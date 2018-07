Der Fall John hat im Ausland eine ähnliche Verwirrung und Bestürzung hervorgerufen wie in der Bundesrepublik. Allgemein ist die Besorgnis über die Folgen von Johns Überlaufen. John wußte zu viel. Der Daily Express schreibt: „John wußte alles über die Untergrundbewegung in der Sowjetzone, über einen Spionagering in der Roten Armee, über die amerikanisch-deutsche Spionageabwehr, über die einer zukünftigen deutschen Armee zugedachte Rolle und über die antikommunistischen Maßnahmen in Westdeutschland. Er kannte’ politische Geheimnisse der Alliierten und die Namen von kommunistischen Agenten in Westdeutschland.“ Der Daily Telegraph berichtet, Beamte der amerikanischen Kommission in Bonn hätten zugegeben, daß John bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten vor einigen Wochen die amerikanische Spionagetechnik und besonders die Maßnahmen zur Abwehr kommunistischer Infiltration studiert, habe. Die New York Herald Tribüne ist der Ansicht, daß John regelmäßig Informationen mir den alliierten Geheimdiensten ausgetauscht habe und die Identität mehrerer hundert Personen kenne; die den Westen mit Nachrichten aus der Sowjetzone versorgen. Der überwiegende Teil der ausländischen Presse hält die Verhaftungswelle in der Sowjetzone, die einen Tag nach dem Verschwinden Johns begann, für eine direkte Folge seines Übertritts.

Die Interpretation des Falles John ist unterschiedlich. Die klarste Stellung bezieht die Schweizer „Tat“, die als erste notwendige Folge der Affäre „die längst fällige, aber bisher immer wieder hinausgezögerte Reform des Verfassungsschutzapparates an Haupt und Gliedern“ bezeichnet. Die deutschfeindliche Londoner Skandalpresse versucht John als das Opfer eines wiederaufstrebenden Nazismus zu heroisieren, allen voran Sefton Delmer im Daily Express. Delmer glaubt nicht, daß John freiwillig gegangen ist, „denn ich habe ihn zehn Jahre lang gekannt. Ich habe ihn dauernd gesehen, seit er im August 1944 als Flüchtling nach England kam“. Delmer erzählt dann, wie John im März 1954 ein Angebot des Sowjetagenten von Putlitz, in die Sowjetzone hinüberzugehen, abgelehnt habe. John meldete die Anwesenheit von Putlitz in Westdeutschland den britischen Sicherheitsbehörderi.“ Warum’ informierte John die britischen Behörden und nicht die deutschen? Delmer läßt erkennen, daß John die Quelle jener „Informationen“ war, aus denen er im März seine gehässigen und unwahren Deutschlandartikel zusammenstellte. Mit dieser Tendenz fährt Delmer denn auch fort: „John machte kein Geheimnis aus seiner Feindschaft gegen die Kräfte, die dabei sind, die Nazis und Militaristen in Schlüsselstellungen der deutschen Regierung zurückzubringen. Die Tatsache, daß John zum Leiter des neuen westdeutschen Spionageabwehrdienstes bestellt wurde, nachdem zwölf andere Kandidaten von den Besatzungsmächten abgelehnt worden waren, machte John bei diesen Leuten in keiner Weise populärer. Johns neue Dienststelle wurde mit Hilfe geheimer deutscher Kräfte, mit Agenten der neuen, nichtamtlichen Gestapo durchsetzt. Und es ist seit einiger Zeit ein offenes Geheimnis, daß die Nazis in der Regierung darauf aus sind, John zu diskreditieren und hinauszuwerfen.“ Nach Delmer entführten die Sowjets John, weil Gehlen, der Chef einer amerikanischen Spionageorganisation in Deutschland, gern den Posten Johns eingenommen hätte.

Delmers antideutsche Ressentiments werden von dem Journalisten Frischauer überboten, der in dem linksgerichteten Gewerkschaftsblatt Reynolds News schreibt. Neben seinem Artikel „Zum zweiten Male flieht John vor den Nazis“. steht ein Artikel des Labour-Abgeordneten Dalton, der die deutsche Wiederbewaffnung unter der Überschrift „In welche Richtung werden sie schießen?“ ablehnt. Frischauer sagte über die Flucht Johns: „Die Nazis in Westdeutschland haben einen glänzenden Sieg errungen, der ihre Rückkehr zu Einfluß und Macht bezeugt.“ Er bescheinigt Johri, daß er eine große Hilfe für den Intelligence Service gewesen sei: „Er und sein Amt gewährten mir jede Unterstützung, als ich vor zwei Jahren die Nazibedrohung untersuchte.“ Das ist wieder einer von den Fällen, in denen John ausländische Journalisten mit entstelltem, deutschfeindlichem Material versorgte. Es kommt Frischauer gar nicht merkwürdig vor, daß John, „um den nazistischen Dolchen zu entgehen“, sich nicht etwa nach Amerika, Frankreich oder Zu Frischauer nach England abgesetzt hat, sondern zu den Sowjets: Aber Frischauer hat eine Erklärung zur Hand, die staunenswert ist. Nach seiner Meinung hat der Chef des deutschen Sicherheitsdienstes die Sowjets nicht „als unmittelbare Bedrohung“ betrachtet, sondern nur einem Deutschland den Rücken gekehrt, „in dem es wieder einmal verächtlich und gefährlich ist, ein Antinazi zu sein“.

