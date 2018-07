Die Zahl der Menschen ist rascher gewachsen als das Gewebe zwischen ihnen. Die Sanftmut des Wachstums eines Gesellschaftsbaues kann nicht Schritt halten mit dem Bedürfnis der Staatskonstrukteure, vage schweifende Massen dauernd zu befestigen. Menschengemeinschaft wird nicht mehr gehegt, gejätet und gepflegt; sie wird geplant, organisiert, zwischen Bretter gegossen wie Zement. Die Aufsicht führt der Apparatschik.

Von Geblüt ist er mehr für Ordnung als für Freiheit. Die sehr hohen Grundsätze der Organisation, der er dient, leuchteten ihm ein, als er geschult wurde. Das ist der Kern seiner Eignung: er hat eine montierfähige Seele. Persönliche Bedürfnisse reiben sich nicht an der Strenge der Grundsätze, die er ein Leben lang vertreten muß. Aber täglicher Umgang mit Idealen zermürbt. Man hat Schulkameraden, Stammtischgenossen, hat eine Frau und vielleicht sogar Kinder. Alle haben sie es viel bequemer als er. Alle sind erstaunlich erfüllt von sich selbst. Wo sollte die Welt enden, wenn jeder nur an sich dächte? Die Neigung wächst, den andern ein Beispiel zu geben, ein Halt zu sein in der Ordnung, die eben nicht entbehrlich ist. Es wächst aber auch das Verständnis für alles, was nicht an Organisationsideale angebunden ist, was sich selbst leben will.

Wer hätte schließlich mehr Recht darauf, sich es etwas bequemer zu machen als er, der Apparatschik, der einen großen Apparat hinter sich und eine gesicherte Existenz hat? Diese Logik liegt in der Natur der Verhältnisse. Deshalb ist sie unwiderstehlich. Selbsttätig wächst der Apparatschik auseinander: Ein Monument der Ordnung auf der einen Seite, immer starrer, immer hohler und erfüllt von der zunehmenden Angst, daß die Blitze, die in den Augen gesammelt sind, auch geschleudert werden müssen; auf der andern Seite ein erschlichenes Privatleben mit schlechtem Gewissen. Auch das Leben verlernt sich.

Schlimm wird es, wenn einer, durch Familienrücksichten empfohlen, sein Recht gegen amtliche Blitze sucht, die der Apparatschik gegen ihn schleuderte, Aug’ in Aug’, von Mensch zu Mensch. Dann schrumpft der Donnerer, denn das Rüstzeug für eine Auseinandersetzung von Mann zu Mann kam ihm abhanden. Dann verrät er die Fassade, jedesmal, es braucht kein Hahn zu krähn und es genügt der Hinweis, daß für so hohe Grundsätze, die für eine Organisation nötig sind, ein Mensch allein nicht ausreicht.

Damit ist sein Wert für Gesellschaft und Staat genau gewogen. Man kann sich stützen nur auf das, was Widerstand leistet. Das tut der Apparatschik nie. Er ist ein Werkzeug, das sogleich versagt, wenn die Organisation als Ganzes ins Wanken gerät. Seine Überzeugungen, mit denen er hantiert, sind angeschult. Sie sollen ihm eine Existenz sichern. Er steht dafür nur, solange alle dafür stehen. Er ist ein Parasit. Aber ein Element der Ordnung – solange sie hält. Rudolf Fischer