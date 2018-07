Die Continental Gummi - Werke Aktiengesellschaft, Hannover, legt ihren Aktionären zur HV am 14. Juli – sie soll für 1953 eine Dividende von 9 v. H (i. V.: 7 1/2 v. H.) beschließen – über das 82. Geschäftsjahr wieder einen recht zufriedenstellenden Bericht vor. Er ist das Ergebnis einer mühevollen und intensiven Auf-und Ausbauarbeit, die seit 1945 von Belegschaft und Verwaltung geleistet wurde. Vorstandsmitglied Dir. Wilhelm Grupe bezeichnete die rückliegenden Jahre in einer Bilanz-Pressebesprechung als einen „dornenvollen Weg“, er habe einige sehr gute Jahre gebracht, zugleich aber heute auch die Erkenntnis, daß die „Zeit der goldenen Eier vorbei“ sei, zumal die künftige Entwicklung von einer Vielzahl von Dingen abhängig sei. Besonders nachteilig würde sich ein Rückschlag in der Mengenkonjunktur auswirken, dem man bei der Continental – obwohl heute von einem solchen Rückschlag noch nichts zu spüren ist – bereits jetzt mit einer verstärkten Rationalisierung vorbeugen wird.

Das Unternehmen, das in Niedersachsen an der Spitze aller Lohntarife steht, die Belegschaft gegenüber 1952 von 13 886 auf 15 226 erhöhte und seit der Währungsreform für Investitionen mit über 96 Mill. DM mehr aufwandte, als das 88,4 Mill. DM betragende Grundkapital ausmacht, konnte 1953 einen Gewichts-Mehrumsatz im Inland von 9,2 und im Ausland von 32,2 v. H erreichen; insgesamt ergab sich daraus ein Mehrumsatz von 1 2 v. H. Wenn auch der Wertumsatz um 5 v. H. hinter den Vorkriegszahlen zurückblieb, so kann daraus kein voreiliger Schluß auf die Wirtschaftlichkeit gezogen werden, da der Hauptgrund für diesen auffallenden Unterschied in der Preisgestaltung liegt, die maßgeblich von den Rohstoffpreisen beeinflußt wurde und auch heute noch beeinflußt wird. Dafür ein Beispiel: Der Unterschied der Bewertung der Einkaufsverträge und Lager (einschl. Kautschukgehalt der Erzeugnisse) zu den Jahresbeginn- und Jahresschlußzeiten betrug über 20 v. H. des Grundkapitals.

Sehr deutlich wird im Geschäftsbericht betont, daß für das Unternehmen der Zwang zurweiteren Investierung andauere. Dazu gehört u. a. der Ausbau der im Kriege völlig zerstörten Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die sich künftig dem Gebiet der Kunststoffverwendung noch intensiver annehmen wird und als jüngstes Ergebnis ihrer Arbeit einen Reifen entwickelt bat, der die Durchführung von Automobilrennen ohne jeden Reifenwechsel ermöglicht. Zu den Investierungen zählt aber auch die neue Reifenfabrik, die Continental in Hannover-Stöcken errichtet und im Herbst dieses Jahres in Betrieb nehmen wird. Beachtung verdient die Feststellung von Vorstandsmitglied Dr. Wilhelm Hoppmann, daß das Verhältnis der Umsätze zwischen dem Reifengeschäft und den übrigen Erzeugnissen des Unternehmens immer stärker zu den sonstigen Produktionsgebieten des Unternehmens tendiert. Ursache dieser Entwicklung ist die vermehrte Verwendung von Kautschukerzeugnissen u. a. bei Kraftfahrzeugen, Eisenbahnwaggons und nicht zuletzt im Haushalt. Hinzukommt, daß die Fertigung von Schaumerzeugnissen aus Latex und Kunststoffen weiter gesteigert werden und sich auch der „Floorbest-Fußbodenbelag“ erfreulich auf dem deutschen Markt durchsetzen konnte

Sehr ernst zu werten ist die im Geschäftsbericht enthaltene Bemerkung über die vorhandenen Besorgnisse um die Finanzlage eines Teiles der inländischen Kunden, deren Bestreben nach Geschäftsausweitung offenbar nicht immer von gesunden wirtschaftlichen Überlegungen geleitet wurde und zu Investierungen in unangemessener Höhe und übermäßiger Kreditbeanspruchung geführt hat. Wir glauben, daß man dem Unternehmen für dieses offene Wort dankbar sein sollte; gleiche Bedenken dürften auch für andere Industriegruppen zutreffen.

Die Finanzlage des Unternehmens zeigte 1953 gegenüber dem Vorjahr eine leichte Anspannung, die allein schon aus der Zunahme der Verbindlichkeiten um rund 10,4 Mill. DM zu erkennen ist. Die Abschreibungen wurden mit Rücksicht auf den hohen Zugang, des Anlagevermögens um rund fünf auf 16,75 Mill. DM erhöht. Der Reingewinn belief sich 1953 auf 9,26 Mill. DM, woraus 7,95 Mill. DM für die Dividende von 9 v. H., rund 312 000 DM für den Gewinnanteil des Aufsichtsrats und 1 Mill. DM als Rücklage für die Pensions-, Witwen- und Waisenkasse der Angestellten verwandt werden sollen.

Das neue Geschäftsjahr hat sich für Conti-Gummi gut angelassen: im In- und Ausland konnte gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres eine beachtliche Steigerung der Mengenumsätze erreicht werden, nachdem bereits im Vorjahr der Exportanteil am Mengenumsatz von 12,3 v. H. in 1952 auf 14,5 v. H. anstieg. w w.