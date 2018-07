Zu Dofivat: 1. Ob Tönnies von Enten- oder Hühnerwissenschaft, von Zoologie oder Ornithologie sprach, ist doch gleichgültig: entscheidend ist, daß er die Selbständigkeit der Zeitungswissenschaft in Frage stellte. Ob die „Publizistik“ seinem Wunsche nach sinnreicher Einordnung entspricht, muß bezweifelt werden. 2. Auch ich sprach in meinem Aufsatz von Haupt- und Nebenfächern: Dofivat rennt also offene Türen ein. Ich meine nur, daß das Haupt- zum Nebenfach werden sollte und umgekehrt. Daß einem künftigen Journalisten ein „vielleicht achtenswertes“ Thema der Historie „ferner“ liegt und auch liegen sollte, daß diese also für ihn nicht so wichtig wäre: diese Aussage gerade eines Universitätsprofessors ist erschütternd und bestätigt – wohl im Sinne einer Fehlleistung – meine Darlegungen. 5. Die Verhältnisse im Ausland sind mir bekannt: wieso aber die bloße Internationalität eines Phänomens auch dessen Berechtigung begründen soll, verstehe ich nicht.

Zu Hagemann: 1. Die Wiederholung einer These ist nicht zugleich ihre Begründung. 2. Wohl kein qualifizierter Journalist betrachtet jene Disziplin als sein „eigenes Nest“. 3. Merkwürdig: bisher habe ich unter den führenden Journalisten ausschließlich solche getroffen, die meiner Meinung sind: stets bestätigte sich die peinliche Isolierung der Zeitungswissenschaftler. Offenbar verstehen Hagemann und ich unter „führend“ etwas sehr Verschiedenes. 4. Ich unterstreiche die These, daß es bei der Publizistik um „Zentralprobleme der Gesellschaftswissenschaften“ gehe: eben drum! 5. Da Hagemann einem alten Freunde gegenüber einen besonders verletzenden Ton für richtig hält, möchte ich nachtragen, daß ich gerade an ihn dachte, als ich von dem „Lächeln der Auguren“ sprach, das Gott den Klügeren unter den Zeitungswissenschaftlern schenke: errare humanum est!

Zu Frankenfeld: Der erstaunliche Mut, mit dem ein Dozent der Zeitungswissenschaft sich im wesentlichen zu meiner Auffassung bekennt, verdient Dank. Winfried Martini