Es gehört zur Tradition der Robert Bosch GmbH, Stuttgart, die Öffentlichkeit stets ausführlich über ihre Geschäftsentwicklung zu unterrichten. Diese vorbildliche Publizitätsfreudigkeit, zu der die Firma als GmbH nicht verpflichtet ist, könnte für manche Aktiengesellschaft, vor allem für die im Besitz der öffentlichen Hand befindlichen Unternehmen/ beispielgebend sein. Vorbildlich sind auch die hohen sozialen Leistungen, die bei der Gesellschaft schön Tradition sind. Für die infolge der starken. Geschäftsbelebung um 2266 auf 22 384 Beschäftigte, erhöhte Belegschaft (ohne die Tochtergesellschaften, in denen. 4057 Menschen arbeiten) wurden 1953, für das jetzt der Jahresbericht vorliegt, die gesamten Sozialleistungen um 16 v. H. auf rund 36 Mill. DM (37,2 v. H. der Lohn- und Gehaltssumme) erhöht. Davon waren je Belegschaftsmitglied 768 (i. V. 656) DM freiwillig. An Baukostenzuschüssen wurden seit 1948 7,16 Mill. DM gegeben und damit für 2775 Betriebsangehörige Wohnungen geschaffen.

Die steigende Kraftfahrzeugproduktion führte 1953 bei. Bosch zu einer Umsatzsteigerung um 9,8 v. H. – fast so hoch wie 1952. Das Geschäft In Kraftfahrzeugzubehör war allerdings trotz einer Absatzsteigerung nicht voll befriedigend, weil – ein Beweis für den modernen Stand unserer Motorisierung, aber auch für den nach dem Krieg vorhandenen großen Nachholbedarf – die Zahl der überalterten und reparaturanfälligen Fahrzeuge ständig geringer wird. Dagegen ist der Absatzvon Kühlschränkenerheblichgestiegen. Die Beliebtheit der Bosch-Erzeugnisse im Ausland kommt in der Wertsteigerung der Ausfuhr um 43 v. H. (1. V. 6 v. H.) zum Ausdruck, so daß sich der Anteil des direkten Exports an der Gesamtproduktion von 13,6 auf 16,7 v. H. erhöhte. Die insgesamt gesehen günstige Entwicklung der-Gesellschaft zeigt sich auch in dem von 218,69 auf. 241,39 Mill. DM gestiegenen Jahresertrag. Davon verbleibt einschl. 2,85 (1,06) Mill. DM Vortrag ein Gewinn von 5,98 (4,49) Mill. DM aus dem eine von 3 auf 6 v. H. erhöhte Dividende auf das Stammkapital von 48. Mill. DM ausgeschüttet wird.

Die Erfolge der Robert Bosch GmbH sind augenfällig. Es darf aber dabei nicht übersehen werden, daß trotz der großen Fortschritte in den letzten Jahren die durch den Krieg entstandenen Schäden, und Nachteile noch immer nicht Völlig überwunden sind. Vor allem auf dem Entwicklungsgebiet sind Arbeiten nachzuholen, die das Ausland schon in früheren. Jahren ausführen konnte. C. B.