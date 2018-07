Die Uniformierten packten ihre Instrumente und Notenpulte zusammen. Sie hatten auf dem Stephansplatz konzertiert, eine sonnige Sonntagsstunde lang, und viele hatten ihnen zugehört. Nun fuhren sie in einem Autobus davon. Die Menge verlief sich.

Neben mir auf der Bank blieb ein alter Mann zurück, grau und geflickt, die knotigen Hände zwischen den Knien auf einen Stock gestützt. Der Alte wandte mir sein Gesicht zu, und ich sah, daß in ihm gesammelt war, was man sonst kaum noch in Menschengesichtern findet: eine freudige Zuversicht. Der Alte sagte, und zwar so, als setze er ein unterbrochenes Gespräch fort: „Nun gut! Lassen wir das also gelten. Sie haben gar nicht einmal so arg schlecht gespielt. Aber mit Musik hat das natürlich kaum noch etwas zu tun. Wenn man nämlich bedenkt, was Musik sein kann und wie sie einmal sein wird.“

Ich fragte ihn, ob er sich denn auf die moderne Musik verstünde, und er antwortete: „Ich meine die Musik da droben, die himmlische Musik. Was wir hier unten machen, ist doch nur ein kümmerlicher Abfall davon, ein untöniges Stümpern und Versuchen. Ist ja auch kein Wunder. Was können wir denn mit unserem kurzen schlechten Atem und unseren ungelenken Fingern, Knochen in ein bißchen Fleisch verpackt, was können wir damit Ordentliches und Wohlgefälliges zuwege bringen, und mit diesen Instrumenten, die schon der kleinste Regenguß verstimmt. Von den Noten ganz zu schweigen, wenn sie auch manchmal schon recht himmlisch singen. Ich habe früher viel Musik gemacht, beinahe auf allen Instrumenten, auch auf der c-Flöte und dem lustigen Fagott, auch auf dem Waldhorn und der gestopften Posaune, von den verschiedenen Geigen gar nicht zu reden. Das geht nun schon lange nicht mehr. Aber ich habe doch nicht aufgehört, weiter zu üben, innerlich, mit dem innigen Ohr, das schon ein bißchen hinüberhört. Damit ich vorbereitet bin, wenn es soweit sein wird und ich mitspielen darf.“

Ich fragte ihn, ob er sich schon Gedanken darüber gemacht hätte, was er denn wohl im himmlischen Orchester sein werde. „Zinkenist“, sagte er ohne Zögern, und seine Zuversicht war unwiderlegbar.