Von Oskar Jancke

Es ist nicht ganz geheuer, den widerruflichen Fußweg zu begehen. Wird er nicht eines Tages unwiderruflich sein? Wenn ich einen verbotenen Weg einschlage, weiß ich immerhin, was ich tue. Hingegen der widerrufliche Weg erscheint mir unheimlich. Denn es gibt ihn ja eigentlich nicht, auch nicht den unwiderruflichen. Sie führen beide ins Unwirkliche. Und doch muß man dem Schild glauben, auf dem in nüchterner Schrift steht – wohlverstanden, mit behördlicher Unterschrift –: Widerruflicher Fußweg. Auch der Weg liegt ausgetreten vor mir, ein ganz sicherer Weg, im Norden, am Rande der Stadt. Harmlose Spaziergänger haben ihn soeben, ohne sich um das Schild zu kümmern, bedenkenlos betreten. Es wäre also nichts zu befürchten.

Doch zögere ich noch immer und betrachte sorgenvoll die Inschrift des Schildes, die Wirklichkeit und Sprache voneinander scheidet, mit dürren Buchstaben zwei Welten. Für welche von beiden soll ich mich entschließen? Wähle ich die Sprache, entschwindet mir die Wirklichkeit. Wähle ich die Wirklichkeit, geschieht der Sprache Gewalt. Mir kommt ein früheres Erlebnis in den Sinn. Auch damals wollte ich der Sprache zum Recht verhelfen. Am Giter eines Parkes stand geschrieben: Zutritt für jedermann nur durch den Seiteneingang. Dort hingekommen, wurde ich vom Pförtner zurückgewiesen. Der Zutritt für jedermann war eben doch nicht für jedermann. Ich war nicht enttäuscht, weil ich für die Sprache eingetreten war. Aber die Wirklichkeit hatte gesiegt. Auch jetzt würde es nicht anders sein. Ich werde der Wirklichkeit nachgeben müssen. Entgegenkommend überlege ich – es wäre ein Vorschlag zur Güte –, der Weg sei widerruflich ein Weg. Aber wie er da vor mir liegt, gut angelegt und haltbar, komme ich doch zu dem Schluß, daß er unwiderruflich ein Weg ist. So komme ich keinen Schritt vom Fleck und kann noch lange hier stehen.

Ich muß mir klarmachen, was der Verfasser der Inschrift eigentlich gemeint hat, und bequeme mich widerruflich, seinem Gedankengang nachzugehen. Der Verfasser wollte zweifellos kundgeben, der Weg dürfe bis zum Widerruf, also widerruflich, begangen werden. Betreten des Weges widerruflich gestattet, wollte er mitteilen. Statt dessen schuf er den widerruflichen Weg, trennte mit einem Federstrich Sprache und Wirklichkeit voneinander. Mit übersteigerter Anwendung der Amtsbefugnisse entzweite er die geeinte Welt. Schließlich bin ich den widerruflichen Fußweg doch gegangen. Ich bereue es, weil ich der Sprache einen schlechten Dienst damit erwies, und werde es nie wieder tun ...

Nicht „dem Volke“ – wohl aber dem Amtsdeutsch und den täglichen nachlässigen Redewendungen „aufs Maul“ zu schauen – das war die Aufgabe, die Oskar Jancke sich schon vor Jahren stellte. Das Ergebnis: heitere Sprachglossen, gesammelt unter dem Titel „Im Zerrspiegel“ (Bechtle Verlag, Eßlingen. 115 S. 3,80 DM), die hoffentlich nicht nur von denen mit Vergnügen gelesen werden, deren Deutsch auch ohne diese heiteren Belehrungen korrekt, lebendig und richtig ist...