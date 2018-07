Nachdem die ersten zehn Tage des Juli weitete beträchtliche Kursgewinnebeiden Standardpapieren des Aktienmarktes brachten, hielten Berufshandel und große Teile des Publikums nun endlich die Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen. Es kam zu größeren Verkäufen, aber – und das ist bemerkenswert – zu keinen überraschenden Kursstürzen. Rückläufig waren vor allem Montane-, Elektro- und Kaliwerte, während die IG-Farben-Nachfolger sich annähernd behaupten konnten. Das bei ihnen vorliegende Kaufinteresse wird auf Auslandsorders zurückgeführt. An den Börsen hat man die jetzt eingetretene Atempause begrüßt, weil sie endlich die Gelegenheit schafft, die notwendige Neuorientierung vorzunehmen. Die Frage, ob die Kurse der Standardpapiere nunmehr über eine vertretbare Höhe hinausgeschossen sind, wird allgemein verneint. Immerhin hält man sich bei Papieren, die die 170-v.-H.-Grenze überschritten haben, mehr und mehr zurück. Man schätzt diese Aktien zwar als „goldumränderte“ Anlagewerte, doch wer auf eine angemessene Rendite Sieht, kann bei diesen Kursen nicht mehr auf seine Kosten kommen.

Das aus den Gewinnrealisationen stammende Geld kam weitgehend den in der Hausse zurückgebliebenen Werten zugute, die in erster Linie unter den diversen Lokalpapieren zu suchen sind. Mancher alte Börsenhase verkaufte allerdings nur und wartet auf günstigere Gelegenheiten. Wenn damit eine rückläufige Kursbewegung gemeint ist; so dürfte er so bald nicht zum Zuge zu kommen, denn die Grundtendenz bleibt zuversichtlich. Die Nachricht von der Insolvenz einer großen Hamburger Ölfirma, die das Hamburger Bankhaus Werner & Freese in Mitleidenschaft zog und auch sonst einige Spuren zurückließ, hat die Hanseatische Wertpapierbörse ebensowenig beeinflussen können, wie die angekündigten Lohnkämpfe in der Metallindustrie und in den öffentlicher Diensten.

Das Börsengeschäft wurde in den vergangenen beiden Wochen wieder von interessanten Nachrichten gewürzt, du den Anbruch einer neuen Phase auf dem Kapitalmarkt ankündigen. Einige bedeutende Aktiengesellschaften haben Kapitalerhöhungen angemeldet und damit ihr Vertrauen zum Kapitalmarkt zum Ausdruck gebracht. Über die Erhöhung des Mannesmann-Kapitals, die der Rekonzentration des Unternehmens dienen soll, wurde früher bereits gesprochen. Die AEG wird ebenfalls, durch eine Aktien-Emission ihre Kapitalbasis verbreitern, das gleiche gilt für die Frankfurter Commerz- und Creditbank AG, die ihr AK um 5 Mill. DM auf 15 Mill. DM erhöhen will. Bei beiden Gesellschaften wird sich ein interessantes Bezugsrecht ergeben. Auch bei den Hamburgischen Electricitäts-Werken scheint man sich mit den Plänen einer Kapitalerhöhung herumzutragen. Da sich die Majorität dieses Unternehmens im Besitz der Hansestadt Hamburg befindet, muß der Senat seine Zustimmung hierfür geben. Immerhin dürfte man von ihm erwarten, daß er nicht in die Fußtapfen seines sozialdemokratischen Vorgängers tritt, der aus doktrinären Gründen die Hereinnahme von Privatkapital, in das Unternehmen ablehnte. Voraussetzung für ein erfolgreiches Appellieren an den Kapitalmarkt ist für die Gesellschaft jedoch eine angemessene Dividende für das am 30. Juni abgelaufene Geschäftsjahr. Der in Bankkreisen ventilierte Vorschlag, den freien Aktionären über die offenbar in Aussicht genommene Dividende von 6 v. H. noch eilen Bonus von 1 1/2 bis 2 v. H. zu gewähren, scheint ein gangbarer Weg zu sein, den Kurs der HEW-Aktien (jetzt: 110 1/2 v. H.). auf die für eine Kapitalerhöhung unerläßliche Höhe zu bringen.

Eine bemerkenswerte Bewegung zeichnete sich bei den Hapag-Aktien ab. Sie stiegen in kurzer Zell um etwa 15 Punkte auf 72 v. H. an. Dieser Gewinn dürfte auf den vorläufigen Abschluß der Neuordnung im Aktienbesitz der Hapag zurückzuführen sein, der seinen Ausdruck in der Hereinnahme des Hamburger Reeders Behrend Schuchmann in den AR der Gesellschaft finden wird. Gleichzeitig tritt das bisherige Vorstandsmitglied der Bremer Landesbank, Dr. Otto Wachs, in den Vorstand der Reederei ein. Diese personelle Umbesetzung ist eine Folge des auf 35 v. H. gebrachten Kapitalanteils, den Behrend Schuchmann nunmehr in Besitz hat. Entscheidend für die spätere Aktienmajorität dürfte die Haltung jener Banken sein, die 1952 der Hapag ein 7d-Darlehen von 21 Mill. DM gegeben haben mit der Maßgabe, dieses – nach endgültiger Neufestsetzung des AK – in Aktien umzuwandeln. Diese 21 Mill. DM werden später 16,8 Mill. DM Hapag-Aktien ergeben.

Unabhängig von der ruhiger gewordenen Haltung des Aktienmarktes blieb die oft stürmische Nachfragenachfestverzinslichen Werten bestehen. Die neu eingeführte 5-v.-H.-Lastenausgleichsanleihe mußte wegen der großen Nachfrage repartiert werden. Ihr Kurs stellte sich zuletzt auf 102 1/4 v. H. Eine Anzahl der bedeutendsten Hypothekenbanken hat einen weiteren Schritt zur Senkung des langfristigen Kapitalzinses getan, indem sie am 12. Juli den Kurs ihrer 5-v.-H.-Pfandbriefe von 95 auf 96 v. H. erhöht haben. Gleichzeitig haben sie den Ausgabekurs ihrer ertragssteuerfreien Pfandbriefe von 99 auf 100 v. H. heraufgesetzt. Daneben bewegten sich aber auch die 4-v.-H.-RM-Pfandbriefe der Institute weiter in aufsteigender Linie. Ihnen schlossen sich die verschiedenen Wandelanleihen an; allerdings sind bei ihnen die Gründe für die bessere Bewertung weniger in Zinserwägungen als vielmehr in dem Bestreben zu suchen, diese Papiere den inzwischen erheblich angestiegenen Aktienkursen anzugleichen. -ndt.