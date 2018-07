b. r. Düsseldorf

Ausgerechnet eine altmodische Düsseldorfer Gaslaterne wünschte sich der Deutsch-Amerikaner Mister Helmut W. Schumann vom fernen Michigansee jenseits des großen Teiches. Der 34jährige Ingenieur und Chef einer amerikanischen Firma für Elektrowerkzeuge war zu geschäftlichen Besprechungen nach Deutschland und an den Rhein gekommen. Zwischen dem Business fand er auch Zeit fürs Gemüt.

„An der Einfahrt zu unserem schönen Haus müßte eine Leuchte stehen, doch es müßte eine Originallampe aus Düsseldorf sein“, hatte er schon manchesmal zu seiner Frau gesagt. Im Werbe- und Verkehrsamt am Ehrenhof war man anfangs baß erstaunt ob des seltsamen Ansinnens. Doch Direktor Schweig hat noch immer „okay“ gesagt, wenn es um zugkräftige und originelle Werbung geht. Ihm ging plötzlich ein Licht auf, daß sich vielleicht sogar mit Gaslaternen wirksam werben, läßt. Denn: „In Amerika hat man eine Vorliebe für alte Dinge“ ... und ... „Wenn meine Nachbarn die Laterne sehen, wollen sie alle eine haben, denn im jungen Amerika liebt man alte Sachen“ ... So Mister Schumann.

Auf stadtobrigkeitliche Anforderung lieferten also die Stadtwerke eine Original-Gaslaterne aus Großmutters Zeiten, aber frisch resedagrün gestrichen und rot-weiß bebändert (die Farben der Stadt), montierten sie an und banden auch (aus dekorativen Gründen?) einen recht duldsamen Schäferhund daran. So ausgeputzt und zusätzlich verziert mit einem „Pott“ guten Düsseldorfer Morstert harrete die Lampe nun der Dinge, die da kommen sollten. Und sie kamen.

Einem mächtigen stahlblauen Wagen entstieg Mister Schumann, erklomm behende eine Leiter, steckte ein Streichholz an und entzündete symbolisch zum Zeichen der Besitzergreifung das Licht der Lampe am hellichten Julinachmittag. Nach diesem letzten Schlußleuchten am Rhein wurde die Lampe abmontiert und verpackt. Ende Juli reist sie über den großen Teich.