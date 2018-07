Wenn man ihm sagt: Acht D Mark für ein Zimmer, und mit Frühstück (kommen nachher vierzehn D Mark zusammen, ist der Übernachtungspreis eben vierzehn D Mark.

Der Landesverband Hamburg des Gaststättenund Hotelgewerbes erklärte, daß die geplante 20 Prozent Aktion für Ausländer vom kommender Herbst bis Frühjahr vielleicht eines Tages auch aui Inländer angewandt wird, doch reisten die meisten beruflich und nähmen die Verhaltnisse in Kauf, weil sie müssen. Es liege augenblicklich noch- kein Grand vor, die 20 Prozent auch an Inländer zti verschenken, Viele amerikanische Hochschulen haben den Gedanken aufgenommen, daß das Reisen zur Bildung eines jungen Amerikaners gehört, und haben daher Studienreisen ins Ausland in ihr Lehrprogramm aufgenommen. Dieses Interesse hat dazu geführt, daß sich auch Reisende, die keine Studenten sind, für ihre Reisen ins Ausland vorzubereiten begannen. Der Verfasser dieses Berichtes hat als erster reguläre Kurse für Reiselustige jeden Alters an der New York University eingerichtet, in denen nicht nur praktische Ratschläge, die Kunst des Reisens betreffend, gegeben werden, sondern auch über die Geographie, Geschichte, Volkssitten und ande<res Wissenswertes fremder Länder berichtet wird. Diese Kurse, die nun schon seit sieben Semestern bestehen, werden von zwei Gruppen von Leuten besucht. Die erste Gruppe ist sehr wißbegierig. Ihre Teilnehmer möchten eine kurze Übersicht des europäischen Kulturlebens der Vergangenheit und Gegenwart haben, um, wenn sie nach Europa kommen, hinter die Fassade des europäischen Lebens sehen zu können. Unter diesen Kursbesuchern gibt es viele, für die die Reise nach Europa die lang erwartete Erfüllung eines alten Traumes darstellt. Der Reisende, der seine Dollar mühevoll zusammengespart hat, erwartet den vollen Gegenwert für sein Geld.

Die zweite Gruppe, die diese Kurse besucht, sind die Fachleute: Angestellte von Reisebüros, Auskünftsbüros, Schiffahrt- und Fluggesellschaften, Amateure, die im Freundeskreise und in Klubs, Kirchen und Schulen Gruppenreisen arrangieren wollen, und schließlich solche, die das Reisefach im Sinne der Berufswahl kennenlernen wollen. Man beginnt in Amerika einzusehen, daß Reisen nicht wie eine fertig verpackte Ware über den Ladentisch verkauft werden können; daß man Reisen nicht nur dem Geldbeutel des Reisenden, sondern auch seiner Persönlichkeit und seinen intellektuellen Bedürfnissen anpassen muß. Dafür sind Fachberater nötig. Jeder Kursus besteht aus fünfzehn zweistündigen Vorlesungen, die unter dem Gesamtdtel: "Ihre Reise nach Europa" gehalten werden. Der Kursus dauert fünfzehn Wochen. Folgende Erfahrungen ergaben sich dabei: Das Interesse für europäische Universitäten ist im Augenblick in Amerika außerordentlich groß. Sicher haben die vielen Austauschstudenten zu diesem Interesse beigetragen, aber man kann feststellen, daß es nicht auf Schüler und Lehrer beschränkt ist. Sowohl Reisegruppen als auch eine überraschend große Zahl von Einzelreisenden sind darauf bedacht, irgendwann, irgendwo, während ihrer Europareise mit wenigstens einer Universität in Berührung zu kommen. Die europäische Hochschule kann auf diese Weise direkt und in wirksamster Weise zu einem besseren Verständnis Europas in Amerika beitragen. Es ist erfreulich, feststellen zu können, daß immer mehr europäische Hochschulen und andere Lehranstalten sich bereit erklären, amerikanische Gäste zu empfangen. Seit Jahr und Tag hat sich das Reisegewerbe aller Länder darum bemüht, den Reiseverkehr, auf das ganze Jahr auszudehnen. In Amerika versuchte man durch Inserate mit schlagkräftigen Zeilen, das Reisepublikum dahin zu beeinflussen. Billige Reisen während der toten Saison wurden angepriesen, man wies darauf hin, daß off season (Vor- und Nachsaison) Reisen angenehmer seien, und dergleichen mehr. Man hat zu erklären begonnen, daß die Saison in europäischen Städten nicht mit der amerikanischen Reisesaison idemisch ist, sondern daß der o se<wo Reisende in Wirklichkeit der inseasonReisende ist, da er nach Hamburg oder Paris kommt, wenn der Hamburger oder Pariser seine Saison hat; nicht im Sommer, wenn der Hamburger oder Pariser auf Ferien ist.

Eine weitere Reisepropaganda ist die neueingeführte Ratenzahlungsmöglichkeit für Reisen. Am 1. Mai trat der von der Pan American World Airways eingeführte Kreditplan in Kraft, durch den man gegen relativ geringe Spesen seine Luftfahrkarte und alles andere, was zu einer Reise gehört, gegen Ratenzahlungen kaufen kann. Einkäufe auf Raten sind in Amerika populär.

Reisen steht heute im Bereiche der Möglichkeit fast jedes Werktätigen. Es gibt wahrscheinlich kein schnelleres und besseres Sichkennen- und Verstehenlernen. Die englische Königin erklärte kürz , lieh nach Beendigung ihrer Weltreise: "Das Reisen und die Freiheit, d as Leben und das Denken ande- rer zu studieren, ist die Grundlage aller Bildung. Dies ist auch eine der sichersten Garantien gegen Tyrannei Eric Mann