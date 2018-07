München, im Juli

Obergartenverwalter Josef Herterich hat auf der Herreninsel im Chiemsee Muße, darüber nachzudenken, ob es für einen Beamten nicht weiser ist, auf die Erfüllung jedes Tüpfelchens von Reglement und Vorschrift zu achten, als mit Opferfreude, Hingabe und praktischer Vernunft etwas Außerordentliches zu leisten. Dies nämlich gelang ihm bei dem Neuaufbau der Anlagen von Schloß Schleißheim bei München, der barocken Lieblingsschöpfung des Kurfürsten Max Emanuel, die durch Bomben und Plünderung so zerstört war, daß viele an ihrer Rettung verzweifelten. In wenigen Jahren verwandelte er die Wüste in blühendes Leben, er beseitigte die Spuren der Zerstörung, schuf neue Anlagen, steigerte Erzeugung und Umsatz der Gärtnereien. All dies war nur möglich, weil er keine Freizeit, keine Rücksicht auf seine Gesundheit und auf seine privaten Mittel und sein Privatleben kannte. Bei Fachleuten erregte seine Leistung Bewunderung, und einer der Hervorragendsten, der frühere Präsident der bayerischen Verwaltung der Schlösser, Gärten und Seen, Rudolf Esterer, nannte sie beispiellos. Schließheim wurde zum Mustergut.

Aber was half es? Die vorgesetzte Behörde warf Herterich vor, er habe „Bestimmungen“ übertreten, also wurde er nach Herrenchiemsee strafversetzt und ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Seine glänzenden Erfolge konnte niemand leugnen. Auch nicht die Freudigkeit seines Einsatzes. Brauchte er etwa für den Schlepper Ersatzteile, für die der Etat nicht ausreichte, so beschaffte er sie, indem er einer Autofirma in seiner Freizeit die Geschäftsräume dekorierte. So erhielt der Staat die Reparatur umsonst, selbst die nötigen Blumen entnahm Herterich nicht seiner Gärtnerei, er kaufte sie teils aus eigener Tasche, teils erhielt er sie von Kollegen geschenkt, die sich für seinen fachmännischen Rat dankbar zeigen wollten. Die Behörde aber fand, die Arbeit sei eine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit gewesen, und sie beschuldigte ihn eines „Dienstvergehens“. Wo käme man auch hin, wenn Beamte aus eigenem Antrieb ungestraft etwas leisten dürften, das dem Staat zugute kommt, noch dazu in ihrer Freizeit! Herterich stellte übrigens am Anfang auch seine eigenen Werkzeuge zur Verfügung, weil sie in der ausgeplünderten Verwaltung fehlten, und drei Jahre benutzte er für die Arbeit den eigenen Wagen, ohne daß es ihm je in den Sinn gekommen wäre, eine Vergütung zu fordern. Saatgut, das ihm die staatliche Verwaltung nicht liefern konnte, erhielt er, weil er beliebt und geachtet war, von maßgeblichen Instituten gratis. Immer wußte er sich zu helfen: im trockenen Sommer 1947 rettete er die Kulturen, indem er aus einer eingelagerten Feuerspritze eine Bewässerungsanlage improvisierte.

Übrigens waren alle seine „Verstöße gegen Dienstvorschriften“ keineswegs vorsätzlich. Sie waren, wie das Disziplinargericht entschied, überhaupt nicht schuldhaft. Herterich war Gärtnermeister, nicht Verwaltungsfachmann, als man ihm 1946 die schwere Aufgabe in Schleißheim übertrug. Er übernahm sie nur, weil man ihm sagte, auf das Verwaltungstechnische komme es nicht so sehr an, entscheidend Seien Rettung und Aufbau. Es galt dem Staat einen Besitz zu retten.

Herterich wurde in dem Verfahren glänzend freigesprochen, die Kosten dem Staat auferlegt. Bei einigen Anschuldigungen hob die Kammer noch besonders hervor, sein Verhalten sei nicht nur kein Verstoß gewesen, sondern verdiene volle Anerkennung. Das war vor genau zwei Jahren.

Wer jedoch meinte, die unerfreuliche Affäre werde damit erledigt sein, vergaß, daß eine vorgesetzte Behörde immer recht hat. Sie erhob den Fall zum „Prinzip“. „Wenn bekannt wird“, erklärte sie in der Berufung (und dafür ließ sie sich, da die Frist versäumt war, eigens in den vorigen Stand einsetzen), „daß einem Verwaltungsvorstand im Urteil einer Dienststrafkammer bescheinigt wurde, ihm könne die Kenntnis der Verwaltungsvorschriften nicht zugemutet werden, weil er kein ‚Verwaltungsfachmann‘ sei und er könne sich deshalb straflos über die Vorschriften hinwegsetzen, so dürfte ein solches Urteil nicht allein für die bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen von verhängnisvoller Wirkung sein.“ Und Finanzminister Friedrich Zietsch sagte es dem Rechtsanwalt Dr. Krüger, München, noch deutlicher: man müsse den Prozeß gewinnen, da der Staat gar nicht in der Lage sei, die stellenweise mangelhafte Besetzung der Ämter zu ändern. Bedeutet dies, daß unter allen Umständen verurteilt werden soll, weil man ein Präjudiz für nachlässige Beamte sucht? Dann sollte man einen passenderen Fall wählen! Herterich hat, obwohl Kriegsversehrter, seine Pflicht über jedes zu erwartende Maß hinaus erfüllt. Bestraft man ihn, so dürfte sich so leicht niemand mehr für irgend etwas selbstlos einsetzen. V. Z.