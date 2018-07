Da nach dem Soll- und Habenzinsen-Abkommen von 1936 die Sollzinsen auf dem Diskontsatz aufgebaut sind, schlug, bisher jede Diskontänderung automatisch durch den gesamten Bankenapparat durch. Das ging aber nur solange gut, wie der Diskont nicht unter 3 1/2 v.H. zu liegen kam. Als am 20.Mai der Diskontsatz auf 3 v.H. heruntergesetzt wurde, gingen die Kreditzinsen nicht mit. Da nämlich zwischen der Bankenaufsichtsbehörde und den Organisationen bisher Übereinstimmung darüber bestand, daß Kreditzinsen den Satz von 5 v. H. nicht unterschreiten sollen, bedurfte es eingehender Verhandlungen, um neue Soll- und Habenzinsen festzulegen. Das ist nun geschehen. Die Soll- und Habenzinsen sind um je 1/4 v. H. reduziert worden, wobei der Sparkassenzins für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist unverändert bleibt, während die Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist ebenfalls um 1/4 v. H. ermäßigt werden.

Praktisch ist also jetzt das Instrument der Diskontpolitik stumpfer geworden. Nicht die Notenbank bestimmt die Kreditzinsen, die die Geschäftsbanken ihrer Kundschaft berechnen, sondern die Bankenaufsichtsbehörden, wobei diesmal der entsprechende Beschluß einen Kompromiß darstellt, mit dem niemand so recht einverstanden ist. Die Sparkassen weisen darauf hin, daß die Ermäßigung des Zinssatzes für Spareinlagen mit Kündigungsfrist gegen die Auffassung der Sparkassenorganisation beschlossen wurde: Die Geschäftsbanken sind wenig damit zufrieden, daß die Differenz zwischen den Sätzen für Spareinlagen sich erneut um 1/4 v. H. vergrößert hat. Die Notenbank aber muß einsehen, daß sich die Zinsabkommen nunmehr als ein Damm gegenüber ihren Bestrebungen, das allgemeine Zinsniveau herunterzudrücken, erweist. Man kann sich deshalb sehr wohl vorstellen, daß der Zentralbankrat seine bisherige, die Zinsabkommen bejahende Auffassung überprüfen wird.

Auch der Bundeswirtschaftsminister kann kaum mit der augenblicklichen Situation einverstanden sein. Voraussetzung für die Schaffung einer konvertiblen deutschen Mark ist es, daß vorher das innerwirtschaftliche Zinsniveau mit dem des vergleichbaren Auslandes in eine natürliche Relation gebracht wird, da ein künstlich aufrechterhaltenes Gefälle zu einem Einströmen „heißer“ (mittel- und kurzfristiger) Gelder in den innerdeutschen Wirtschaftskreislauf führen müßte. Das aber hätte erhebliche währungspolitische Gefahren zur Folge.

Was soll man tun? Soll der Bundeswirtschaftsminister dafür plädieren, daß die bis jetzt bei den Ländern liegenden entsprechenden Rechte der Bankenaufsichtsbehörde auf das Bundeswirtschaftsministerium übertragen werden, oder ist es vielleicht überhaupt besser, endlich diese gesamten Zinsabkommen aufzuheben, weil sie sich heute weder in die rechtliche noch in die ökonomische Situation einpassen lassen? Letzteres wäre sicherlich das Richtige, denn damit würden die kreditpolitischen Instrumente der Notenbank ihre Schärfe zurückerhalten. Die Notenbank, aber auch die Finanzverwaltung hat es in der Hand, die auf eine Verflüssigung des Geldmarktes und damit auf eine Reduzierung des allgemeinen Zinsniveaus zielenden Markttendenzen zu verstärken. Sollten die vom Fiskus im Zentralbanksystem unterhaltenen Kassenreserven geldpolitisch aktiviert werden, so würde damit die bisher dank einer entgegengesetzten Politik zurückgehaltene Aufblähung des Geldvolumens – eine Folge der Aktivierung unserer Handelsbilanz – nachträglich wirksam werden. Die Notenbank kann aber auch über die offene Marktpolitik weiterhin jederzeit Geld schaffen, wenn sie dies für richtig hält. Der umgekehrte Weg ist allerdings schwieriger. Hier kann man nur dadurch zum Ziel kommen, daß ausreichend große Teile der Ausgleichsforderungsbestände des Zentralbanksystems einer offenen Marktpolitik dienstbar gemacht werden. Aber auch das erscheint bei einem wesentlich reduzierten Zinsniveau nicht mehr als unmöglich.

Alles in allem ist wohl jetzt die Zeit gekommen, mit den Soll- und Habenzinsenabkommen als Restbeständen einer vergangenen Zeit Schluß zu machen und die marktgerechten Instrumente einer aktiven Kreditpolitik zu schärfen. Das aber setzt auf der anderen Seite voraus, daß den Geschäftsbanken die notwendige Beweglichkeit zurückgegeben wird. Eine Lösung des Ausgleichsforderungsproblems wird auch unter diesem Gesichtspunkt immer vordringlicher. Es gibt noch sehr viele ländliche Darlehenskassen, bei denen die Ausgleichsforderungen fast ein Drittel ihrer Aktiven ausmachen. Aber auch bei den großen Instituten bilden die Ausgleichsforderungen einen unbeweglichen Posten, der die Rentabilität der Institute erheblich beeinträchtigt und ihre Bilanzen verfälscht. Will man die Banken einer vollen freien Konkurrenz unterwerfen, dann muß man ihnen diese Fesseln abnehmen, indem man die Ausgleichsforderungen entweder marktgerecht gestaltet oder ihre freie Bewertung zuläßt. In beiden Fällen muß der Finanzminister in seine Kasse greifen.

Er wird nicht mehr lange daran vorbeikommen, denn es ist nicht möglich, nach außen hin die Banken einer völlig freien Konkurrenz zu unterwerfen, ohne ihnen gleichzeitig auch einen Status zu geben, der ihnen das erlaubt... Waldemar Ringleb