a. f. Durlach

Daß in den Parkanlagen der Insel Mainau im Bodensee Orangen und Bananen reifen, steht in jedem Reiseführer. Noch aber fehlt im Baedeker der Stern beim Durlacher Bahnhofsvorplatz. Hier nämlich wächst, blüht und gedeiht im Freien die „Passiflora incarnata“, eine Pflanze, die in den Subtropen heimisch ist, mit Früchten – groß wie Eierpflaumen. Die bizarren Schlingpflanzen mit den violetten Blüten sind aber keine Paradestücke für den Sonntagsspaziergänger, sondern „Rohstoff“. Dr. Willmar Schwabe braut aus der Passionsblume ein unschädliches Schlafmittel. „Ohne Suchtgefahr.“

Hier in der Rheinebene hat Dr. Schwabe – der dritte „Willmar“ in der weltbekannten Pharmazeutenfamilie – in seinen Gärten die Heilpflanzen Nordamerikas heimisch gemacht. Früher ernteten Neger und Indianer in den amerikanischen Wäldern für die deutschen Laboratorien heilkräftige Blätter, Blüten und Samen.

Wer aber aus Pflanzen Heilmittel macht, muß einen Grundstoff möglichst gleichbleibender „Qualität“ haben. So legte man die Heilpflanzengärten in der Nähe der Laboratorien an, wo die Gewächse zwei Stunden nach der „Ernte“ bei Tagesanbruch schon im Alkohol schwimmen.

Bald gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Und eine verwirrende Vielfalt der Kräuter wächst auf Durlacher Boden. Sogar der Schrecken der amerikanischen Schulkinder bei Wanderausflügen: „Rhux toxikokendron“, zu deutsch Gift- – sumach. Harmlos steht daneben die geheimnisumwitterte Alraune auf den Beeten. – Nicht weit davon blüht das „klassische Gift“ der Antike, der Schierling. Tollkirsche, Bilsenkraut und Stechapfel ergänzen den „Speisezettel der Giftküche“.

Angenehmere Gedanken kommen bei den Rabatten mit Lavendel und Wermut. Als „Gast“ aus den Mittelmeerregionen erscheint die Mariendistel, aus der ein Lebermittel hergestellt wird. Gegen Erkältungen und Rheuma hilft die Zaunrübe, mit Wurzelknollen, die bis zu vierzig Pfund schwer werden. Angebaut werden in den Gärten auch die Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, wie das Adonisröschen, das ein Herzmittel abgibt, die Christrose oder das echte Alpenveilchen. Gegen Grippe hilft der amerikanische Wasserhanf.

