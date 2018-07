Der Bundesadler an der Stirnwand der Ostpreußenhalle am Funkturm war abgelöst von den Buchstaben „SPD“ und der Fahnenmast mit der Bundesflagge durch die Bündel roter Wimpel, in denen das Schwarz-Rot-Gold nur in geringen Spuren auftauchte: drei Tage nach der Wahl des Bundespräsidenten in Berlin hielt die Sozialdemokratische Partei hier ihren sechsten Parteitag ab.