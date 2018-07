Als am 1.September im „Zweibrückerhof“ zu Düsseldorf die Stahltreuhänder vereinigung im Alter von 36 Monaten ihre eigene Beerdigung mit Reden und Trinksprüchen beweinte, plauderte Dr. h. c. Heinrich Dinkelbach vergnüglich (und etwas verschmitzt) von seinem damals neuesten Plan, ein Weißbuch über die Nachkriegsgeschichte des deutschen Stahls zu schreiben. Die schon zu jener Zeit teils offenen, teils versteckten Angriffe gegen ihn wie gegen die Treuhandverwaltung und die nachfolgende Stahltreuhändervereinigung hatten offenbar den Wunsch entstehen lassen, eine Gesamtdarstellung und eine Art Verteidigungsschrift gegen den Vorwurf der Kollaboration, des willfährigen Konkursverwaltens also, und des Zuspielens jener großen Industriekomplexe in die Hände gewerkschaftlicher Funktionäre bzw. des Staates zu verfertigen.

Nun ist, wie die C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München-Berlin, in einem Vorprospekt mitteilt, dieses Weißbuch aufgelegt worden. Es soll, wie es in der Ankündigung heißt, „mit wissenschaftlicher Sorgfalt und Gründlichkeit“ zusammengestellt sein.

Wir hoffen nur, daß sich dieses große Versprechen bewahrheitet. Über das unglückseligste Kapitel der alliierten Entflechtungspolitik und der deutschen Mitarbeitergremien zu berichten, dürfte den Meinungsstreit wieder aufflammen lassen. Somit wird wohl erneut die Frage nach Verantwortung und Schuld für die vielfach erreichten Fehllösungen aufgeworfen werden. Noch liegt das Buch nicht vor. Noch bleibt es offen, ob mit dem ersten Weißbuch zu jenem tristen Kapitel der deutschen Industriegeschichte auch wirklich die Probleme wissenschaftlich, gründlich und historisch vollständig herausgestellt werden. Vielerorts herrscht Zweifel, ob diese Chance genutzt wurde. Jedenfalls ist von Seiten einiger Betroffener – also nicht von seiten der Akteure – eine weitere Arbeit ähnlicher Art in Vorbereitung, von der schon jetzt behauptet wird, daß sie wesentliche Lücken des Weißbuches aufdecken und ausfüllen wird.

Außer den Persönlichkeiten in der ehemaligen Stahltreuhändervereinigung bzw. Treuhandverwaltung gibt es wohl nur noch einige wenige Archive, die einen ziemlich geschlossenen Überblick über die Entwicklung seit der Konkurserklärung vom Mai 1945 bis zur Gegenwart über alle Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie haben. In die Tausende gehen die Archivunterlagen über Sitzungsprotokolle, Briefe, Eingaben, Reden, Erklärungen und offizielle Veröffentlichungen, die von mehreren Mitgliedern der deutschen Gremien oder der alliierten Kontrollorgane teils offiziell, teils inoffiziell vor Parteimitgliedern, Gewerkschaftsdelegierten, Parlamentariern, Wirtschaftspresse oder vor einem allgemeinen Publikum gehalten wurden. Die Widersprüche, die sich dabei ergeben, entbehren nicht der Groteske und reichen aus, ein reizvolles Panoptikum von „Ruhr-Kranken“ zu füllen.

Es wird daher für jeden Verfasser nicht leicht sein, die Entflechtungsgeschichte des Stahls historisch gerecht zusammenzustellen. Wir möchten annehmen, daß auch das neue Weißbuch nicht erst mit 1949, also dem Beginn der Stahltreuhändertätigkeit anfängt, sondern schon mit 1945, als das damalige Vorstandsmitglied der Vereinigten Stahlwerke, Heinrich Dinkelbach, den sogenannten Dinkelbach-Plan für die Neuordnung der gesamten deutschen Industriewirtschaft aufgestellt und publiziert hatte. Das war am 28. September 1945. Dinkelbach wollte für alle Permit-Betriebe neue Rechtsträger, sogenannte Auffanggesellschaften gründen, die in Form einer Art Stiftung geführt werden sollten, durch Gesetz der Militärregierung zu bilden waren und keine Gesellschafter, also keine persönlich haftenden Unternehmer mehr vorsahen.

Von diesem Dinkelbach-Plan sprach Dr. Harris Burland auf der ersten Sitzung des britischen Controllers am 6. Februar 1947 vor Anwesenden der Industrie und der Gewerkschaften. Er meinte, daß „aus irgendwelchen Gründen der alliierte Entflechtungsplan, der im Juli 1946 in Berlin entworfen worden war, allgemein als ‚Dinkelbach-Plan‘ bezeichnet werde.“ Zwar kenne er Herrn Dinkelbach erst seit kurzem, aber“, so sagte der britische Controller, „wir sind in der Tat Herrn Dinkelbach zu Dank verpflichtet für seinen fachmännischen und guten Rat.“ Burland sprach. weiterhin davon, daß es die Aufgabe der Kontrolle sei, ohne weiteres die Konzernwerke in die öffentliche Hand zu übertragen. In seiner Erklärung heißt es weiter: „Wenn auch Herr Dinkelbach nicht persönlich für diesen Plan verantwortlich ist, so trägt er doch die Verantwortung für alle Einzelheiten dieses Planes und für seine Durchführung. So machte Herr Dinkelbach z.B. den ausgezeichneten Vorschlag, die Arbeitnehmer sofort an der Betriebsführung der neuen Gesellschaften zu beteiligen. Ich habe in diesem Zusammenhang auch den Führern der Gewerkschaften für die Unterstützung zu danken, die sie seit Oktober 1946 geleistet haben.“

Dies war also der Startpunkt der Entflechtungsgeschichte. Sie wird in einem historisch vollständigen Buch noch manche Ergänzung finden müssen. Die Treuhandverwaltung, die im Oktober 1946 eingesetzt worden war, war jedenfalls nichts anderes als das ausführende Organ des Controllers. Von deutscher Seite gab es keine Bestimmung, was die Treuhandverwaltung zu tun oder zu lassen hätte. Die Verantwortung für alles, was auf dem Entflechtungsgebiete getan wurde, lag ausschließlich bei der Treuhandverwaltung, bis durch Übertragung der ersten Hoheitsrechte (mehrere Jahre später) die Bundesregierung ein erstes Mitspracherecht erhalten konnte.

Als die wesentliche Aufgabe der Treuhandverwaltung und der Stahltreuhänder ist von gewerkschaftlichen Vertretern wie von der Gesamtinstitution immer wieder die Einführung einer vollen Mitbestimmung als Kernstück der Neuordnung bezeichnet worden. Durch diese Koppelung ist die Mitbestimmung, ob sie will oder nicht, mit der Sinnlosigkeit der Entflechtung verkettet worden. Man darf gespannt sein, wie sich aus dem Wirrwarr der Meinungen und der Facts das Weißbuch herausziehen wird. Sicherlich wird es viele Fragen aufwerfen, die im Interesse einer ungestörten Fortentwicklung besser in Vergessenheit hätten geraten sollen. W. O. Reichelt