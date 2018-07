Inhalt Seite 1 — Jetzt auch Rentenwerte in Bewegung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mitunter scheint es, als wenn an den Börsen der Blick für reale Dinge leicht getrübt ist. Ohne Zweifel war die Hausse der letzten Wochen auf den Aktienmärkten berechtigt; denn mit der Anreicherung der Substanz bei den Gesellschaften durch die selbstfinanzierten Investitionen und mit den steigenden Dividenden mußte eine Anhebung des Kursniveaus erfolgen. Aber wenn man die Kurssprünge der vergangenen Woche betrachtet, muß man sich fragen, woher man den Mut nimmt, in der gegenwärtigen Situation mit immer neuen Kauforders an die Bankschalter zu treten. Die Marktenge trieb in der abgelaufenen Börsenwoche geradezu groteske Blüten: Rheinstahl-Union 147–164 und Gußstahl Witten 184–220–215 v. H. Bei beiden Papieren dürften Majoritätskäufe vorliegen.

Der Mangel an verfügbaren Wertpapieren ist in der Hauptsache durch die Steuergesetzgebung entstanden, die beim Verkauf die erzielten Gewinne unerträglich beschneiden würde. Daneben spielt jedoch eine weitere Frage eine Rolle, die in den Börsensälen eifrig diskutiert wurde: Was soll derjenige, der jetzt – um Gewinne zu realisieren – abgibt, wieder kaufen? Der Gedanke, heute Papiere abzustoßen, die man morgen zu höheren Kursen wieder erwerben muß, ist absurd. Infolgedessen wird überall die weitere Entwicklung abgewartet, was um so leichter ist, als etwa eintretende Rückschläge angesichts der erheblichen Steigerungen in den vergangenen Wochen ohne Tränen in Kauf genommen werden können.

Ein Teil des Berufshandels und des Publikums hat sich verstärkt auf den Rentenmarkt gestürzt, bei dem die Aufwärtsbewegung ebenfalls weitergegangen ist. Bundesanleihen (103 1/2), Lastenausgleichsanleihen (102 1/2) und Länderanleihen wurden außerhalb der Börse über der amtlichen Notiz gefragt. Der Kurs für die 7 1/2-V.-H.-Industrieobligationen kam bis 101–101 1/2 v. H. In Börsenkreisen wird die Ansicht vertreten, daß 5-v.-H.-DM-Pfandbriefe bei den Emissionsinstituten in wenigem Wochen nur noch zu 100 v. H. zu haben sein werden.

Natürlich handelt es sich bei diesen Käufen nicht in jedem Falle um echte Anlagen im eigentlichen Sinne. Sie werden vorwiegend aus steuerlichen Erwägungen vorgenommen, da der Finanzausschuß des Bundestages für eine völlige Beseitigung des Kapitalmarktförderungsgesetzes zum 1. 1. 1955 eintritt. Von diesem Termin an sollen dann alle Wertpapiere, die neu emittiert werden, mit ihrem Zinsertrag der vollen Steuerprogression unterworfen werden. Als Folge dieser Aussichten hat ein „Vorratssparen“ eingesetzt, das zu einem völligen Ausverkauf der vorhandenen Bestände an Emissionen geführt hat Auch Wandelanleihen fanden zu erneut heraufgesetzten Kursen ihre Abnehmer.

Die Marktleere bei den festverzinslichen Papieren hat übrigens wieder interessante Rückwirkungen auf einige Werte des Aktienmarktes gehabt. Man „entdeckte“ nämlich plötzlich die Papiere mit Dividendengarantie, die in gewissem Sinne natürlich auch festverzinsliche Werte sind. So kamen neben der Bremer Straßenbahn auch die Hamburger Hochbahn (76 1/2-83) zu Ehren. Zum Kurs von 83 v. H. kommt bei der Hamburger Hochbahn immer noch eine Nettorendite von 4 1/2 v. H. zustande, die sich mit der Nettorendite der meisten 4-v.-H.-RM-Pfandbriefe von etwa 4 3/4 v. H. durchaus messen kann.

Die IG – Farben-Papiere stiegen zwar weiter, doch blieben ungesunde Kurssprünge aus, obgleich sich das Ausland hier wieder mit Käufen beteiligt hat. Cassella die schon in der Vorwoche einige Punkte verloren hatten, gaben weiter nach (216–207). Wenn sie auch von den anderen IG-Farben-Nachfolgegesellschaften noch etwa 30 Punkte entfernt sind, so scheint sich dennoch eine Angleichung zu vollziehen, die darauf hindeutet, daß die Interessentenkäufe bei Cissella inzwischen beendet sind.

Bei den Elektrowerten AEG und Siemens lagen die Gewinne etwa bei 5 Punkten. Ähnlich günstig stellten sich die Kurse bei den Maschinenwerten. In beiden Industriezweigen wird die Lage als befriedigend bezeichnet. Wo bislang noch Schwierigkeiten bestanden – wie zum Beispiel bei Lanz – scheint es jetzt auch aufwärts zu gehen. Man nimmt an, daß Lanz nunmehr in eine Dividende hineinwächst. Bei den Automobilwerten hielt die feste Tendenz ebenfalls an. Textil-und Zellstoffaktien lagen dagegen mehr am Rande und wiesen vereinzelt sogar kleinere Rückgänge auf. Kali-Aktien konnten die Kursverluste der Vorwoche wieder aufholen.