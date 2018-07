Die „Zeitungswissenschaft“. als selbständige Disziplin verdankt ihre Existenz der allgemeinen Tendenz zur Spezialisierung. Zur Frage ihrer Berechtigung bemerkte der große Soziologe Ferdinand Tönnies einmal ironisch, wohl gebe es eine Zeitungswissenschaft, aber für sie einen ordentlichen Lehrstuhl einzurichten, sei nicht weniger sonderbar, als wolle man ihn innerhalb der Zoologie der „Entenwissenschaft“ einräumen, obwohl auch sie möglich sei.

Wer sich auf den Journalismus akademisch vorbereiten möchte, muß wissen, welchem Ressort seine Interessen und seine Fähigkeiten entsprechen. Will er es zum Wirtschaftsjournalisten bringen, studiert er Nationalökonomie. Geht es ihm um die Politik, ist das Studium der Geschichte, Soziologie und auch der Jurisprudenz eine ausgezeichnete Schule. Möchte er Feuilletonredakteur werden, wäre ihm Literaturgeschichte, Germanistik, Romanistik zu empfehlen. –

Doch wer soll Zeitungswissenschaft studieren? Nun, jedenfalls nicht ein künftiger Journalist. Wer also sonst? Darauf gibt es keine einleuchtende Antwort. Der Journalismus weiß sie ebensowenig wie die Universität. Das hindert die Professoren jenes Faches nicht, eine Antwort zu geben: von ihnen Schweigen zu verlangen, wäre eine unbillige Zumutung. Sie stehen unter dem Zwang der Rechtfertigung, ihren Hörern wie ihrer Fakultät gegenüber. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch eine Begründung, und dem Intelligenten obendrein das Augurenlächeln.

Belanglose Dissertationen

Es gibt kein Gebiet, das sich nicht durch Systematisierung, also durch Ordnung aller einschlägigen und gesicherten Erkenntnisse, zur Wissenschaft erheben ließe. Allein schon die Vorgeschichte, die jedem Ding eignet, läßt sich methodisch darstellen und lehren. Und aus jeder Wissenschaft läßt sich ein beliebiger Teil selbständig machen: der bekannte Prozeß der Spezialisierung. Stets aber muß eine gewisse Proportionalität gewahrt sein: gerade sie aber ist im Falle der Zeitungswissenschaft nicht zu sehen.

Die Frage der Proportion ist nicht nur nach dem quantitativen Umfang eines Gebietes oder nach seiner Bedeutung für die Öffentlichkeit zu entscheiden. Niemand wird den Umfang des Phänomens Presse und seine allgemeine Bedeutung verkennen, erst recht nicht, wenn man es unter den übergeordneten Begriff der Publizistik stellt, also Rundfunk und Film einbezieht. Aber auch die Mode spielt eine außerordentliche Rolle im sozialen Leben: dennoch ist bisher glücklicherweise noch niemand auf den Einfall gekommen, ihr die Universitätskarriere zu öffnen. Umgekehrt nehmen beispielsweise die Orientalistik oder die Sinologie im gewöhnlichen Dasein einen äußerst bescheidenen Platz ein: gleichwohl sind sie mit Recht selbständige akademische Disziplinen, schon deswegen, weil ihre Problematik von keiner anderen bewältigt werden kann. Das ist es eben: die Problematik der Zeitungswissenschaft kann von anderen Disziplinen her beherrscht werden. Das war längst geschehen, bevor es eigene Lehrstühle für sie gab. Denn die Presseforschung gehört – je nach ihrem Aspekt – der Soziologie, der Nationalökonomie oder der Historik an. Wäre vielleicht die Wissenschaft von der Presse oder der Publizistik heute zu umfangreich geworden, um noch vom Rande her behandelt zu werden? Zweifellos: doch ihre Aufblähung ist eher die Folge als die Ursache ihrer Erhebung zur selbständigen Disziplin. Denn sobald, einmal ein planmäßiger Lehrstuhl für ein Randgebiet geschaffen ist, wuchert die Sache nur allzu leicht nach der quantitativen, statt nach der qualitativen Seite hin, nun wird das Belanglose liefertet, während vorher die Forschung auf die wirklich bedeutenden Probleme beschränkt blieb. In der Medizin beispielsweise wurden viele Spezialfächer mit einem planmäßigen Lehrstuhl verbunden, nachdem ihre Ausweitung voraufgegangen war: bei der Zeitungswissenschaft verhält es sich eher umgekehrt.

Die zeitungswissenschaftlichen Doktorarbeiten beweisen es. Wer sich die Mühe macht, eine Reihe von ihnen durchzulesen, wird sich bei den meisten vergeblich fragen, wie sich die Fakultät darauf einlassen und den Sinn einer Dissertation vergessen konnte, der doch darin besteht, einen, wenn auch noch so bescheidenen wissenschaftlichen Fortschritt zu bringen. Was sollte beispielsweise in einer Dissertation aus dem Jahre 1952 „Der Allgäuer, Werden und Wirken einer Heimatzeitung seit 1945“ an wissenschaftlicher Arbeit stecken, ja auch nur stecken können? Die Lektüre ist sehr lehrreich, weil die Sache aus naheliegenden Gründen typisch ist. Der Doktorand hatte sich offenbar von den Verlegern die Gründungsgeschichte erzählen lassen, er schildert die bekannten Papierschwierigkeiten vor der Währungsreform, die Eigentumsverhältnisse, die Entwicklung des Anzeigenteils, er legt eine Statistik an, aus der hervorgeht, welchen Raum im Jahresdurchschnitt die einzelnen Sparten einnehmen und wie es sich hiermit bei anderen Zeitungen verhält, er gibt die Summe der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gezahlten Löhne, Gehälter, Honorare, Telephon und Portospesen an, er wendet sich dem aufwühlenden Problem zu, ob denn der „Allgäuer“ wirklich eine Heimatzeitung sei: aus solchen und ähnlichen Dingen ist die Arbeit zusammengesetzt. Der Verfasser ist kaum zu tadeln: denn das Thema selbst ließ schwerlich etwas anderes zu. Die Frage ist erlaubt, welche Wissenschaft eigentlich welchen Fortschritt durch solche Dissertationen gewinnt. Vor allem: bedarf es wirklich gleich eines Universitätsstudiums, um jene Arbeit, die notwendig mehr einer Mischung aus Geschäftsbericht und Festschrift als einer Dissertation ähnelt, zu leisten?