London, Anfang Juli

Jedes Zweiparteiensystem leidet darunter, daß es der Vielfalt menschlicher Ansichten nicht ausreichend Rechnung trägt. Da andererseits die klare Trennung in eine Regierungspartei und eine Oppositionspartei das Geschäft des Regierens sehr vereinfacht, versucht man in England lieber, all die verschiedenen auseinanderstrebenden Kräfte immer wieder unter einen Parteihut zu bringen, als daß man eine dritte, vierte oder gar fünfte Partei aufkommen ließe. Dritte Parteien haben denn auch in Großbritannien nur sehr vorübergehend eine politische Rolle gespielt.

Unter solchen Umständen hat es eine Partei, die sich konservativ auf Überliefertes stützt, leichter als eine relativ junge Partei, die ein Reformprogramm haben muß, um ihre „neue“ Existenz zu rechtfertigen. Kann sie einmal aufhören, zu reformieren und das Erreichte halten, sichern, bewahren? Oder würde sie dann konservativ?

Das ist die Scylla der Labour Party. Die Charybdis liegt weiter links. Während der ersten Jahrzehnte des Bestehens dieser neuen Partei war expolitische Einfluß der Gewerkschaften gering erscheinen. Die Parteiführung im nationalen Exekutivausschuß, der aus 25 Mitgliedern besteht, setzt sich etwa zur Hälfte aus Vertretern der Parteiorganisationen und zur Hälfte aus Gewerkschaftlern zusammen. In der Parlamentsfraktion gar sind nur wenig mehr als ein Drittel der Abgeordneten Gewerkschaftsvertreter. Aber die Gewerkschaften üben ja durch ihre Stellung im Herzen des Wirtschaftslebens noch einen zusätzlichen, direkten politischen Einfluß aus, der sich keineswegs etwa nur auf Arbeits- und Lohnfragen beschränkt.

Das Generalsekretariat des Gewerkschaftsbundes, die parlamentarische Fraktion und der nationale Exekutivausschuß sind die drei Spitzen der Labour Party. Die Gewerkschaftsführer sind auf Lebenszeit gewählt und haben oft eine Neigung nach rechts. Die soziale Lage der Arbeiter und die Produktionskapazität der Industrie sind ihr Hauptanliegen, und das dort Erreichte macht diese Männer der Praxis Reformideologien gegenüber oft skeptisch. Der Exekutivausschuß wird jedes Jahr vom Parteikongreß neugewählt, und die Umstände einer solchen Riesenversammlung bringen es mit sich, daß die Neuerer, die Unzufriedenen, die Unternehmungslustigen, die ewigen Reformer, mehr zu sagen haben und sich leichter Gehör verschaffen. Der Parteikongreß und bis zu einem gewissen Grade auch der von ihm gewählte Exekutivausschuß neigen nach links. Jeder Parlamentarier muß, ehe er überhaupt kandidieren kann, vom Exekutivausschuß beglaubigt werden. Dann aber hat er, in der Regel, fünf Jahre Ruhe. Und während dieser fünf Jahre ist es eine wesentliche parteipolitische Aufgabe der parlamentarischen Fraktion geworden, zwischen den Neuerern des kurzfristigen Parteikongresses und den konservativen Neigungen der in langen Zeiträumen arbeitenden Gewerkschaftsführer den richtigen Mittelkurs zu steuern.

Natürlich vereinfacht diese Darstellung die Zusammenhänge, die sich aber anders nicht darstellen lassen. Viele Erscheinungen des politischen Alltags in England fügen sich jedoch zwanglos diesem vereinfachten Rahmen ein: das gelegentlich hervortretende Mißtrauen zwischen Gewerkschaftsfunktionären und den weiter links stehenden sozialistischen Idologen; die Tendenz, für verantwortliche Stellungen in der Labour Party einen „Mann der Mitte“ zu suchen; die Tatsache, daß ein Linksradikaler von Format, der auf dem Parteikongreß Triumphe feiert, in der Parlamentsfraktion nicht recht zum Zuge kommt. Von den Erscheinungen, die sich nicht in diesen Rahmen fügen, sei eine um ihrer aktuellen Bedeutung willen, herausgegriffen: Die als nach rechts neigend charakterisierten Gewerkschaften haben sich zur wichtigsten Durchbruchsstelle für den Kommunismus im politischen Leben Englands entwickelt. Da müssen also ein paar andere Faktoren zur Erklärung herangezogen werden.

In der parlamentarischen Fraktion sind die Kommunisten nicht vertreten, da sie in keinem Wahlkreis einen Kandidaten durchgedacht haben und da die Labour Party wiederholt jede „Einheitsfront“ mit den Kommunisten abgelehnt hat. Aus dem gleichen Grunde sind sie nicht auf dem Parteikongreß, also auch nicht im Exekutivausschuß zu finden; denn nach den Statuten wird kein Anger höriger einer Partei, mit der die Labour Party die Zusammenarbeit verweigert hat, als Delegierter zum Parteikongreß zugelassen. Die Gewerkschaften werden damit zu einer dünnen Stelle, an der sich die Abwehrmauer der nichtkommunistischen Parteien am leichtesten durchbrechen läßt. Sie sind im Kollektiv zwar Mitglied der Labour Party, enthalten im einzelnen aber natürlich Vertreter aller politischen Richtungen – Konservative, Liberale, Unabhängige, Kommunisten. Durch geschickte und oft auch ziemlich fragwürdige Manipulationen ist es den Kommunisten nun in einigen Gewerkschaften gelungen, hohe Funktionärstellungen zu besetzen. Am erfolgreichsten waren sie in der ihrer Mitgliederzahl nach an zehnter Stelle stehenden Elektrikergewerkschaft, wo sie fast alle führenden Posten innehaben. Das kommunistische Element, das so auf Schleichwegen am Rande der Labour Party eingedrungen ist, hat zwar keinen direkten Einfluß, bedeutet aber doch eine weitere Gefahr für den recht labilen Gleichgewichtszustand zwischen links und rechts innerhalb der Partei, den zu stabilisieren die wichtigste Voraussetzung für einen Wahlerfolg und eine erfolgreiche Labour- Regierung wäre. Rudolf Walter