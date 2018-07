An Onkel Josua war mir so ziemlich alles rätselhaft. Mit seinem Namen fing es an: War er wirklich mein richtiger Onkel? Wohl kaum, denn er gehörte dem mennonitischen Zweig unserer Familie an, bei dem alttestamentarische Namen noch hin und wieder vorkamen. Und dann seine sonderbare Erscheinung! Auf einem endlos langen Körper ein ungeheuer dicker Kopf, aus dem zwei wasserblaue Augen hervorquollen. Kleine Kinder pflegten bei seinem Anblick den Mund zu einem Weinen zu verziehen; vielleicht hatten sie auch Angst vor dem breitrandigen Ungetüm, das er sich auf den mächtigen Schädel stülpte, oder vor den weißen Haarsträhnen, die ihm über die Ohren hingen. Meine Mutter behauptete, Onkel Josua sei überhaupt nie, wie es sich gehöre, angezogen, sondern laufe seit Menschengedenken kostümiert herum. Auch das war rätselhaft, denn alle Erwachsenen schienen darin einig zu sein, daß Onkel Josua Geld wie Heu habe. Warum ging er also nicht zum Schneider van der Stappen und ließ sich einen schönen neuen Anzug machen?

Fest stand, daß er eine Tochter besaß, die Mercedes hieß, sehr hübsch und etliche Jahre älter war als ich. Hinter dieser Tatsache aber gähnte sofort wieder ein Dunkel. Nach allgemeinem Brauch mußte Mercedes eine Mutter haben, doch offenbar hatte sie keine. Nie wurde von Mercedes’ Mutter gesprochen, niemals auch nur ihr Name erwähnt. Gestorben war sie nicht, denn wenn einer starb, kam er auf dem Kirchhof ins Familiengrab, hatte seinen Stein mit Namen und Datum und durfte über die Unsterblichkeit nachdenken. Auf dem Kirchhof gab es jedoch keinen einzigen Stein, der für sie in Frage gekommen wäre. Und das Merkwürdigste war, daß jeder – wen ich auch fragte – sich um eine klare Antwort herumdrückte und dabei ein betretenes Gesicht machte.

Eines Tages eröffnete mir meine Mutter, ich dürfte sie begleiten und mit ihr Onkel Josua besuchen. Er wohnte vor der Stadt und ich war bisher noch kein einzigesmal in seinem Hause gewesen. Dringend wurde mir ans Herz gelegt, mich sehr manierlich zu benehmen und vorlaute Bemerkungen gefälligst zu unterlassen...

Onkel Josuas Wohnsitz war ein schlichtes weißgetünchtes Landhaus mit grünen Fensterläden, das inmitten eines großen Gartens lag. Neben dem Gartenpförtchen stand eine verwitterte Warnungstafel: „Halt! Bissiger Hund!“ Aber der bissige Hund, ein trauriger Dreimarksköter, sei schon vor Jahrzehnten an Fettsucht eingegangen, erklärte meine Mutter. Kurz vor dem Hause warnte eine zweite Tafel vor ausgelegten Selbstschüssen, die ebenfalls einer fernen Vergangenheit angehörten und spurlos im feuchten Erdreich versunken waren.

Wir zogen an einem rostigen Klingeldraht, und prompt schepperte drinnen eine Glocke mit ordinärer Lautstärke. Ein alter Mann, der mit seiner grünen Schürze wie ein Gärtner aussah und Thomas hieß, öffnete die doppelt verschlossene Haustür und sagte krächzend, Onkel Josua erwarte uns in seinem Studierzimmer. Daß einer meiner Onkel ein besonderes Studierzimmer nötig hatte, war mir höchst erstaunlich und völlig neu. Die anderen besaßen zu Hause ein Herrenzimmer und arbeiteten – falls sie arbeiteten – in ihren Kontoren. „Was studiert denn der Onkel Josua?“ flüsterte ich meiner Mutter aufgeregt zu. „Ameisen“, sagte sie kurz, und es klang ziemlich von oben herab. Sie schien nicht viel davon zu halten.

Thomas dirigierte uns durch einen kahlen Gang, in dem es nach Äpfeln roch, und hielt vor einer Flügeltür, die in roten Buchstaben die Inschrift trug: Eintritt streng verboten. – „Bitte einzutreten“, krächzte Thomas und stieß mutig die Tür auf. In diesem Augenblick wurden alle meine Vorstellungen von einem Studierzimmer über den Haufen geworfen. Ein großes weißgestrichenes Zimmer mit drei Fenstern zum Garten – ohne jedes Möbel, ohne Bilder, ohne Bücher und sogar ohne Gardinen. In der Mitte des weiten Raumes stand ein zehneckiger, rundum geschlossener Holzkasten von etwa zwei Meter Höhe, auf dessen oberem Rand in Abständen bewegliche Spiegel angebracht waren. Von Onkel Josua war nicht das mindeste zu erblicken.

„Guten Tag, Onkel Josua – da sind wir“, sagte meine Mutter. Sie war mit den Eigenarten des Hauses vertraut, während ich mit offenem Munde dastand. Da ertönte aus dem Inneren der hohen Eichenstellage eine tiefe Stimme: „Na ja... kommt herein und macht es euch bequem.“ Gleichzeitig klappte vor uns eine Luke des seltsamen Verschlages hoch, durch die meine Mutter, sich tief bückend, hindurchschlüpfte. Ich kroch neugierig hinterdrein.