In vielen anderen Ländern gibt es noch einen – oft sogar recht unerfreulich wirkenden – wirtschaftlichen Nationalismus. Bei uns hat eine derartige Einstellung nicht mehr viel Kurswert, und Slogans, wie „buy British“ (oder „American“), würden, in entsprechender Abwandlung, heute wenig Resonanz finden. Nach der langen Zeit der Absperrung von der Welt ist man froh, daß man auch wieder Dinge aus fremden Ländern kaufen kann.

Aber man kauft bei uns nicht nur Waren, sondern laufend auch Dienstleistungen des Auslandes. Beispielsweise solche von ausländischen Reedereien (oder Häfen). Manche deutsche Exportfirma – besonders in der Industrie – verläd heute aus alter Gewohnheit ihre Güter nach Übersee mit Vorliebe auf fremden Schiffen, die damals, als die durch Krieg und Nachkrieg ihrer Flotten verlustig gegangenen deutschen Reedereien untätig sein mußten, in die Bresche sprangen. Es will manchmal so scheinen, als wenn man mancherorts in der Bundesrepublik noch nicht bemerkt hat, daß inzwischen aber wieder eine eigene deutsche Handelsflotte herangewachsen ist.

Sie ist zwar noch wesentlich kleiner als die Flotte der Vorkriegsjahre, aber, ausgerüstet mit modernen und schnellen Neubauten, doch schon recht leistungsfähig. Ihre Wiedererstellung stellt eine erstrangige Pionierleistung dar. Heute erhebt sich die Frage, ob der Ausbau der Flotte im bisherigen Tempo fortgesetzt werden soll oder nicht. Die in den Wiederaufbau gesteckten Mittel rentieren sich nämlich nur dann, wenn die in Fahrt gesetzten Schiffe auch ausgenutzt werden. Neben die Schwierigkeiten der Beschaffung der erforderlichen Finanzierungsmittel ist nunmehr die Sorge um das Ladungsaufkommen getreten.

Im vergangenen Jahre sind nur 23 v. H. der deutschen Überseeausfuhren auf deutschen Schiffen verfrachtet worden, obgleich deutsche Tonnage bereits wieder in ausreichendem Maße zur Verfügung stand. Das ist über Gebühr wenig. In keinem anderen Land der Welt dürfte die nationale Flagge von der verladenden Wirtschaft so vernachlässigt werden, wie in der Bundesrepublik. Anderswo ist es eine Selbstverständlichkeit, daß die nach Übersee bestimmte Ware in erster Linie auf den Schiffen der heimischen Reedereien verladen wird: rund 96 v. H. der britischen Exportgüter, die für die Dominions bestimmt sind, fahren auf Schiffen, die den Union Jack führen...

Niemand in den deutschen Seehafenstädten denkt daran, irgendwelche lenkungswirtschaftlichen Maßnahmen zu empfehlen, um den deutschen Schiffen zusätzliche Ladung zuzuführen. Dafür urteilt man in Schiffahrtskreisen viel zu liberal. Aber es ist schon richtig, wenn Direktor Bertram vom Norddeutschen Lloyd unlängst ausführte, daß es der deutschen Handelsflotte nun auf jede Kiste ankommt, die deutsche Ablader andienen. Kt.