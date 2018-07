Die Auffassung, die Räumung im Delta des Roten Flusses sei auf eine in Genf getr.offene geheime Abmachung zwischen Vertretern Frankreichs und der Vietmin zurückzuführen, trifft nicht zu; Der aus der Zeit Laniels datierende französische Räumungsplan war die Alternative, falls die Entsendung von drei neuen französischen Divisionen nach Indochina nicht durchgeführt werden sollte. Frankreichs Vertreter auf der Generalstabskonferenz in Washington hatten keinen Zweifel darüber gelassen, daß das französische Oberkommando in Indochina die Front im Delta erheblich verkürzen müsse.

Die militärischen Notwendigkeiten haben sich als stärker erwiesen, und so kam es dann zu der gut vorbereiteten, vom Feind kaum gestörten großen Absetzbewegung, durch die der größte und wertvollste Teil der „Reisschüssel“ Vietnams, in der auch eine Reihe der wichtigsten Industriestädte des Nordens liegen, aufgegeben wurde. Die Aufgabe, den Rückzug der französischen Truppen aus dem „eisernen Dreieck“ Namdinh, Ninhbinh und Phuly zu decken, fiel der Garnison von Phuly zu. Acht Stunden lang rollten ununterbrochen die Angriffe von zwei Vietminh-Divisionen gegen diesen westlichsten Eckpfeiler im Südteil des Deltas. Als sie schließlich in Phuly eindrangen, hatten sich die Deckungstruppen bereits abgesetzt.

Während also das militärische Manöver planmäßig durchgeführt wurde, sind die Verluste auf politischem Gebiet unvorstellbar groß. Vier Provinzen mit rund 10 000 Quadratkilometer Fläche und 2 Millionen Einwohnern wurden der Herrschaft der Vietminh ausgeliefert. Die führenden antikommunistischen Zentren in Nordvietnam sind damit verlorengegangen. Die Zivilbevölkerung ist zum größten Teil an ihren Wohnorten geblieben. 100 000 befinden sich auf der Flucht nach Norden oder an die Küste des Golfes von Tongking. Nur wenige haben Hanoi als Ziel gewählt, da allgemein die Auffassung besteht, daß diese Stadt nicht gehalten werden kann. Der Hauptstrom der Flüchtlinge ergießt sich auf Kienan und Haiphong, wo neben einer größeren Flotte von Transportern der Flugzeugträger „Bois Belleau“ und die 10 000-Tonnen-Kreuzer „Gloire“ und „Montcalm“ liegen. Unter dem Schutz dieser Kriegsschiffe soll die Einschiffung der Truppen erfolgen, wenn die von Norden und Süden bedrohte „Lebenslinie“ Hanoi–Haiphong nicht gehalten werden kann.

Hanoi, Ende Juni

Spät am Abend werde ich von einem Adjutanten General Cognys angerufen, der mir mitteilt, daß ich den Oberbefehlshaber von Nord-Vietnam am nächsten Morgen an die Deltafront begleiten soll, Im Flugzeug sehen wir die Adern des Roten Flusses unter uns, zerstörte Dörfer, gesprengte Brücken, Straßen, die von tiefen Trichtern aufgerissen sind. In einem Verteidigungszentrum, sechs Kilometer von Phuly entfernt, landen wir auf einem provisorischen Feldflughafen Die Artillerie schießt fast pausenlos. Panzer rollen schwerfällig vorbei. Lastkraftwagen mit Truppen im Stahlhelm und schußbereiten Maschinengewehren fahren die Straße entlang. Dort werden zur Zeit alle Außenposten geräumt. Von elf Bataillonen sollen in Zukunft acht als mobile Einheiten eingesetzt werden.

Man ist nämlich jetzt hier vom Verteidigungskrieg zum Bewegungskrieg übergegangen. Zahlreiche stark befestigte Verteidigungsstellen wurden in den letzten Wochen gesprengt und aufgegeben. Dafür sind die freigewordenen französischvietnamesischen Bataillone als mobile Einheiten an neuen Plätzen im Delta eingesetzt worden. Ihre Basen wurden zum Teil an die Küste verlagert, Vorher hatten sich die Franzosen vielfach darauf beschränkt, Straßen und Städte gegen die Angriffe der Vietminh zu sichern, ohne aber selbst die Initiative zu größeren Operationen zu ergreifen. Infolgedessen befanden sich die Kommunisten trotz ihrer materialmäßigen Unterlegenheit im Vorteil, weil sie das Gesetz des Handelns in der Hand hielten.

Diese neue Art der Kriegführung bringt aber auch neue Probleme mit sich. Die Nachschubversorgung der Truppen wird immer schwieriger, denn die meisten Straßen sind jetzt, selbst während des Tages, nur unter starkem Panzerschutz befahrbar, und die Verluste durch Minen nehmen ständig zu. Ein Vietminh-Soldat trägt seine 400 Gramm Reisration im Feldbeutel mit sich. Ein Soldat in französischen Diensten aber kann so anspruchslos nicht leben. Er verzichtet nicht auf sein Brot, sein Fleisch, seinen Wein. Im Lande selbst aber findet man nichts mehr. Die meisten Dörfer sind leer – ein Huhn ist eine Rarität. Die Versorgung ausschließlich durch Fallschirmabwürfe zu bestreiten, können sich die Franzosen aber aus Mangel an Dakota-Maschinen und wegen der hohen Kosten für Fallschirme nicht leisten,

Der französische Soldat muß jetzt im schnellen Bewegungskrieg, ohne feste Unterkünfte, bei einem immer mörderischer werdenden Klima aushalten. Er steht einem Gegner gegenüber, der den Tod nicht scheut, ja, ihn oft der Gefangennahme vorzieht. Welcher Soldat aber in französischen Diensten ist noch bereit, für Indochina zu sterbenn? Es gibt nur mehr wenige, die an den Sinn einer Fortführung dieses Krieges glauben. Die Selbstkritik des Franzosen ist viel zu ausgeprägt, als daß er nach acht Jahren Krieg nicht die politischen Irrtümer seiner eigenen Regierung erkannt hätte. Er findet, daß Indochina längst das Recht zur Unabhängigkeit erworben hat. Und die Partisanen? „Was bedeutet denn einem Scharfschützen auf dem Kirchturm des Deltadorfes, dem Fallengräber, dem Minenleger oder Kuli der Kommunismus oder die Demokratie?“ sagte neulich ein französischer Soldat, und dann fuhr er fort, „er will doch nur den weißen Mann aus dem Land vertreiben.“ Th. v. Radloff