w. d. Arnstadt

Die kürzlich beendete Festwoche der mittelthüringischen Kreisstadt Arnstadt (südlich Erfurt) wurde zu einer Demonstration des Bürgertums. Anlaß zu den neuntägigen Feiern wir die im Jahre 704 erstmals in einem Schenkungsbrief erfolgte Namensnennung der Stadt – damals noch der Gutshof Arnestati. Die Stadtverwaltung erklärte sich bereit, die Feiern zu genehmigen, wenn die 1250jährige Geschichte der Stadt in historischen Schaubildern kommunistischer Auffassung dargestellt würde und wenn man die kulturellen Veranstaltungen durch eine Leistungsschau des staatlichen Handels und der Kolchosen erweitere.

Um die Feststimmung nicht zu stören, gestattete man der Privatwirtschaft und den freien Bauern, ihre Produkte auszustellen. Hierbei erlebten die kaufmännischen, industriellen und agrarischen Staatsbetriebe einen bösen Reinfall. Sie konnten nur anbieten, was irgendwann einmal in genügender Menge im Handel sein würde. Die nichtsozialisierten Landwirte jedoch brachten das Kunststück fertig, an allen neun Festtagen sogenannte freie Bauernmärkte zu veranstalten – und Lebensmittel vorrätig zu haben. HO und Konsum hatten nur Fische und Gemüsekonserven sowie die üblichen Schilder (was nach der Ernte alles vorrätig sei) vorzuweisen. Die Bauern aber hatten auf ihren Wagen Geflügel, Fleisch, tierische Fette und Kartoffeln, die reißenden Absatz fanden. Da zur Zeit besonders Kartoffeln knapp sind und von den staatlichen Geschäften nur ungenügend angeboten werden, waren die Arnstädter des Lobes voll über die Privatbauern. Die Stände der Kolchoswirtschaften mit ihren Propagandaplakaten und Broschüren wurden nicht beachtet. Die Arnstädter Stadtkolchose „XIX. Parteitag der KPdSU“ (fünfbeste Kolchose der Sowjetzone) zeigte eine Photoschau von ihrem Musterbetrieb. Daneben waren Hinweise angebracht: „Lebensmittel ausverkauft!“

Erst gegen Ende der Festwoche wachte die SED auf. Die Privatbauern wurden von Erfassungskontrolleuren überprüft, ob sie auch ihrer Ablieferungspflicht genügt hatten. Als man da keine Verstöße feststellen konnte, bat die Arnstädter Kreisverwaltung dringend um Lebensmittellieferungen für die HO und die Kolchosstände, damit die bourgeoise Konkurrenz das Rennen nicht allein mache. Die beiden aus Erfurt erwarteten Lastkraftwagen enthielten jedoch–Blumen. Die langsam an Minderwertigkeitkomplexen leidenden Genossen ließen nun das Arnstädter „VEB RFT Fernmeldewerk“ über Nacht einen Stand herrichten, in dem Telephone und andere technische Einrichtungen gezeigt wurden.

Auch im historischen Festzug, an dem 2800 verkleidete und altertümlich markierte Bürger teilnahmen, kam die letzte Abteilung „Sozialistische Gegenwart“ nicht zur Geltung – sie wurde zum Neideckturm abgedrängt. Angesichts der dort bereitgestellten Flaschen ließen die Mitglieder dieser Abteilung den Festzug vollends im Stich und lösten sich auf. So kam es, daß die Funktionäre auf den Tribünen vergebens auf die Gruppe der sozialistischen Gegenwart warteten...

Ob dieser neuerlichen Panne indigniert, zogen sich die Vertreter des Regimes endgültig zurück. Bis zum Ende der Festwochen blieben Arnstadt und seine Bürger unter sich. Der abschließende Festgottesdienst sah Tausende in und vor der Liebfrauenkirche.