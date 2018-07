Steigender Pfandbriefumlauf bei Rheinische Hypothekenbank. Auf der HV der Rheinische Hypothekenbank, Mannheim – sie beschloß für 1953 eine auf 6 (i. V. 5) v. H. erhöhte Dividende auf 4.2 Mill. DM AK – wurde von Verwaltungsseite mitgeteilt, daß bereits in den ersten sechs Monaten 1954 rd. 57 Mill. DM Pfandbriefe verkauft wurden, das sind mehr als im gesamten Jahr 1953. Wie Vorstandsmitglied. Dr. Schmölder ausführte, scheine nunmehr der Zeitpunkt gekommen, den 5 1/2prozentigen Pfandbrieftyp, der zur Zeit 99 notiert, auslaufen zu lassen, nachdem, der 5prozentige Sozialpfandbrief seit kurzem mit 95 verkauft wird. Damit wäre dann ein erster Schritt zur wirklichen Konsolidierung des Pfandbriefmarktes getan. Neu in den AR wurden gewählt: Fritz Höfermann, Düsseldorf, und Bankdir. Erich Vierhub (Rhein-Main-Bank AG, Frankfurt/Main). Vors. des AR ist unverändert Dr. Otto Schniewind, München.

Deutsche Pfandbriefanstalt, Wiesbaden. Nachdem die Kurse der 4 %igen RM-Pfandbriefe und -Kommunalobligationen wegen Umtausches an den Börsen gestrichen waren, erfolgt nunmehr für die auf Grund Von § 59 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Wertpapierbereinigungsgesetzes ausgegebenen Umtauschemissionen, Reihen 43 und 44, die amtliche Notiz an den Börsen zu Frankfurt a. M. und Hamburg. Die Zulassung dieser Reihen an der Berliner, Düsseldorfer und Münchener Börse ist Vorgesehen.

MAN-Exportauftrag nach Burma. Das Werk Augsburg der MAN erhielt aus Burma einen Auftrag zur Lieferung von 57 Diesel-Elektro-Aggregaten. Zwischen dem Kunden und dem Lieferwerk wurde vereinbart, daß burmesisches Personal zur Ausbildung in das Werk Augsburg kommt. Es handelt sich dabei um Ingenieure, Vorarbeiter und Facharbeiter.

Die Bilanz der Hochtief Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbauten vorm. Gebr. Heitmann schließt mit einem Gewinn von 491 000 DM ab. Der am 21. Juli in Essen stattfindenden HV wird vorgeschlagen werden, eine Dividende von 6 v. H. zu verteilen.

Umsatzsteigerung bei Beiersdorf. Die P. Beiersdorf & Co. AG-, Hamburg, genehmigte in ihrer HV eine Dividende von 9 (7) v. H. für das AK von 15 Mill. DM. Der Umsatz nahm 1953 um 14 v. H. zu. Einige neue Präparate wurden auf den Markt gebracht, darunter neuartige Klebebänder. Der Export konnte weiter ausgebaut werden. Auch für 1954 wird die Entwicklung zuversichtlich beurteilt.

Dynamit-Actien-Gesellschaft vorm. Alfred Nobel & Co., Troisdorf. Der AR billigte den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluß 1953 und schloß sich seinem Vorschlag an die auf den 23. Juli nach Köln einberufene HV an, aus dem ausgewiesenen Reingewinn von 3,733 Mill. DM eine Dividende von 7 v. H. auf das Grundkapital von 47 Mill. DM auszuschütten.

Die HV der Matheus Müller Kommandit-Gesellschaft auf Aktien, Sektkellerei in Eltville/Rh., hat beschlossen, aus dem Reingewinn von 0,21 (0,08) Mill. DM für das Geschäftsjahr 1953 eine auf 6 (3,75) v. H. erhöhte Dividende auf 2,4 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Außerdem wird an die Kommanditaktionäre ein Bonus von 2 v. H. gezahlt.