Auch Karl Robson vom News Chronicle kann „verstehen, welche Gefühle John in den letzten Tagen bewegt haben“, denn auch er hat sich in „vertraulichen, mitternächtlichen Gesprächen“ von John über den wachsenden Einfluß ehemaliger Nationalsozialisten erzählen lassen.

Dagegen klingt die Darstellung schon realistischer, die Jan Colvin im Sunday Express gibt? „John war ein Mißgriff, und er war schon abgesetzt, bevor er in die Sowjetzone verschwand. Johns Arbeit war unzulänglich. Bundeskanzler Adenauer hat ihm das gesagt und ihm einen kleineren diplomatischen Posten angeboten. In Ungnade gefallen, verließ John sein Hauptbüro in Köln, wo er die acht Tage vor seiner Flucht mit dem Studium der Karteien der westlichen Organisationen in der Sowjetzone zubrachte. John war der Gegenstand wiederholter Beschwerden. Er war ein starker Trinker und hatte zweifelhafte politische Kontakte ... Das britische Foreign Office kann sich der Verantwortung nicht ganz entziehen, denn John war sein Kandidat für die Position, die er mit so verheerenden Folgen innehatte. Dr. Adenauer wollte ihn nicht haben, er glaubte, die Deutschen würden John als einen Verräter betrachten. John gelangte in die höchste Stellung des westdeutschen Sicherheitsdienstes mit der Unterstützung des britischen Hohen Kommissars Sir Ivorie Kirkpatrick. Adenauer hat Recht behalten, und John, ein enttäuschter Idealist, der sich in der Aura sonnte, einmal gegen Hitler gewesen zu sein, hat seine britischen Wohltäter hintergangen.“

Der rechtsstehende Pariser Figaro will wissen, daß General Gehlen ein ganzes Aktenstück über Dr. John besitzt, in dem dessen alte Verbindungen mit fremden, hauptsächlich sowjetischen Agenten, registriert sind: „Man sagt sogar, daß Dr. John seit mehreren Monaten von Agenten der Gehlengruppe überwacht worden ist... Vielleicht ist das einer der Gründe für seine Flucht nach dem Osten.“ Le Monde versteigt sich zu folgenden seltsamen Behauptungen: „Während des Wahlkampfes im letzten September haben gewisse Verfassungsschutzämter der Länder ohne Scham im Privatleben und in den Finanzen der Kandidaten der Opposition gewühlt, und noch vor kurzem trug Bundeskanzler Adenauer keine Bedenken, Enthüllungen des Verfassungsschutzamtes über den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Dr. Reinhold Maier, zu – benutzen, die dessen angebliche Kontakte mit den neutralistischen Kreisen offenbaren sollten. Die Neigung des Kanzlers, gegen seine politischen Gegner Dokumente, die meist apokryph warfen, Photomontagen oder anonyme Denunziationen zu benutzen, hatte natürlich den Eifer der Hilfskräfte des Verfassungsschutzamtes angeregt, Beweisstücke ad hoc zu fabrizieren.“ Auch Le Monde bezeichnet Johns Desertation als einen schweren Schlag für die Sicherheit der Westmächte.

Die Reaktion der sowjetamtlichen Presse entspricht den Erwartungen. In der Täglichen Rundschau vom Montag heißt es: „Die Erklärung Dr. Johns im sowjetzonalen. Rundfunk beleuchtet das Anwachsen des Widerstandes gegen die Kriegs- und Spaltungspolitik Adenauers.“ John sei nicht der letzte, der „aus Protest gegen die Kriegspolitik Adenauers und angewidert von dem Treiben seiner Clique in Bonn; lieber auf ihren Posten, auf ihre Karriere, und ihre bisherige Existenz verzichten, als die Schande und das Verbrechen auf sich zu nehmen, eine Politik gegen Deutschlands Interessen zu machen.“

Der SPD-Bundestags-Abgeordnete Dr. Menzel fand in dem Bemühen, einen Schuldigen zu suchen, den Bundesinnenminister Schröder. Dieser, so sagte er, sei an der Affäre „nicht ganz schuldlos“, da er sich seit Monaten geweigert habe, den Ausschuß und auch Dr. John ein offenes Wort sprechen zu lassen. Menzel vergaß dabei, daß er selbst viel mehr Gelegenheit als Schröder hatte, sich mit John auszusprechen, den er ja auch seiner guten Informationen wegen belobigt hat. H. Berling