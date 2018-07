Die Harpener Bergbau AG‚ Dortmund, legt für 1952 und 1953 zwar nur ausgeglichene Abschlüsse vor, dahinterverbergen sich aber nicht unerhebliche Überschüsse, die zur inneren Stärkung des Unternehmens eingesetzt wurden. Harpen hat seit jeher eine vorsichtige Finanzpolitik getrieben. Einige Jahrzehnte gehörte das Unternehmen mit 73 v. H. seines Kapitals Dr. Friedrich Flick. Er hat vor einigen Monaten einen Posten von 65 v. H. des jetzigen AK von 127,6 Mill. DM zum Preise von rund 180 Mill. an eine französische Stahlgruppe veräußert. In das Restkapital teilen sich noch etwa 6000 freie Aktionäre.

Die Neuordnung von Harpen hat buchmäßig einen Vermögenszuwachs von etwa 79 Mill. DM gebracht. Dies ist bei einem Vergleich der Zahlen zu berücksichtigen. Die Ertragsrechnung für 1953 weist eine Zuweisung an „andere Rücklagen“ von 0,77 Mill. DM aus; für 1952 wurde zum Ausgleich den gleichen Rücklagen ein Betrag von 4,34 Mill. DM entnommen. Unter Berücksichtigung der Sonderbelastungen aus Sonderabschreibungen, 7c-Wertberichtigungen (6,5 Mill. DM) und außerordentliche Rationalisierungsaufwendungen (5 Mill. DM) ergibt sich unter Abzug der Entnahme aus den Rücklagen ein Gewinn von rund 7 Mill. DM. Verrechnet man in 1953 die außerordentlichen Erträge gegen die Sonderbelastungen, die an Abschreibungen 6,9, an 7c-Wertberichtigungen 3,4 und an Rückstellungen für Bergschäden 4 Mill. DM, zusammen 14,3 Mill. DM, betragen und zieht dagegen 7. Mill. DM außerordentliche Erträge ab, so ergibt sich auch für 1953 ein Ertrag von rund 7 Mill. DM.

Dies ist um so erfreulicher, weil 1953 bereits im Zeichen des rückläufigen Kohle- und Koksabsatzes stand und gegen Ende des Jahres erhebliche Kohle- und Koksmengen auf Halde geschüttet werden mußten. Ende 1953 lagerten 16 700 t Kohlen und 461 300 t Koks, ein seit Jahrzehnten nicht gesehener Höchststand, der den Umfang von zwei vollen Monatsproduktionen bei Koks ausmachte. In 1954 hat sich die Betriebsentwicklung noch nicht sehr geändert. Der Ansporn der Sommerrabatte sei absorbiert, der Absatz zögernd, und die nächsten Wochen würden, das ist die Meinung der Harpen-Verwaltung, dem Bergbau wiedergroße Absatzprobleme stellen. Der „Luxemburger Zweckoptimismus“ über die Lage, so war zu hören, werde nicht die Tatsache vertuschen können, daßin Kürzewieder Feierschichten bei Harpen und bei anderen Zechenunternehmen eingelegt werden müssen.

Harpen erreichte mit einer Kokserzeugung von 3,29 (2,99) Mill. t und einer Kohlenförderung von 5,97 (5,14) Mill. t einen Anteil an der Jahreserzeugung des Ruhrbergbaues von 9,1 v. H. bei Koks und 4 v. H. bei Kohle. Der französische Majoritätsbesitzer wird etwa 50 v. H. der Koksproduktion für seins Verhüttungszwecke verwenden können. Der Rohertrag erhöhte sich auf 237,7 (201,2) Mill. DM. Das Anlagevermögen wird nach 21 Mill. DM Zugängen mit 253,4 (258,6) Mill. DM ausgewiesen. Im Umlaufvermögen von 155,5 (106) Mill. DM sind Vorräte mit 60,2 (41,5), Forderungen mit 36,9 (36,2) und flüssige Mittel mit 35,9 (8,7) Mill. DM, andererseits Rücklagen und Rückstellungen mit zusammen 141,7 (157,8) Mill. DM, langfristige Verbindlich- – keiten mit 49 (28) und sonstige Verbindlichkeiten mit 42,5 (45,4) Mill. DM enthalten.

Im Juli 1954 hat praktisch die Verbindung mit dem französischen Großaktionär begonnen. Nach Äußerungen der Majoritätsinhaber wollen sie ein entscheidendes Gewicht darauf legen, daß das Unternehmen als Gesellschaft und als Lieferant floriert. Die für August vorgesehene HV wird einen neuen AR sehen, in dessen Reihen wohl zwei oder drei Vertreter der französischen Stahlindustrie sitzen werden. lt.