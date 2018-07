J. B., Wien, im Juli

Für eine Reihe von Gesetzen, die endlich die Neuordnung des Kapitalmarktes in Österreich bewirken sollen, sind jetzt in rascher Folge von der Regierung die Entwürfe vorgelegt worden, darunter auch die seit Jahren erwartete Norm zur Entschädigung der Aktionäre verstaatlichter Unternehmen. Diese Entschädigung soll nun in der Weise bemessen werden, daß für die einzelnen Branchen unterschiedliche Valorisierungssätze nach dem Wert zum Zeitpunkt der Verstaatlichung ermittelt und angemessene Zinsen zugeschlagen werden. Dann wird der Staat mit 4%igen Bundesschuldverschreibungen (mit zehnjähriger Laufzeit) zahlen; die Papiere können zur Abstattung verschiedener Steuern verwendet werden.

Der Gesetzentwurf nennt für die meisten Industriebetriebe (Alpine, Böhler und u. a. Bleiberger Union) einen Entschädigungssatz von 275 v. H. des Nennwertes, für die Kreditunternehmungen (Creditanstalt-Bankverein, Länderbank, Credit-Institut) von 150 v. H. und für eine Gruppe mit großen Verlusten am Eigenkapital (zum Beispiel die Donaudampfschiffahrtsgesellschaft) nur 50 v. H. Für Elektrizitätsunternehmungen werden nur Grenzen bestimmt, innerhalb derer die Bundesländer die Valorisierungssätze festlegen können. Der Ertragsanspruch für die Zeit von der Verstaatlichung bis Ende 1954 soll generell durch einen Zuschlag von 32 v. H. (bei Elektrizitätsunternehmungen, wo die Verstaatlichung später erfolgte, von 30 v. H.) abgegolten werden. Für eine Reihe von Unternehmen, wo die Fragen um das „deutsche Eigentum“ besonders entscheidend sind (AEG-Union, Stickstoffwerke, Krupp-Berndorf usw.) ist vorerst keine Entschädigung festgesetzt worden. Die jetzige Regelung gilt nicht für die Fälle, wo nicht Anteilsrechte, sondern „inländische Aktiven und Passiven“ (Siemens-Schuckertwerke z. B.) oder Betriebe (z. B. Aluminiumwerk Ranshofen) verstaatlicht wurden.

Es ist zu betonen, daß es sich um einen Gesetzentwurf handelt, also im Zuge der parlamentarischen Durchführung noch Änderungen möglich sind. Die Entschädigung wird aber ein Torso bleiben, solange die Frage des „deutschen Eigentums“ nicht gelöst ist. Die jetzige Etappe ist als Inlandsprogramm wichtig und dürfte vor allem den Kapitalmarkt beleben, aber sie bedeutet in der Sache selbst erst den Beginn. Der Bankenverband, die Börsenkammer und der Schutverband der Wertpapierbesitzer haben Einspruch erhoben, sowohl was die allzu simple Pauschalmethode der Bemessung, als auch was die zu geringe Quote und die unzureichende Verzinsung betrifft.

Ein weiteres Gesetz soll die Konsolidierung der Geldanstalten in Gang bringen. Nach dem vorliegenden Entwurf können die Institute den Zeitraum von 1945 bis 1953 in „Rekonstruktionsbilanzen“ zusammenfassen, also die Gewinne summarisch zur Deckung von Verlusten an Nonvaleurs verwenden. Bleibt dabei trotzdem der einzelnen Anstalt weniger Eigenkapital, als sie am 1. Januar 1945 hatte, so deckt der Staat den Fehlbetrag. Der Staat gibt in solchen Fällen 3%ige Bundesschuldverschreibungen (ab 1956 innerhalb von 35 Jahren amortisierbar); wer diese Hilfe in Anspruch nimmt, muß aber zu deren Abstattung dann jeweils 25 v. H. des Gewinnes (in eben diesen Schuldverschreibungen) abführen. Man rechnet mit einem Sanierungsaufwand von 800 bis 825 Mill. S, wovon allerdings die Hälfte dann in Form von Rückzahlungen wieder in die Staatskasse zurückfließen dürfte. Nach einem dritten Gesetzesentwurf sollen auch Versicherungsunternehmungen zusammenfassende Rekonstruktionsbilanzen für den Zeitraum von 1945 bis Ende 1953 aufstellen dürfen. Die Sanierung der alten Lebensversicherungen wird den bisher schon üblichen schwachvalorisierten Leistungen mit Verbesserungen bei Kleinpolicen entsprechen; die Ansprüche aus dem alten Phönix-Stock sollen angeglichen werden. Die Neufestsetzung der Versicherungsleistungen gilt aber nur für den österreichischen Versicherungsbestand. Auch hier werden Bundesmittel eingesetzt. – Schließlich hat das Finanzministerium noch den Entwurf für ein neues „Vermögenssteuergesetz 1954“ vorgelegt, das gerade wegen der Eröffnungsbilanzen besonders wichtig ist. In Wirtschaftskreisen hofft man, die Serie von verwandten Gesetzen noch vor den Parlamentsferien durchbringen zu können.