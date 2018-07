Inhalt Seite 1 — Zuviel Macht für Polizei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wiesbaden, im Juli

Die Bar, von der aus der stellvertretende hessische Justizminister Dr. Kant mit 2,1 Promille Alkohol im Blut zu seiner verhängnisvollen Dienstwagenfahrt startete, stand vor wenigen Tagen wieder im Mittelpunkt politischer Diskussionen. Der Inhaber, der mit dem Wiesbadener Polizeipräsidenten persönlich verfeindet ist, wurde eines Nachts samt Kellner und Portier festgenommen und – auf die Wache gebracht.

Wie sich später herausstellte, wollte die Polizei lediglich klären, ob der Inhaber einen Durstigen, der vergeblich Einlaß begehrte, etwas zu unsanft vor die Tür gesetzt hatte. Auf einer Pressekonferenz erklärte der Polizeipräsident zu diesem in der Öffentlichkeit stark kritisierten Vorgang, man habe – insbesondere im Falle des Kellners und des Portiers – keine Festnahmen im Sinne der Strafprozeßordnung durchgeführt. Es handle sich vielmehr in allen drei Fällen um die „Zwangsgestellung zur Wache“ nach dem preußischen Polizei Verwaltungsgesetz von 1931, das noch immer in Kraft sei und das jeden Polizisten ermächtige, Personen „zur Klärung eines Sachverhalts“ zur nächsten Polizeidienststelle zu bringen.

Die Begriffe der „Zwangsgestellung“ und des „Sistierens“ gestern immer noch durch die Dienstanweisungen der dezentralisierten westdeutschen Polizei, obwohl sie seit 1949 der rechtlichen Grundlage entbehren. Im Artikel 19 des Grundgesetzes ist zwingend vorgeschrieben, daß die persönlichen Freiheitsrechte nur durch Gesetze eingeschränkt werden dürfen, in denen die betroffenen Grundgesetzartikel ausdrücklich aufgezählt werden.

Der neue hessische Polizeigesetzentwurf, der jetzt dem Landtag vorgelegt wurde und der sich auf die Arbeitsbesprechungen der neun Länderinnenminister beruft hat den Vorzug, daß er insoweit dem Artikel 19 GG entspricht: er bringt klar zum Ausdruck, daß die Grundgesetzartikel 2, 8, 13 und 14 über die Freiheit der Person, die Versammlungsfreiheit, die Eigentumsgarantie und die Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden sollen. Die Begründung erwähnt, daß bis zur Stunde eine „Lücke“ in den Rechten der Polizei bestehe; sie behauptet allerdings auch, daß die polizeilichen Präventivmaßnahmen (also die Schritte zur Abwehr von Gemeingefahren und Verbrechen) bisher noch durch das preußische Polizeiverwaltungsgesetz (das dem Artikel 19 GG nicht entspricht!) gedeckt würden. Die „Zwangsgestellung zur Wache“ zur „Klärung eines Sachverhalts“ wie im Falle Maxim-Bar ist allerdings nicht mehr präventiv, sondern sie leitet bereits zur Strafverfolgung über, darf also keinesfalls anders gehandhabt werden, als es die Strafprozeßordnung in den Artikeln über Festnahme und Haft anordnet.

Der hessische Polizeigesetzentwurf enthält, wenn er auch grundgesetzwidrige Polizeipraktiken nicht nachträglich sanktionieren kann, für die Zukunft äußerst weitgehende Freiheitsbeschränkungen. Er erlaubt – im Rahmen der Präventive – Haussuchungen ohne jenen weitgehenden Schutz, den die Strafprozeßordnung dem Verdächtigen zubilligt. Hier wird die Rechtsordnung auf den Kopf gestellt: im vollen Rechtsfrieden, vor Begehung irgendwelcher Straftaten – eine „Gefahrensituation“ genügt –, hat die Polizei freie Hand gegen den Staatsbürger. Erst wenn er kriminell wird, genießt er den vollen Schutz der Strafprozeßordnung. Ähnlich ist es mit den polizeilichen Vernehmungen. Heute können sie nicht erzwungen werden – wie in der Begründung zu dem hessischen Entwurf ausdrücklich hervorgehoben wird. Künftig soll die Polizei das Recht erhalten, jedermann vorzuladen und – wenn er nicht erscheint – ihn zu jeder beliebigen Vernehmung vorzuführen, „wenn es zur Aufklärung eines Verhaltens erforderlich ist, das den Verdacht eines Verbrechens oder Vergehens rechtfertigt“; das heißt: ohne Rücksicht darauf, ob der Vorgeladene selbst als Zeuge, als Beschuldigter oder vielleicht auch nur als Privatkläger gehört werden soll. Hier wird wiederum der mehr oder minder Unbeteiligte polizeilichen Zwangsmitteln ausgeliefert, während der Täter selbst – auf jeden Fall der in aller Form Angeklagte – nur vom Richter Zwangsmittel zu gewärtigen hat.

Eine „Sistierung“ erlaubt der Polizeigesetzentwurf nur zur Personalienfeststellung; damit wird freilich eine vielleicht unumgängliche Übung sanktioniert. Eine „Verwahrung“ wird – wie die Festnahme – bis zum nächsten Tage gestattet, an dem dann der Richter zu entscheiden hat. Die „Verwahrung“ (im Gegensatz zur „Festnahme“ eines Tatverdächtigen) geschieht nach dem Gesetzentwurf entweder zum Schutz eines Bewußtlosen, Geistesgestörten usw., oder aber „wenn es unerläßlich ist, um jemand an der unmittelbar bevorstehenden Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung zu hindern“. Es handelt sich also um eine Präventivmaßnahme, und es ist fraglich, auf welcher Rechtsgrundlage eigentlich der Richter am nächsten Tage über die Verwahrung entscheiden soll. Denn der einzige Fall, in dem der Richter eine solche Präventivmaßnahme legalisieren kann, ist der des Geisteskranken. Im übrigen kann er nur dann einen Haftbefehl erlassen, wenn die Straftat nicht mehr „unmittelbar bevorsteht“, sondern zumindest schon begonnen wurde. Die richterliche Nachprüfung der polizeilichen Verwahrung wird also in den meisten Fällen sinnlos sein.