänge der Geschichte geworden waren, wirkte selbst in einer verborgenen Sphäre. Und der Reichtum an Skurrilem, Abgründigem und Groteskem, den er geschaffen hat, wird erst noch zu heben sein. Otto F. Beer