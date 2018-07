Lübeck, im Juli

Vor etwa Jahresfrist veröffentlichte die ZEIT Aufsätze von Obersekundanerinnen der Lübecker „Ernestinenschule“. Das Thema hieß: „Was halten Sie von der Gründung einer reinen Frauenpartei.“ Die ausgewählten Aufsätze hielten fast einstimmig und mit zum Teil sehr einleuchtenden Gründen (Zusammenarbeit ist wichtiger, als eine weitere Zersplitterung. Eine Frauenpartei hätte die gleichen Ziele, wie jede andere demokratische Partei auch“ ...) nicht viel davon.

Wenn diese Aufsätze schließlich nur die Ansichten sehr junger Menschen waren, wenn mancher Satz darin vielleicht auch geschickt dem verehrten Deutschlehrer in gefälliger Form serviert wurde, die mit gesundem Menschenverstand und Interesse geschriebenen Antworten ließen doch aufhorchen und nach der Mädchenschule fragen, in der solche Themen so behandelt wurden.

Die „Ernestinenschule“ in Lübeck hat in diesen Tagen ihr 150jähriges Bestehen gefeiert. Das ist für eine Mädchenschule ein großes und seltenes Ereignis. Höhere Knabenschulen bestehen in Deutschland seit Jahrhunderten. Die berühmtesten „säkularen“ Internate, deren Tore der Russeneinmarsch 1945 schloß, Schulpforta und Roßleben, wurden um die Mitte des 16. Jahrhunderts gegründet. Aber über 200 Jahre vergingen, bis der in Lübeck geborene Prediger und Pädagoge August Hermann Francke die erste Mädchenschule Deutschlands, das „Gynäceum“ in Halle eröffnete. Seinem Beispiel und den neuen pädagogischen Forderungen der Aufklärung, die eine „naturgemäße, tugendhafte, der Menschenbestimmung entsprechende gemeinnützige Bildung“ verlangten, folgten eine Reihe von Gründungen, zu deren ältesten die Lübecker „Lehranstalt für das weibliche Geschlecht“ gehört.

Blättert man in der Chronik der „Ernestine“ – das ist der Kosename der Lübecker für ihre Bürgerschule, den sie zu Ehren des Mitbegründers Ernst Hermann Kurtzhals und seiner Gemahlin Ernestine trug und auch nach der Verstaatlichung im Jahre 1900 beibehielt –, so erfährt man nicht nur, wie wichtig und umwälzend eine solche Gründung zu jener Zeit war, man liest auch ein Stück Kulturgeschichte der alten Hansestadt. Die reichen Bürger Lübecks schickten seit Generationen ihre Töchter zum Unterricht in die mecklenburgischen Nonnenklöster Rehna und Zarrentin oder in die drei Jungfrauenschulen der Stadt, die der pommersche Reformator Bugenhagen im Auftrage Luthers gegründet hatte. Dort lernten sie Lesen und Singen, sowie den Katechismus und ein paar Sprüche aus dem Neuen Testament auswendig herzusagen. In den „Mamsellschulen“ oder in kostspieligem Hausunterricht konnten die Patriziertöchter zudem das Handarbeiten und das Französisch parlieren erlernen. Mit solcher Belehrung waren sie für die Begriffe ihrer Zeit genügend auf die Ehe vorbereitet. Und auch die unverheiratet gebliebenen Jungfern brauchten sich keine Sorgen zu machen, denn auf sie wartete eine behagliche Pfründe im Johanniskloster.

Die Töchter weniger wohlhabender Eltern jedoch besuchten im besten Falle eine der zahlreichen Winkelschulen, in denen der Unterricht mehr als dürftig war. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts mehrten sich die Stimmen, die auch für das bisher so vernachlässigte weibliche Geschlecht eine bessere Bildung forderte. 1786 schreibt der Verleger Campe: „Was das weibliche Geschlecht besonders in den gesitteten Ständen betrifft, so scheint es in den besagten Staaten gleichviel zu sein, ob Menschen oder Meerkatzen daraus werden, so wenig bekümmern sie sich darum.“

Um die Jahrhundertwende notiert eine Lübecker Chronik das Ergebnis einer Ratsumfrage über die Zustände in den Lese- und Schreibschulen: „Unter die Lehrbasen mischen sich Weiber, die zu Falle gekommen sind, Ammen, Kupplerinnen und Dirnen, die Leuten nicht dienen wollen und auf eigene Hand sitzen und sich mit allerlei Volk nähren.“