Von Prof. Joseph Höffner

Jeder Betrieb legt uns drei Fragen vor:

1. Wer stellt die Produktionsmittel zur Verfügung? Also wer ist der Eigentümer der Werksanlagen, Maschinen und Rohstoffe? Wer übernimmt – eigentumsmäßig – das Risiko? (Der Bau einer Zeche kostet mehrere hundert Millionen Mark.)

2. Wer leistet die sogenannte ausführende Arbeit, setzt die Produktionsmittel in Bewegung?

3. Wer leitet den Betrieb, d. h. wer bringt Produktionsmittel und ausführende Arbeit in das technisch, kaufmännisch und personell günstigste Verhältnis?

In den meisten Fällen, z.B. in der bäuerlichen oder handwerklichen Familienwirtschaft und in den Betrieben des Kleinhandels sind auch heute noch alle drei Funktionen in einer Person vereinigt. Der Kleinbauer ist Eigentümer seines Hofes. Auch führt er selber – ohne Knecht – die in Feld und Stall notwendigen Arbeiten aus. Zugleich ist er Unternehmer, d. h. ihm obliegt die Planung und Leitung, da er überlegen muß, womit er die einzelnen Felder bestellt, wieviel Vieh er hält, welche landwirtschaftlichen Maschinen er anschafft usw.

In anderen Fällen ist die Eigentümerfunktion zwar mit der unternehmerisch-leitenden Funktion verbunden, die Funktion der ausführenden Arbeit jedoch getrennt, z. B. in kleineren oder mittleren familieneigenen Industriebetrieben, deren Leitung der Eigentümer selber innehat. Häufig sind diese Betriebe so klein, daß der Inhaber keiner leitenden Angestellten bedarf, da er kaum ein Dutzend Arbeiter beschäftigt.