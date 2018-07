Inhalt Seite 1 — Ja, wenn man so überholt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Dr. Meyers, der mit seiner Verkehrspolizei viel und nicht immer sachkundige Kritik einstecken muß, kam auf den Gedanken, Bonner Pressevertretern einmal eine überraschend anberaumte Verkehrsüberwachung aus amtlicher Sicht zu zeigen. Die Journalisten befanden sich also nicht in der Rolle des Passanten oder des Autofahrers, sondern beobachteten diese Veranstaltung gewissermaßen durch die Brille der Polizei.

Man konnte dabei allerhand lernen. Als Autofahrer kam man sich vor wie Raimunds Rappelkopf in "Alpenkönig und Menschenfeind", dem alle seine Fehler, ohne daß er sich sträuben kann, vorgezeigt werden. Es ist erstaunlich, wie rasch man sich dabei an die Betrachtungsweise der anderen Seite gewöhnt.

"Haben Sie gesehen, wie der dort den weißen Strich überfuhr?"

"Na ja, wenn man so überholt, ist es ja kein Wunder, daß soviel Malheur passiert!" –

"Der ist doch viel zu schwer beladen!"

Das sind Ausrufe, die nicht von Polizisten, sondern von Journalisten kamen. Unsere jeweilige Entrüstung ist eben doch sehr standortbedingt. Wir ärgern uns oft und gern über die Unhöflichkeit der Polizei. Aber wenn man Gelegenheit hat, die Unhöflichkeit der Fahrer kennenzulernen, kann man nachdenklich werden.

Ziehen wir das Fazit aus der Kontrollfahrt und dem, was wir bei diesem Anschauungsunterricht und der folgenden "Manöverbesprechung" lernten! Zunächst: Die menschliche Ordnungsliebe bedarf des obrigkeitlich überwachenden Auges. Kaum hatte es sich herumgesprochen, daß eine Verkehrskontrolle stattfindet, fuhren auch schon alle Fahrzeuge so mustergültig auf der rechten Straßenseite, überholten sich nie, wo es verboten ist, hielten sämtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen ein und entwickel-. ten nicht mehr Rauch, als unbedingt notwendig. Da diese Kontrollen nicht immer gleich erkennbar werden und ein Teil der überwachenden Polizeibeamten in Zivil arbeitet, kann man nie wissen, ob nicht gerade heute wieder so etwas im Gange ist. Das mahnt zu grundsätzlicher Vorsicht, und darin liegt nach der Meinung der Polizei der erzieherische Wert solcher Kontrollen.