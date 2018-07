Der Vorsitzende der IG Metall, der mächtigsten Industriegewerkschaft im Bundesgebiet, Otto Brenner, erklärte in der vergangenen Woche vor Journalisten in Bonn, daß nach den Auseinandersetzungen in Baden-Württemberg, Berlin und jetzt in Bayern nun auch in den anderen Bundesländern Lohnkämpfe beginnen würden.