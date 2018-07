Inhalt Seite 1 — Eigentum ist unteilbar Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günther Schmölders, Köln

Auf der diesjährigen Jahrestagung des Zentralverbandes der Deutschen Haus- und Grundbesitzer, die mit der Feier des 75jährigen Bestehens der Spitzenorganisation des deutschen Haus- und Grundbesitzes verbunden war, behandelte Prof. Dr. Günther Schmölders, Köln, das Thema „Eigentum und Wirtschaftsordnung“.

Daß die Institution des Privateigentums ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftsverfassung ist, in der dem einzelnen die Möglichkeit der Vermögensbildung und damit ein Antrieb zur Ersparnis- und Kapitalbildung gewährleistet ist, wird heute von keiner Seite mehr ernstlich bestritten. Weniger Beachtung pflegt dagegen der Tatbestand zu finden, daß der Eigentumsbegriff und der Umfang des rechtlichen Schutzes, den der Eigentümer genießt, mit den Wandlungen der Wirtschafts- und Sozialverfassung deutlichen Veränderungen unterworfen ist, die zeitweise stärker in der Richtung einer Einschränkung, zeitweise aber auch wieder in der einer Befestigung und Erweiterung des materiellen Inhaltes des Eigentumsrechts gehen können.

Der Eigentumsbegriff des ältesten römischen Rechtes umfaßte Beziehungen zwischen Personen und Sachen, aber auch zwischen Personen und Personen; der „pater familias“ hatte in gewissem Umfang Gewalt über Leben und Tod seiner Angehörigen. Seit die Herrschaftsbeziehungen überbetonen im Zeitalter der Staatenbildung mehr und mehr an übergeordnete politische Körperschaften übergingen, wurde das Eigentumsrecht auf die Herrschaft über Vieh, Land und andere Sachen eingeschränkt; in der modernen industriellen Gesellschaft, in der der Inhalt des Eigentums an einzelnen Sachkomplexen, wie am Boden oder an gewissen Produktionsmitteln, mehr und mehr durch gemeinwirtschaftliche und öffentlich-rechtliche Vorbehalte eingeschränkt worden ist, erweitert sich auf der anderen Seite der Eigentumsbegriff auf mancherlei Anteils- und Zuteilungsrechte, immaterielle Güter und ideelle Werte, auf gewerbliche Schutzrechte, Urheber- und Patentrechte, Monopolkonzessionen und Kreditansprüche, ja auf Wellenlängen, Künstlernamen und Werbungsformen, die für den Erwerbsbetrieb ihres Eigentümers wesentlich sind, während der Rechtsschutz der Person, ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit, mit dieser Entwicklung nicht immer Schritt hält Wenn auch „seelische Mißhandlung“ in den USA. heute als Scheidungsgrund anerkannt ist, so zeigt doch allein die Tatsache, daß bei uns zwar bei Sachbeschädigung und Diebstahl, nicht aber bei der Körperverletzung schon der Versuch strafbar st, daß die Rechtsentwicklung den Eigentumsschutz in mancher Beziehung besser ausgebildet hat, als den Schutz der Person; daß der Lastenausgleich sich ausschließlich auf Vermögensschäden bezieht, während er die weit schwerer wiegenden menschlichen Verluste und Körperschäden unberücksichtigt läßt, ist nur ein weiteres, kultursoziologischen allerdings besonders bemerkenswertes Symptom dieser Entwicklung.

Hat somit die Entwicklung der modernen Wirtschafts- und Sozialverfassung dazu geführt, daß manche nur „abgeleiteten“ Besitz- und Eigentumsansprüche sogar stärker geschützt werden als gewisse ureigene Persönlichkeitsrechte, wie Freiheit, Unverletzlichkeit und Würde des Menschen, so hat sich in dem Bereich des Eigentums an dauerhaften, sichtbaren und unbeweglichen Gütern der gegenteilige Prozeß vollzogen.

Einer näheren sozialpsychologischen Untersuchung muß es vorbehalten bleiben, die tieferen Ursachen dieser Erscheinung zu ergründen insbesondere mag es sich als nützlich erweisen, hierbei z. B. das Phänomen der Feingefühle zur Deutung gewisser sehr augenfälliger Vorgänge auf dem Gebiet der Eigentumsordnung und ihrer Wandlungen mit heranzuziehen. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist jedenfalls, daß dem Haus- und Grundbesitz seit annähernd 40 Jahren die Rechtsvohltat eines vollen Eigentumsschutzes im Zuge der ununterbrochen fortgeführten Bau- und Wohnungszwangswirtschaft vorenthalten geblieben ist, die auf fast allen anderen Gebieten, einschließlich des Eigentums an Produktionsmitteln, im Rahmen der Schaffung marktwirtschaftlicher Vorbedingungen für den individuellen Wettbewerb inzwischen wiederhergestellt worden ist; innerhalb der gleichen Zeitspanne hat sich auf diesem Gebiet ein Vordringen des Kollektiveigentums der verschiedensten Formen vollzogen, das als Ergebnis einer überwiegend gemeinwirtschaftlich organisierten und finanzierten Neubautätigkeit verständlich und erklärlich ist, den Eigentumsgedanken jedoch unvermerkt immer mehr in den Hintergrund und seine Vertreter in die Defensive gedrängt hat.

Zu dieser Erscheinung, zu deren Erwünschtheit oder Unerwünschtheit in diesem Zusammenhang hier nicht Stellung genommen werden soll, mag die Tatsache beigetragen haben, daß es sich beim Haus- und Grundbesitz in besonders augenfälliger Weise um Dauervermögen handelt, das, einmal erstellt, jahrzehntelang Nutzung ermöglicht; ähnlich wie in der Forstwirtschaft, deren rationeller Betrieb gegebenenfalls über die Dauer eines Menschenlebens hinausreichende Planungen erforderlich macht, mag unsere schnellebige Zeit derartige Dauergüter dem einzelnen nicht mehr zu beliebigem freiem Gebrauch für seine privaten Zwecke anzuvertrauen bereit sein.