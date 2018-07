Wenn alles klappt, wird noch in diesem Jahr in der Nähe Kölns mit dem Bau der ersten Einschienenbahn (Alweg-Bahn) begonnen werden können. Das ist das Fazit einer Unterhaltung mit dem Initiator und Finanzier der Alweg-Bahn, dem schwedischen Industriellen Dr. h. c. Axel L. Wenner Gren. Über 100 ernsthafte Anfragen aus aller Welt lägen der Kölner Alweg.-Zentrale vor, sagte Wenner Gren. Man wolle jedoch die erste Bahn möglichst in unmittelbarer Nähe der Kölner Versuchs- und Erprobungsbasis bauen. Die Versuche mit der Einschienenbahn dürften weitgehend abgeschlossen sein. Man hat sich in letzter Zeit auf Entwicklungen konzentriert, die eine möglichst billige und rationelle Bewältigung des lokalen und interlokalen Personenverkehrs gewährleisten. Die Normung der notwendigen Einzelteile der neuen Bahn ist ebenfalls so gut wie beendet, so daß Wenner Gren davon überzeugt ist, sein Projekt schon beim Bau der ersten Bahn in die Serienfabrikation geben zu können.

Die Fabrikation soll in verschiedenen westdeutschen Werken erfolgen. Um die Finanzierung zu erleichtern, wurde kürzlich in Köln neben den bereits seit längerer Zeit bestehenden Alweg-Gesellschaften (Alweg-Forschungs GmbH, und Alweg AG) die Wegal-Vermögens-Verwaltungs-GmbH, mit einem Stammkapital von 10 Mill. DM ins Handelsregister eingetragen. Die Wegal wird allerdings den Bau der Einschienenbahn nicht in eigener Regie durchführen. Das bleibt Aufgabe der Auftraggeber, also der Städte. Der jetzt erreichte Abschluß der Entwicklungsarbeiten für die Alweg-Bahn läßt erkennen, daß mit dem ersten Bau einer solchen Bahn auch für die westdeutsche Industrie Zukunftschancen erschlossen werden. Dü.